Водопад Хрустальный – экскурсии на Красной поляне

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопад Хрустальный» на Красной поляне, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Пешая
4 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 10 чел.
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Пешая
4 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Водопад Хрустальный»

