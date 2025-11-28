Вы погрузитесь в атмосферу последних лет великого русского поэта, пройдёте по улицам четырёх городов, где он жил и творил. Увидите места, связанные с его судьбой и трагической гибелью. В программу входят музеи, мемориальные дома, парки и памятные точки. По дороге мы также поговорим об истории и традициях края, рассмотрим архитектуру и насладимся видами Кавказских гор.

Описание экскурсии

Кисловодск

Начнём наше путешествие в Кисловодске — городе, где каждый камень хранит память о прошлом. Здесь вы увидите:

Скалу Лермонтова: излюбленное место прогулок поэта с панорамой на окрестности

Гору Кольцо — символ Кавказа и образ, вошедший в его стихи

Кисловодскую крепость, ныне историко-краеведческий музей, где собраны реликвии, связанные с жизнью Лермонтова

Дом Реброва — последнее пристанище поэта, превращённое в мемориальную выставку

Лермонтовскую площадку у входа в Курортный парк. Представим его прогулки под шум листвы и ритм собственных строк

Ессентуки

Далее маршрут ведёт в Ессентуки — курорт с богатой культурой и лечебными традициями. В нашей программе:

Бальнеогрязелечебница 19 века с историей лечебных процедур прошлого

Цандеровский институт механотерапии — проект, основанный шведским врачом-инноватором

Галерея источника № 17. Вы рассмотрите архитектуру и попробуете целебную воду

Самая высокая в России скульптура Иисуса Христа. Её высота — около 20 метров, это одна из главных религиозных достопримечательностей региона

Железноводск

Небольшой городок, где оживают страницы биографии поэта. Мы посетим:

Подворье Карповых — дом-музей, в котором вы познакомитесь с бытом дворянской семьи

Лермонтовский бювет с минеральной водой, знакомой ещё его современникам

Островские ванны, каскадную лестницу и поющий фонтан — места, создающие неповторимую атмосферу вечернего отдыха

Пятигорск

Завершением путешествия станет Пятигорск. Здесь у подножия Машука мы вспомним трагическую дуэль, прервавшую жизнь поэта. Это место наполнит экскурсию особым звучанием — границей между романтической поэзией и суровой реальностью человеческой судьбы.

Примерный тайминг экскурсии

8:00–9:00 — начало путешествия

9:00–10:00 — обзор скалы Лермонтова и горы Кольцо (остановка на панорамной площадке)

10:00–11:00 — посещение Кисловодского историко-краеведческого музея и дома-музея Реброва

11:00–12:00 — прогулка по Лермонтовской площадке и осмотр Курортного парка

12:00–13:00 — обед в кафе Кисловодска

13:00–14:00 — переезд в Ессентуки

14:00–15:00 — осмотр Бальнеогрязелечебницы, института механотерапии и Галереи источника № 17

15:00–16:00 — поездка и осмотр памятника Иисусу Христу

16:00–17:00 — переезд в Железноводск

17:00–18:00 — посещение дома-квартиры, Лермонтовского бювета и прогулка по центральным улицам

18:00–19:00 — переезд в Пятигорск

19:00–20:00 — мемориал у горы Машук, место дуэли Лермонтова

20:00–21:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали