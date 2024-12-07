2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж/д вокзал ("Казань пассажирская") - красн...
7 дек в 08:00
14 дек в 08:00
11 990₽ за человека
4 дня
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибы...
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 690₽ за человека
3 дня
Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска
Приготовить и съесть чак-чак, погладить верблюжат, увидеть «татарский Тадж-Махал» и город будущего
Начало: Ж/д вокзал Казани, 9:00, скульптура белых барсов у...
1 мая в 09:00
28 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На 9 мая»
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