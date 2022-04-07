Об экскурсии

Кисловодск — самый южный и самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод. Получил свою популярность благодаря источнику нарзана, который бьет прямо из земли испокон веков.

Вы узнаете историю возникновения Кисловодской крепости, казачьей слободы и самого города. Находясь на территории крепости, увидите старинную каменную ванну, в которой принимали лечебные процедуры первые отдыхающие, а возможно и сам Пушкин, который бывал в Кисловодске дважды.

Еще с XIX века Кисловодск стал одним из самых популярных курортов в России. Здесь отдыхали и члены императорской семьи, и творческая интеллигенция. Много историй из жизни «Водяного общества» впоследствии легли на страницы литературных произведений. Самое известное — «Герой нашего времени» пера М. Ю. Лермонтова. Мы побываем на Лермонтовской скале, на которой произошла дуэль Печорина и Грушницкого, описанная в романе.

Кисловодск сейчас — это курорт, который активно развивается и благоустраивается. Сейчас в городе множество интересных архитектурных объектов, потрясающий ландшафтный дизайн, цветущий Курортный бульвар —любимое место прогулок отдыхающих. Но главная гордость — это парк. Крупнейший парк в Европе, созданный руками человека. Обойти его невозможно даже за несколько дней.

Увидеть масштаб парка и панораму курорта вы сможете с возвышенной площадки у Армянской церкви.

И какой же Кавказ без легенд и преданий? Наш маршрут пройдет в живописное Аликоновское ущелье, к Замку коварства и любви, где экскурсовод расскажет старинную романтическую легенду.