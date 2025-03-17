Легендарный спящий вулкан, живописная долина Нарзанов, горное озеро — в этой поездке я хочу показать вам всю красоту моего родного края. Эти места насыщают душу гармонией и радуют глаз. Вы подниметесь по самой высокой канатной дороге России, попробуете нарзан прямо из-под земли и отдохнёте на берегу ярко-бирюзового водоёма.

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Описание экскурсии

Озеро Гижгит

Вы напитаетесь умиротворением горного озера. Услышите красивые легенды об Эльбрусе и сделаете впечатляющие фото на фоне водной глади и снежных вершин. При желании устроим чаепитие и отдохнём на берегу.

Альпинистско-охотничий музей им. Высоцкого

Если захотите, мы посетим необычный музей в горах. Вы увидите снаряжение скалолазов, охотничьи трофеи и чучела животных. А также рассмотрите экспозицию, посвящённую знаменитому поэту — его афиши, пластинки, письма и фото.

Горнолыжный курорт «Эльбрус‑Азау»

Здесь мы проведём около трёх часов. За это время можно прокатиться на подъёмнике до самой высокой точки курорта — 3847 метров над уровнем моря, пощекотать себе нервы на высокогорных качелях, посидеть в кафе или покататься на лыжах.

Долина Нарзанов

Затем мы отправимся к подножью горы Чегет. Вы прогуляетесь по экотропе и попробуете воду источника, бьющего мощной струёй из недр земли.

Организационные детали