Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Водопады, «немецкий аэродром» и каменные грибы

Вы увидите четыре горных водопада: Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и Эмир. Погуляете по живописной поляне Эммануэля и узнаете, как экспедиция русского генерала покорила в 1829 году главную вершину Европы. Кроме того, оцените трехметровые каменные скалы, напоминающие по форме грибы. А еще мы покажем место, куда, по словам местных жителей, в Великую Отечественную войну спустился немецкий самолет ✈️ с необычными пассажирами.

Долина замков и занимательные истории 📖

Джилы-Су знаменито не только водопадами и скалами. Вы также посетите термальные источники и заедете на балку Кала-Кулак, которую в народе называют Долина замков. Это место, где природа-скульптор с помощью воды и выветривания сотворила из застывшей вулканической лавы причудливые статуи. В пути мы не дадим вам заскучать и расскажем самое интересное о природе, культуре и традициях Кабардино-Балкарии.

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