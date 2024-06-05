В Кисловодск из Пятигорска – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «В Кисловодск из Пятигорска» в Кисловодске, цены от 12 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000 за всё до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Последний день Лермонтова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
    Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
    Отличная экскурсия. Многое увидели. Владимир отлично все рассказал и организоаал. Спасибо ему огромное.
  • А
    Альбина
    14 мая 2024
    Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
    Нашим гидом была Мария. Она уверенной и недрогнувшей (даже когда мы умоляли не возить нас в Железноводск)))) рукой провела нас
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    по всем городам КМВ: под дождем (как оказалось, май и июнь здесь - сезон дождей), под солнцем, взбираясь на горы и спускаясь по каскадным лестницам. Статистика нашего путешествия: - куплено дождевиков - 4 шт. - продолжительность экскурсии - 13,5 часов - посещено городов - 4 - пройдено шагов - 26 с лишним тысяч - возраст самого младшего участника - 8 лет - выпито минеральных вод разных сортов и температуры - больше 10. Спасибо Марии за экскурсию и за то, что все-таки настояла на Железноводске, это действительно нужно было увидеть.

  • С
    Сергей
    15 апреля 2024
    Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
    Замечательно?
  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
    Прекрасная экскурсия.
  • Т
    Татьяна
    10 апреля 2024
    Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
    Спасибо большое Виктору, знающий и внимательный гид.
  • A
    Andrey
    2 апреля 2024
    Последний день Лермонтова
    Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями, совмещать прогулки и передвижения
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    на автомобиле. Экскурсия устроена с полным пониманием к заявленному материалу. Дмитрий прекрасный человек, и добродушный хозяин, который с гордостью рассказывает о своих родных краях, в которые непрменно хочется вернуться еще и летом! Спасибо Диме- мы не только не пожалели о проведенном дне на экскурсии, но горячо ее рекомендуем заядлым путешественникам и занятым туристам, которые за один день могут увидеть и Кисловодск, и Ессентуки, и Железноводск и Пятигорск!

    Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностямиДмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностямиДмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями
  • Г
    Галина
    17 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Мы с Дмитрием прошли по следам Лермонтова в день дуэли, как было заявлено в теме экскурсии. Посетили места, связанные с
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    поэтом, в Железноводске, Есентуках, Пятигорске и Кисловодске, и в т. ч. храмовый комплекс Петра и Павла в Есентуках. Нам все понравилось: тема, изложение предмета и построение маршрута. Дмитрий - хороший экскурсовод, очень любящий свой край.

  • А
    Александр
    25 мая 2023
    Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
    Спасибо за экскурсию! Много интересной информации, которая подается продуманно и профессионально. Продемонстрированы исторические фото, можно сравнить как было и как стало. Комфортабельный микроавтобус с водителем. Олег спасибо Вам за наше сопровождение.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В Кисловодск из Пятигорска»

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Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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