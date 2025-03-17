Вы подниметесь по самой высокой канатной дороге России, попробуете нарзан прямо из-под земли и отдохнёте на берегу ярко-бирюзового водоёма.
Описание экскурсии
Озеро Гижгит
Вы напитаетесь умиротворением горного озера. Услышите красивые легенды об Эльбрусе и сделаете впечатляющие фото на фоне водной глади и снежных вершин. При желании устроим чаепитие и отдохнём на берегу.
Альпинистско-охотничий музей им. Высоцкого
Если захотите, мы посетим необычный музей в горах. Вы увидите снаряжение скалолазов, охотничьи трофеи и чучела животных. А также рассмотрите экспозицию, посвящённую знаменитому поэту — его афиши, пластинки, письма и фото.
Горнолыжный курорт «Эльбрус‑Азау»
Здесь мы проведём около трёх часов. За это время можно прокатиться на подъёмнике до самой высокой точки курорта — 3847 метров над уровнем моря, пощекотать себе нервы на высокогорных качелях, посидеть в кафе или покататься на лыжах.
Долина Нарзанов
Затем мы отправимся к подножью горы Чегет. Вы прогуляетесь по экотропе и попробуете воду источника, бьющего мощной струёй из недр земли.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле УАЗ Патриот
- Дополнительные расходы: подъёмник — от 900 ₽ за человека, подъём на самую высокую точку курорта — 200 ₽ за человека, катание на качелях — 900 ₽ за человека, музей Высоцкого — 200 ₽ за человека, обед — по желанию
- Могу забрать вас также из Пятигорска или Ессентуков