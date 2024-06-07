1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".
- ННаталья30 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
- AAnna28 мая 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию. В восторге!!
- ММаксим9 мая 2024Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Вере за проведенную экскурсию!
- ООлег5 мая 2024Вдвоем с супругой отдыхали в Кисловодске впервые, на пешую экскурсию отправились 25 апреля. Остались очень довольны работой экскурсовода Веры. Это
- ЮЮлия28 апреля 2024Благодарим Веру за интересную и познавательную экскурсию. Маршрут продуман досконально. Узнали много нового, получили массу положительных эмоций. В рекомендованном кафе действительно самый вкусный кофе.
- ААлександр24 апреля 2024Отлично погуляли по Кисловодску, прониклись историей и атмосферой. Ольга на 5+ справилась с детьми. В итоге прогуляли 2,5 часа, пока все не посмотрели, Ольга не торопила, видно было что человеку нравится то чем она занимается.
- ЕЕлена24 апреля 2024Добрый всем день! Своё знакомство с Кисловодск ом, мы начали с индивидуальной экскурсии с Ольгой. Чудесный рассказчик, лёгкий в общении
- ЕЕлизавета10 апреля 2024Прогулка по Кисловодску с Ольгой прошла замечательно. Материал подает доступно, интересно, не перегружая деталями. Дети слушали с удовольствием, не отвлекались,
- ККатя22 августа 2023Были на экскурсии с детьми, 11 и 12 лет. Это одна из самых чудесных, интересных, увлекательных и познавательных экскурсий! Много интересной
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Скульптура Орла»
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