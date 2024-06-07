С Светлана Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".

Н Наталья Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.

A Anna Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе Большое спасибо за прекрасную экскурсию. В восторге!!

М Максим Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Вере за проведенную экскурсию!

О Олег Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет читать дальше эрудированный специалист увлеченный своим делом, интересный рассказчик. Экскурсия заняла три часа, маршрут был составлен познавательно, время пролетело незаметно. Посмотрели интересные места, красивые локации в городе и в парке, узнали интересные подробности об истории развития города Кисловодска. Работу оцениваем по максимальной отметке. Однозначно рекомендуем! Вдвоем с супругой отдыхали в Кисловодске впервые, на пешую экскурсию отправились 25 апреля. Остались очень довольны работой экскурсовода Веры. Это

Ю Юлия Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет Благодарим Веру за интересную и познавательную экскурсию. Маршрут продуман досконально. Узнали много нового, получили массу положительных эмоций. В рекомендованном кафе действительно самый вкусный кофе.

А Александр Гуляем по Кисловодску всей семьей Отлично погуляли по Кисловодску, прониклись историей и атмосферой. Ольга на 5+ справилась с детьми. В итоге прогуляли 2,5 часа, пока все не посмотрели, Ольга не торопила, видно было что человеку нравится то чем она занимается.

Е Елена Гуляем по Кисловодску всей семьей читать дальше человек и это все Ольга Ильина. Время пролетело незаметно и расставаться с ней совсем не хотелось. Если Вам нужна познавательная, интересная, запоминающаяся экскурсия, то Вам сюда. ❤️❤️❤️ Добрый всем день! Своё знакомство с Кисловодск ом, мы начали с индивидуальной экскурсии с Ольгой. Чудесный рассказчик, лёгкий в общении

Е Елизавета Гуляем по Кисловодску всей семьей читать дальше и были в восторге от милого презента🎁 Понравился маршрут, почти три часа пролетели незаметно, мы не устали. Ольга очень приятна в общении, знакомство с городом в ее компании стало отличным началом нашего отпуска🌺🌺🌺 Прогулка по Кисловодску с Ольгой прошла замечательно. Материал подает доступно, интересно, не перегружая деталями. Дети слушали с удовольствием, не отвлекались,