Удивительное путешествие к озеру Гижгит и курорту «Эльбрус‑Азау»

Навестить седого великана Кавказа и полюбоваться озером, спрятавшимся среди гор
Легендарный спящий вулкан, живописная долина Нарзанов, горное озеро — в этой поездке я хочу показать вам всю красоту моего родного края. Эти места насыщают душу гармонией и радуют глаз.

Вы подниметесь по самой высокой канатной дороге России, попробуете нарзан прямо из-под земли и отдохнёте на берегу ярко-бирюзового водоёма.
Удивительное путешествие к озеру Гижгит и курорту «Эльбрус‑Азау»
Удивительное путешествие к озеру Гижгит и курорту «Эльбрус‑Азау»
Удивительное путешествие к озеру Гижгит и курорту «Эльбрус‑Азау»
Ближайшие даты:
17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Озеро Гижгит

Вы напитаетесь умиротворением горного озера. Услышите красивые легенды об Эльбрусе и сделаете впечатляющие фото на фоне водной глади и снежных вершин. При желании устроим чаепитие и отдохнём на берегу.

Альпинистско-охотничий музей им. Высоцкого

Если захотите, мы посетим необычный музей в горах. Вы увидите снаряжение скалолазов, охотничьи трофеи и чучела животных. А также рассмотрите экспозицию, посвящённую знаменитому поэту — его афиши, пластинки, письма и фото.

Горнолыжный курорт «Эльбрус‑Азау»

Здесь мы проведём около трёх часов. За это время можно прокатиться на подъёмнике до самой высокой точки курорта — 3847 метров над уровнем моря, пощекотать себе нервы на высокогорных качелях, посидеть в кафе или покататься на лыжах.

Долина Нарзанов

Затем мы отправимся к подножью горы Чегет. Вы прогуляетесь по экотропе и попробуете воду источника, бьющего мощной струёй из недр земли.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле УАЗ Патриот
  • Дополнительные расходы: подъёмник — от 900 ₽ за человека, подъём на самую высокую точку курорта — 200 ₽ за человека, катание на качелях — 900 ₽ за человека, музей Высоцкого — 200 ₽ за человека, обед — по желанию
  • Могу забрать вас также из Пятигорска или Ессентуков

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Кисловодске, Пятигорске или Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Кисловодска

Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
-
10%
637 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 мар в 07:00
3870 ₽4300 ₽ за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
Джиппинг
На машине
13 часов
157 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:30
19 мар в 06:30
от 3700 ₽ за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Кисловодска
Джиппинг
На машине
12 часов
-
5%
14 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит. Вас ждут невероятные виды и возможность подняться на самую высокогорную канатку
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3990 ₽4200 ₽ за человека