Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Джилы-Су — путешествие в мир волшебства

Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии

Алексей
Алексей – представитель из Кисловодска
Джилы-Су — заповедный кусочек Кавказа, расположенный на северном склоне Эльбруса на высоте 2500 метров.

Мы покажем его главные достопримечательности: бурные водопады, поляну Эммануэля, термальные источники и необычные каменные скалы.

Расскажем, как они образовались, какие интересные события происходили в этих местах и как живут горцы.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Джилы-Су — путешествие в мир волшебства
Джилы-Су — путешествие в мир волшебства

Что вас ожидает

Водопады, «немецкий аэродром» и каменные грибы
Вы увидите четыре горных водопада: Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и Эмир. Погуляете по живописной поляне Эммануэля и узнаете, как экспедиция русского генерала покорила в 1829 году главную вершину Европы. Кроме того, оцените трехметровые каменные скалы, напоминающие по форме грибы. А еще мы покажем место, куда, по словам местных жителей, в Великую Отечественную войну спустился немецкий самолет ✈️ с необычными пассажирами.

Долина замков и занимательные истории 📖
Джилы-Су знаменито не только водопадами и скалами. Вы также посетите термальные источники и заедете на балку Кала-Кулак, которую в народе называют Долина замков. Это место, где природа-скульптор с помощью воды и выветривания сотворила из застывшей вулканической лавы причудливые статуи. В пути мы не дадим вам заскучать и расскажем самое интересное о природе, культуре и традициях Кабардино-Балкарии.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су и в долине Нарзанов — 50 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Джилы-Су — путешествие в мир волшебства
Джилы-Су — путешествие в мир волшебства
Джилы-Су — путешествие в мир волшебства
Джилы-Су — путешествие в мир волшебства
Джилы-Су — путешествие в мир волшебства
Джилы-Су — путешествие в мир волшебства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу более 5 лет. Все экскурсии мы проводим на подготовленных комфортабельных внедорожниках. Надеемся на скорую встречу с вами.
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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