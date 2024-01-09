Провести день в горной сказке, узнать о самобытном фольклоре региона и посетить термальные источники
Вы насладитесь видами на вершины Кавказского хребта, подниметесь по канатной дороге и рассмотрите вблизи могучие стены ледников Цей и Сказка. Узнаете историю знаменитого альплагеря.
Познакомитесь с нартским эпосом, услышите легенды Осетии и выясните, какие предания живут в народе до сих пор. Отведаете лучшие осетинские пироги в Цейском ущелье. И отдохнёте в горячих ваннах Бирагзанга.
Познакомитесь с нартским эпосом, услышите легенды Осетии и выясните, какие предания живут в народе до сих пор. Отведаете лучшие осетинские пироги в Цейском ущелье. И отдохнёте в горячих ваннах Бирагзанга.
Ближайшие даты:
9
янв
янв
10
янв
янв
11
янв
янв
12
янв
янв
13
янв
янв
14
янв
янв
15
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Вы рассмотрите памятник Уастырджи — один из крупнейших конных памятников в мире.
- Полюбуетесь бирюзовой водой реки Ардон.
- Увидите сеть тоннелей Алагирского ущелья.
- Проедете через один из самых узких посёлков России — Мизур и познакомитесь с его историей.
- Навестите памятник Афсати — осетинского покровителя животных.
- Сфотографируетесь с новым арт-объектом «Рог изобилия».
- Рассмотрите изображения на огромных валунах с портретами Сталина и Коста Хетагурова.
- Прокатитесь по канатной дороге к леднику Сказка.
- Полюбуетесь панорамой снежных вершин.
- Вдоволь наедитесь самых вкусных осетинских пирогов в Цейском ущелье и отведаете местные блюда.
- На обратном пути заедем на термальные источники Бирагзанг, где вы сможете принять ванны из горячей минеральной воды.
Организационные детали
- Мы заберём вас от дверей гостиницы и привезём туда же после завершения поездки. Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Lada Largus, Honda Pilot, Volvo XC-70 или Great Wall Hover.
- Дополнительные расходы: питание, канатная дорога — 500 руб. с человека, термальные источники — 300 руб. с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 31 туриста
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по туризму, альпинисты и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие туры из Кисловодска
Групповая
15 часов
Путешествие по Северной Осетии: древние башни и ущелья
Откройте для себя духовное наследие и природные чудеса Северной Осетии в однодневной экскурсии
От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Завтра
10 янв
11 янв
12 янв
5 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Суворовский термальный источник: спа-экскурсия
Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Сегодня
Завтра
10 янв
11 янв
900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Сегодня
Завтра
10 янв
11 янв
1200010 800₽ за всё до 4 чел.