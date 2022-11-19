скидка
10%
4 часа
Фотопрогулка
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 66706 003₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
Завтра в 09:00
12 авг в 09:30
3 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу гор и звёздного неба на Бзерпинском карнизе. Насладитесь тишиной природы и захватывающими видами, отправляясь в уникальное путешествие
Начало: курорт Газпром
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2500022 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 ноября 2022Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.
- ААлина20 апреля 2021Круто! Без Кирилла я бы не забралась… Спасибо ему за спокойствие, терпение и помощь на особо сложных участках. Место очень красивое!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Нескучные экскурсии»
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