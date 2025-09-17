читать дальше

Затем предстояло преодолеть подъём ещё на 1100 метров вверх, пока не достиг финальной отметки — 1900 метров над уровнем моря. Оттуда открывается потрясающий панорамный вид на пройденный путь, понимаешь всю мощь природы и испытываешь неподдельное чувство гордости и счастья от проделанного маршрута.



Отдельная благодарность моему гиду Сергею — человеку, с которым мне повезло познакомиться именно здесь. Сергей профессионал своего дела, с ним чувствуешь себя уверенно и защищённо. По дороге к красивейшему озеру Зеркальному стало ясно, что мы идём быстрым темпом, и Сергей предложил продлить поход до величественных Ачипсинских водопадов. И там, попивая ароматный чай, заваренный на воде прямо из самого водопада, мы хорошо отдохнули.



Помимо физической нагрузки, поход подарила массу интересных историй и впечатлений о горах, жизни и многом другом.



Сергей, огромное спасибо за этот замечательный опыт!



Этот трекинг стал настоящим открытием и ярким событием моей жизни. Рекомендую каждому испытать подобные эмоции и насладиться природой Кавказа вместе с таким профессионалом, как Сергей!