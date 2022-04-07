Знакомство с Кисловодском

Кисловодск - самый южный и самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод

Групповая
Кисловодск — самый южный и самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод.

Получил свою популярность благодаря источнику нарзана, который бьет прямо из земли испокон веков.
Знакомство с Кисловодском
Знакомство с Кисловодском
Знакомство с Кисловодском
Знакомство с Кисловодском
Знакомство с Кисловодском
Знакомство с Кисловодском

Что вас ожидает 🤩

  • Кисловодская крепость
  • Свято-Никольский собор
  • Памятник «Журавли»
  • Лермонтовская скала
  • Замок коварства и любви
  • Каскадная лестница
  • Панорама Кисловодска с Армянской церкви
  • Главные нарзанные ванны (проездом)

Об экскурсии

Кисловодск — самый южный и самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод. Получил свою популярность благодаря источнику нарзана, который бьет прямо из земли испокон веков.
Вы узнаете историю возникновения Кисловодской крепости, казачьей слободы и самого города. Находясь на территории крепости, увидите старинную каменную ванну, в которой принимали лечебные процедуры первые отдыхающие, а возможно и сам Пушкин, который бывал в Кисловодске дважды.
Еще с XIX века Кисловодск стал одним из самых популярных курортов в России. Здесь отдыхали и члены императорской семьи, и творческая интеллигенция. Много историй из жизни «Водяного общества» впоследствии легли на страницы литературных произведений. Самое известное — «Герой нашего времени» пера М. Ю. Лермонтова. Мы побываем на Лермонтовской скале, на которой произошла дуэль Печорина и Грушницкого, описанная в романе.
Кисловодск сейчас — это курорт, который активно развивается и благоустраивается. Сейчас в городе множество интересных архитектурных объектов, потрясающий ландшафтный дизайн, цветущий Курортный бульвар —любимое место прогулок отдыхающих. Но главная гордость — это парк. Крупнейший парк в Европе, созданный руками человека. Обойти его невозможно даже за несколько дней.
Увидеть масштаб парка и панораму курорта вы сможете с возвышенной площадки у Армянской церкви.
И какой же Кавказ без легенд и преданий? Наш маршрут пройдет в живописное Аликоновское ущелье, к Замку коварства и любви, где экскурсовод расскажет старинную романтическую легенду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
Место начала и завершения?
Колоннада, Курортный бульвар
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем надеть удобную обувь
  • Захватите зонт и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, четверг, суббота в 14:00

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