Индивидуальная
до 7 чел.
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6800 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
Фотопроект с лошадьми в стиле VOGUE - в Кисловодске
Стать главным героем вестерна в горах Кавказа и получить стильные фото
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
65 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По Лермонтовским местам - местам последних дней поэта
Глубже понять творчество Михаила Юрьевича и посетить Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Пятигорск
Начало: По договорённости с организатором
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 6800 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 79 ⭐ отзывов, цены от 6800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль