По Лермонтовским местам - местам последних дней поэта

Глубже понять творчество Михаила Юрьевича и посетить Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Пятигорск
Вы погрузитесь в атмосферу последних лет великого русского поэта, пройдёте по улицам четырёх городов, где он жил и творил. Увидите места, связанные с его судьбой и трагической гибелью. В программу входят музеи, мемориальные дома, парки и памятные точки.

По дороге мы также поговорим об истории и традициях края, рассмотрим архитектуру и насладимся видами Кавказских гор.
Описание экскурсии

Кисловодск

Начнём наше путешествие в Кисловодске — городе, где каждый камень хранит память о прошлом. Здесь вы увидите:

  • Скалу Лермонтова: излюбленное место прогулок поэта с панорамой на окрестности
  • Гору Кольцо — символ Кавказа и образ, вошедший в его стихи
  • Кисловодскую крепость, ныне историко-краеведческий музей, где собраны реликвии, связанные с жизнью Лермонтова
  • Дом Реброва — последнее пристанище поэта, превращённое в мемориальную выставку
  • Лермонтовскую площадку у входа в Курортный парк. Представим его прогулки под шум листвы и ритм собственных строк

Ессентуки

Далее маршрут ведёт в Ессентуки — курорт с богатой культурой и лечебными традициями. В нашей программе:

  • Бальнеогрязелечебница 19 века с историей лечебных процедур прошлого
  • Цандеровский институт механотерапии — проект, основанный шведским врачом-инноватором
  • Галерея источника № 17. Вы рассмотрите архитектуру и попробуете целебную воду
  • Самая высокая в России скульптура Иисуса Христа. Её высота — около 20 метров, это одна из главных религиозных достопримечательностей региона

Железноводск

Небольшой городок, где оживают страницы биографии поэта. Мы посетим:

  • Подворье Карповых — дом-музей, в котором вы познакомитесь с бытом дворянской семьи
  • Лермонтовский бювет с минеральной водой, знакомой ещё его современникам
  • Островские ванны, каскадную лестницу и поющий фонтан — места, создающие неповторимую атмосферу вечернего отдыха

Пятигорск

Завершением путешествия станет Пятигорск. Здесь у подножия Машука мы вспомним трагическую дуэль, прервавшую жизнь поэта. Это место наполнит экскурсию особым звучанием — границей между романтической поэзией и суровой реальностью человеческой судьбы.

Примерный тайминг экскурсии

8:00–9:00 — начало путешествия
9:00–10:00 — обзор скалы Лермонтова и горы Кольцо (остановка на панорамной площадке)
10:00–11:00 — посещение Кисловодского историко-краеведческого музея и дома-музея Реброва
11:00–12:00 — прогулка по Лермонтовской площадке и осмотр Курортного парка
12:00–13:00 — обед в кафе Кисловодска
13:00–14:00 — переезд в Ессентуки
14:00–15:00 — осмотр Бальнеогрязелечебницы, института механотерапии и Галереи источника № 17
15:00–16:00 — поездка и осмотр памятника Иисусу Христу
16:00–17:00 — переезд в Железноводск
17:00–18:00 — посещение дома-квартиры, Лермонтовского бювета и прогулка по центральным улицам
18:00–19:00 — переезд в Пятигорск
19:00–20:00 — мемориал у горы Машук, место дуэли Лермонтова
20:00–21:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на легковом автомобиле
  • Отдельно оплачивается обед — по желанию
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

