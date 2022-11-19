Фотопрогулка
до 10 чел.
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
- ЕЕлена19 ноября 2022Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.
- ААлина20 апреля 2021Круто!
Без Кирилла я бы не забралась… Спасибо ему за спокойствие, терпение и помощь на особо сложных участках.
Место очень красивое!
