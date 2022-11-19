Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» на Красной поляне, цены от 3 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Пешая
скидка
10%
2 отзыва
4 часа
Фотопрогулка
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 66706 003 за человека
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
Пешая
13 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
Завтра в 09:00
12 авг в 09:30
3 600 за всё до 10 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Пешая
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу гор и звёздного неба на Бзерпинском карнизе. Насладитесь тишиной природы и захватывающими видами, отправляясь в уникальное путешествие
Начало: курорт Газпром
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2500022 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
  2. Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
  3. Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Юпшарский каньон
  4. Хребет Аибга
  5. Водопад Кейва
  6. Набережная
  7. Мзымта
  8. Нарзанный источник
  9. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  10. Роза Хутор
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в августе 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 22 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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