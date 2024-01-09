Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Провести день в горной сказке, узнать о самобытном фольклоре региона и посетить термальные источники

Вы насладитесь видами на вершины Кавказского хребта, подниметесь по канатной дороге и рассмотрите вблизи могучие стены ледников Цей и Сказка. Узнаете историю знаменитого альплагеря.

Познакомитесь с нартским эпосом, услышите легенды Осетии и выясните, какие предания живут в народе до сих пор. Отведаете лучшие осетинские пироги в Цейском ущелье. И отдохнёте в горячих ваннах Бирагзанга.
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Ближайшие даты:
9
янв
10
янв
11
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12
янв
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14
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15
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы рассмотрите памятник Уастырджи — один из крупнейших конных памятников в мире.
  • Полюбуетесь бирюзовой водой реки Ардон.
  • Увидите сеть тоннелей Алагирского ущелья.
  • Проедете через один из самых узких посёлков России — Мизур и познакомитесь с его историей.
  • Навестите памятник Афсати — осетинского покровителя животных.
  • Сфотографируетесь с новым арт-объектом «Рог изобилия».
  • Рассмотрите изображения на огромных валунах с портретами Сталина и Коста Хетагурова.
  • Прокатитесь по канатной дороге к леднику Сказка.
  • Полюбуетесь панорамой снежных вершин.
  • Вдоволь наедитесь самых вкусных осетинских пирогов в Цейском ущелье и отведаете местные блюда.
  • На обратном пути заедем на термальные источники Бирагзанг, где вы сможете принять ванны из горячей минеральной воды.

Организационные детали

  • Мы заберём вас от дверей гостиницы и привезём туда же после завершения поездки. Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Lada Largus, Honda Pilot, Volvo XC-70 или Great Wall Hover.
  • Дополнительные расходы: питание, канатная дорога — 500 руб. с человека, термальные источники — 300 руб. с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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