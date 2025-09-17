Мои заказы

Озёра В. Ф. Хмелевского – экскурсии на Красной поляне

Найдено 4 экскурсии в категории «Озёра В. Ф. Хмелевского» на Красной поляне, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Пешая
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 999 ₽ за всё до 4 чел.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Пешая
4 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 10 чел.
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    17 сентября 2025
    Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
    Анна чуткий и внимательный гид, были я и мама, Анна под наш запрос порекомендовала маршрут, остались очень довольны походом
  • А
    Александр
    3 июля 2025
    Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
    Всем привет!

    Решился впервые попробовать трекинг — впечатления невероятные! Маршрут стартовал на высоте около 800 метров неподалеку от живописной Красной Поляны.
    читать дальше

    Затем предстояло преодолеть подъём ещё на 1100 метров вверх, пока не достиг финальной отметки — 1900 метров над уровнем моря. Оттуда открывается потрясающий панорамный вид на пройденный путь, понимаешь всю мощь природы и испытываешь неподдельное чувство гордости и счастья от проделанного маршрута.

    Отдельная благодарность моему гиду Сергею — человеку, с которым мне повезло познакомиться именно здесь. Сергей профессионал своего дела, с ним чувствуешь себя уверенно и защищённо. По дороге к красивейшему озеру Зеркальному стало ясно, что мы идём быстрым темпом, и Сергей предложил продлить поход до величественных Ачипсинских водопадов. И там, попивая ароматный чай, заваренный на воде прямо из самого водопада, мы хорошо отдохнули.

    Помимо физической нагрузки, поход подарила массу интересных историй и впечатлений о горах, жизни и многом другом.

    Сергей, огромное спасибо за этот замечательный опыт!

    Этот трекинг стал настоящим открытием и ярким событием моей жизни. Рекомендую каждому испытать подобные эмоции и насладиться природой Кавказа вместе с таким профессионалом, как Сергей!

    Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!
  • С
    Светлана
    10 июня 2025
    Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
    Понравилось всё! Две женщины среднего уровня подготовки справились с маршрутом, включая наборы высоты, в том числе благодаря поддержке гида Сергея. Всё прошло классно! Однодневное путешествие полностью соответствовало заявленной программе. Получили не забываемые опыт и впечатления!
    Понравилось всё! Две женщины среднего уровня подготовки справились с маршрутом, включая наборы высоты, в том числеПонравилось всё! Две женщины среднего уровня подготовки справились с маршрутом, включая наборы высоты, в том числеПонравилось всё! Две женщины среднего уровня подготовки справились с маршрутом, включая наборы высоты, в том числеПонравилось всё! Две женщины среднего уровня подготовки справились с маршрутом, включая наборы высоты, в том числеПонравилось всё! Две женщины среднего уровня подготовки справились с маршрутом, включая наборы высоты, в том числеПонравилось всё! Две женщины среднего уровня подготовки справились с маршрутом, включая наборы высоты, в том числе
  • Н
    Наталья
    7 августа 2023
    Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
    Огромное спасибо Марте. Провели время отлично. Получили много позитивных эмоций.
  • Ю
    Юлия
    12 июля 2021
    Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
    Здравствуйте! Очень интересная экскурсия по маршруту 13 в заповеднике. Узнали историю лесопарка и не только. Сергей хорошо проинструктировал как правильно
    читать дальше

    ходить и каким темпом, так что мы (новички) справились с маршрутом)))
    Виды красивейшие, некоторые неожиданные. Видели ТРИТОНА и не одного… Дошли до водопадов, очень красиво! Обратно, при вечернем солнце, зеркальное озеро светится россыпью брилиантов, готовьте хорошую камеру!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Озёра В. Ф. Хмелевского»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
  2. Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
  3. Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
  4. Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Роза Хутор
  3. Озеро Рица
  4. Юпшарский каньон
  5. Нарзанный источник
  6. Мзымта
  7. Водопад Кейва
  8. Ущелье Ахцу
  9. Ахштырская пещера
  10. Гора Ачишхо
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в декабре 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Озёра В. Ф. Хмелевского" можно забронировать 4 экскурсии от 9000 до 11 999. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2025 год по теме «Озёра В. Ф. Хмелевского», 40 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль