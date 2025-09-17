Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 999 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна17 сентября 2025Анна чуткий и внимательный гид, были я и мама, Анна под наш запрос порекомендовала маршрут, остались очень довольны походом
- ААлександр3 июля 2025Всем привет!
Решился впервые попробовать трекинг — впечатления невероятные! Маршрут стартовал на высоте около 800 метров неподалеку от живописной Красной Поляны.
- ССветлана10 июня 2025Понравилось всё! Две женщины среднего уровня подготовки справились с маршрутом, включая наборы высоты, в том числе благодаря поддержке гида Сергея. Всё прошло классно! Однодневное путешествие полностью соответствовало заявленной программе. Получили не забываемые опыт и впечатления!
- ННаталья7 августа 2023Огромное спасибо Марте. Провели время отлично. Получили много позитивных эмоций.
- ЮЮлия12 июля 2021Здравствуйте! Очень интересная экскурсия по маршруту 13 в заповеднике. Узнали историю лесопарка и не только. Сергей хорошо проинструктировал как правильно
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Озёра В. Ф. Хмелевского»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в декабре 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Озёра В. Ф. Хмелевского" можно забронировать 4 экскурсии от 9000 до 11 999. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2025 год по теме «Озёра В. Ф. Хмелевского», 40 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль