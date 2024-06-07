Скульптура Орла – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Скульптура Орла» в Кисловодске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
133 отзыва
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Гуляем по Кисловодску всей семьей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. В восторге!!
  • М
    Максим
    9 мая 2024
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Очень интересно и познавательно! Большое спасибо Вере за проведенную экскурсию!
  • О
    Олег
    5 мая 2024
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Вдвоем с супругой отдыхали в Кисловодске впервые, на пешую экскурсию отправились 25 апреля. Остались очень довольны работой экскурсовода Веры. Это
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    эрудированный специалист увлеченный своим делом, интересный рассказчик. Экскурсия заняла три часа, маршрут был составлен познавательно, время пролетело незаметно. Посмотрели интересные места, красивые локации в городе и в парке, узнали интересные подробности об истории развития города Кисловодска. Работу оцениваем по максимальной отметке. Однозначно рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Благодарим Веру за интересную и познавательную экскурсию. Маршрут продуман досконально. Узнали много нового, получили массу положительных эмоций. В рекомендованном кафе действительно самый вкусный кофе.
  • А
    Александр
    24 апреля 2024
    Гуляем по Кисловодску всей семьей
    Отлично погуляли по Кисловодску, прониклись историей и атмосферой. Ольга на 5+ справилась с детьми. В итоге прогуляли 2,5 часа, пока все не посмотрели, Ольга не торопила, видно было что человеку нравится то чем она занимается.
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Гуляем по Кисловодску всей семьей
    Добрый всем день! Своё знакомство с Кисловодск ом, мы начали с индивидуальной экскурсии с Ольгой. Чудесный рассказчик, лёгкий в общении
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    человек и это все Ольга Ильина. Время пролетело незаметно и расставаться с ней совсем не хотелось. Если Вам нужна познавательная, интересная, запоминающаяся экскурсия, то Вам сюда. ❤️❤️❤️

  • Е
    Елизавета
    10 апреля 2024
    Гуляем по Кисловодску всей семьей
    Прогулка по Кисловодску с Ольгой прошла замечательно. Материал подает доступно, интересно, не перегружая деталями. Дети слушали с удовольствием, не отвлекались,
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    и были в восторге от милого презента🎁 Понравился маршрут, почти три часа пролетели незаметно, мы не устали. Ольга очень приятна в общении, знакомство с городом в ее компании стало отличным началом нашего отпуска🌺🌺🌺

    Прогулка по Кисловодску с Ольгой прошла замечательно. Материал подает доступно, интересно, не перегружая деталями. Дети слушалиПрогулка по Кисловодску с Ольгой прошла замечательно. Материал подает доступно, интересно, не перегружая деталями. Дети слушали
  • К
    Катя
    22 августа 2023
    Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
    Были на экскурсии с детьми, 11 и 12 лет. Это одна из самых чудесных, интересных, увлекательных и познавательных экскурсий! Много интересной
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    информации, с картинками, интересными примерами, загадками)) Дети в полном восторге от Ирины, она им очень понравилась! Всем рекомендуем данную экскурсию. Маленьким деткам будет тяжело, экскурсия длинная, а вот дети постарше, выдержат))

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Скульптура Орла»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
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  3. Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
  4. Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Скульптура Орла" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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