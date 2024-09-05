Мои заказы

Озеро Малое – экскурсии на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Малое» на Красной поляне, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Невероятные окрестности Красной Поляны
На машине
5 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
Завтра в 11:30
11 дек в 11:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Пешая
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу гор и звёздного неба на Бзерпинском карнизе. Насладитесь тишиной природы и захватывающими видами, отправляясь в уникальное путешествие
Начало: курорт «Газпром Поляна»
25 дек в 08:30
26 дек в 08:30
от 26 667 ₽ за человека
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
На машине
11 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
22 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 сентября 2024
    Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
    СЧАСТЬЕ В ГОРАХ
    24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход на Бзерпинский карниз. Стартовали мы
    читать дальше

    утром с приюта “Пихтовый”, шли по реликтовому лесу. Наш путь проходил через горы Табунная - Медвежьи ворота. Здесь стоит схема и мы могли оценить наш дальнейший путь. Далее вышли к Бзерпинскому карнизу, согласно указателю.
    Когда шёл по горам, меня аж в дрожь бросало от красоты, от запахов альпийских лугов, от чистейшего горного воздуха.
    Когда дошли до Карниза, я замер от уникального ландшафта: с правой и левой стороны Бзерпинский карниз окружают горы в сочной траве, которые создают идеальный полукруг, а прямо в центре этой картины находится палаточный городок, который уютно расположился прямо у обрыва со стекающим вниз водопадом.
    Мы пообедали и во второй половине дня пошли покорять пик Бзёрпи. От Карниза до Пика шли 1,5 часа.
    Поднялись на Пик и оттуда открылись виды на горы в диаметре 150 км,увидели потрясающие виды: красивые ледники, зелёные долины, голубое небо. Я был поражён красотой этих мест и понимал, что никогда раньше не видел ничего похожего. Я и мой сын Кирилл чувствовали себя свободными и счастливыми, что смогли подняться так высоко (2482 м) и увидеть всё это.
    Когда спускались с пика Бзёрпи, встретили закат. Божественная красота, которой я в жизни не видел. Не передать словами, насколько прекрасен этот закат, вид захватывает дух. Этот закат уникален. Цвета неба, облаков, оттенки солнца - всё это создаёт неповторимую картину, словно настоящее произведение искусства. Я наблюдал, как природа вокруг меня меняется, преображается, словно передо мной развёртывается живой пейзаж. В этот момент я ощутил себя Здесь и Сейчас в настоящем моменте и сердце наполнилось глубоким восхищением. Мы увлеклись и не успели спуститься в лагерь до наступления темноты, но у нас был фонарь и впереди светились такие же фонарики в палатках.
    Ночевали мы с сыном в палатке. В полночь я проснулся от стука капель обильного дождя. К утру он прекратился. Хочется заметить, что под долгим проливным дождем палатка выстояла без проблем и не промокла. Спать было удобно и не холодно. Кому хоть раз довелось ночевать в палатке под шум дождя, тот никогда не забудет этот счастливый миг! (не намокли оставленные в тамбуре палатки кроссовки).
    Утром мы отправились на озеро Малое. Оно великолепно! Здесь мы остановились на небольшой отдых. Вокруг очень красиво. Рискнул окунуться в чистейшую воду. Она в озере не ледяная.
    Поход был очень красивый, альпийские пейзажи навсегда остануться в моём сердце - это любовь!
    Всё было интересно, познавательно благодаря нашему наставнику. Кирилл рассказывал нам о местной флоре и фауне, готовил еду, учил правильно идти, следил за нашей безопасностью во время пути, проводил фото и видео съёмку, разбил палатку. Это наставник, который поддержит, подскажет и поможет советом новичку, идеально знает всё о своём маршруте и может увлечённо и интересно о нём рассказать.
    Мы выходили каждый за рамки своего комфорта. Несмотря на то, что мы все стремимся к приятным ощущениям, определённый уровень дискомфорта может оказаться удивительно полезным. За пределами зоны комфорта расположена зона роста. Зона комфорта разрушает нашу жизнь, а трудности помогают расти. Бросая вызов самому себе, ты можешь достичь пика своих возможностей.
    Для сына Кирилла этот поход стал не только физическим вызовом, но и духовным. Он понял, что сила воли и настойчивость помогут преодолеть трудности. А также понял, что природа - это нечто невероятное и красивое и мы должны беречь и защищать её.
    Горы наполнили нас энергией, перезагрузили, а ещё они потрясающе красивы.
    Есть такие события, которые запоминаются на всю жизнь!!!

    СЧАСТЬЕ В ГОРАХСЧАСТЬЕ В ГОРАХСЧАСТЬЕ В ГОРАХСЧАСТЬЕ В ГОРАХСЧАСТЬЕ В ГОРАХСЧАСТЬЕ В ГОРАХСЧАСТЬЕ В ГОРАХСЧАСТЬЕ В ГОРАХСЧАСТЬЕ В ГОРАХСЧАСТЬЕ В ГОРАХ

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Озеро Малое»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Невероятные окрестности Красной Поляны
  2. Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
  3. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Роза Хутор
  3. Озеро Рица
  4. Юпшарский каньон
  5. Нарзанный источник
  6. Мзымта
  7. Водопад Кейва
  8. Ущелье Ахцу
  9. Ахштырская пещера
  10. Гора Ачишхо
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в декабре 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Озеро Малое" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 26 667. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2025 год по теме «Озеро Малое», 65 ⭐ отзывов, цены от 18000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль