По дороге мы также поговорим об истории и традициях края, рассмотрим архитектуру и насладимся видами Кавказских гор.
Описание экскурсии
Кисловодск
Начнём наше путешествие в Кисловодске — городе, где каждый камень хранит память о прошлом. Здесь вы увидите:
- Скалу Лермонтова: излюбленное место прогулок поэта с панорамой на окрестности
- Гору Кольцо — символ Кавказа и образ, вошедший в его стихи
- Кисловодскую крепость, ныне историко-краеведческий музей, где собраны реликвии, связанные с жизнью Лермонтова
- Дом Реброва — последнее пристанище поэта, превращённое в мемориальную выставку
- Лермонтовскую площадку у входа в Курортный парк. Представим его прогулки под шум листвы и ритм собственных строк
Ессентуки
Далее маршрут ведёт в Ессентуки — курорт с богатой культурой и лечебными традициями. В нашей программе:
- Бальнеогрязелечебница 19 века с историей лечебных процедур прошлого
- Цандеровский институт механотерапии — проект, основанный шведским врачом-инноватором
- Галерея источника № 17. Вы рассмотрите архитектуру и попробуете целебную воду
- Самая высокая в России скульптура Иисуса Христа. Её высота — около 20 метров, это одна из главных религиозных достопримечательностей региона
Железноводск
Небольшой городок, где оживают страницы биографии поэта. Мы посетим:
- Подворье Карповых — дом-музей, в котором вы познакомитесь с бытом дворянской семьи
- Лермонтовский бювет с минеральной водой, знакомой ещё его современникам
- Островские ванны, каскадную лестницу и поющий фонтан — места, создающие неповторимую атмосферу вечернего отдыха
Пятигорск
Завершением путешествия станет Пятигорск. Здесь у подножия Машука мы вспомним трагическую дуэль, прервавшую жизнь поэта. Это место наполнит экскурсию особым звучанием — границей между романтической поэзией и суровой реальностью человеческой судьбы.
Примерный тайминг экскурсии
8:00–9:00 — начало путешествия
9:00–10:00 — обзор скалы Лермонтова и горы Кольцо (остановка на панорамной площадке)
10:00–11:00 — посещение Кисловодского историко-краеведческого музея и дома-музея Реброва
11:00–12:00 — прогулка по Лермонтовской площадке и осмотр Курортного парка
12:00–13:00 — обед в кафе Кисловодска
13:00–14:00 — переезд в Ессентуки
14:00–15:00 — осмотр Бальнеогрязелечебницы, института механотерапии и Галереи источника № 17
15:00–16:00 — поездка и осмотр памятника Иисусу Христу
16:00–17:00 — переезд в Железноводск
17:00–18:00 — посещение дома-квартиры, Лермонтовского бювета и прогулка по центральным улицам
18:00–19:00 — переезд в Пятигорск
19:00–20:00 — мемориал у горы Машук, место дуэли Лермонтова
20:00–21:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на легковом автомобиле
- Отдельно оплачивается обед — по желанию
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды