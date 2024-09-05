читать дальше

утром с приюта “Пихтовый”, шли по реликтовому лесу. Наш путь проходил через горы Табунная - Медвежьи ворота. Здесь стоит схема и мы могли оценить наш дальнейший путь. Далее вышли к Бзерпинскому карнизу, согласно указателю.

Когда шёл по горам, меня аж в дрожь бросало от красоты, от запахов альпийских лугов, от чистейшего горного воздуха.

Когда дошли до Карниза, я замер от уникального ландшафта: с правой и левой стороны Бзерпинский карниз окружают горы в сочной траве, которые создают идеальный полукруг, а прямо в центре этой картины находится палаточный городок, который уютно расположился прямо у обрыва со стекающим вниз водопадом.

Мы пообедали и во второй половине дня пошли покорять пик Бзёрпи. От Карниза до Пика шли 1,5 часа.

Поднялись на Пик и оттуда открылись виды на горы в диаметре 150 км,увидели потрясающие виды: красивые ледники, зелёные долины, голубое небо. Я был поражён красотой этих мест и понимал, что никогда раньше не видел ничего похожего. Я и мой сын Кирилл чувствовали себя свободными и счастливыми, что смогли подняться так высоко (2482 м) и увидеть всё это.

Когда спускались с пика Бзёрпи, встретили закат. Божественная красота, которой я в жизни не видел. Не передать словами, насколько прекрасен этот закат, вид захватывает дух. Этот закат уникален. Цвета неба, облаков, оттенки солнца - всё это создаёт неповторимую картину, словно настоящее произведение искусства. Я наблюдал, как природа вокруг меня меняется, преображается, словно передо мной развёртывается живой пейзаж. В этот момент я ощутил себя Здесь и Сейчас в настоящем моменте и сердце наполнилось глубоким восхищением. Мы увлеклись и не успели спуститься в лагерь до наступления темноты, но у нас был фонарь и впереди светились такие же фонарики в палатках.

Ночевали мы с сыном в палатке. В полночь я проснулся от стука капель обильного дождя. К утру он прекратился. Хочется заметить, что под долгим проливным дождем палатка выстояла без проблем и не промокла. Спать было удобно и не холодно. Кому хоть раз довелось ночевать в палатке под шум дождя, тот никогда не забудет этот счастливый миг! (не намокли оставленные в тамбуре палатки кроссовки).

Утром мы отправились на озеро Малое. Оно великолепно! Здесь мы остановились на небольшой отдых. Вокруг очень красиво. Рискнул окунуться в чистейшую воду. Она в озере не ледяная.

Поход был очень красивый, альпийские пейзажи навсегда остануться в моём сердце - это любовь!

Всё было интересно, познавательно благодаря нашему наставнику. Кирилл рассказывал нам о местной флоре и фауне, готовил еду, учил правильно идти, следил за нашей безопасностью во время пути, проводил фото и видео съёмку, разбил палатку. Это наставник, который поддержит, подскажет и поможет советом новичку, идеально знает всё о своём маршруте и может увлечённо и интересно о нём рассказать.

Мы выходили каждый за рамки своего комфорта. Несмотря на то, что мы все стремимся к приятным ощущениям, определённый уровень дискомфорта может оказаться удивительно полезным. За пределами зоны комфорта расположена зона роста. Зона комфорта разрушает нашу жизнь, а трудности помогают расти. Бросая вызов самому себе, ты можешь достичь пика своих возможностей.

Для сына Кирилла этот поход стал не только физическим вызовом, но и духовным. Он понял, что сила воли и настойчивость помогут преодолеть трудности. А также понял, что природа - это нечто невероятное и красивое и мы должны беречь и защищать её.

Горы наполнили нас энергией, перезагрузили, а ещё они потрясающе красивы.

Есть такие события, которые запоминаются на всю жизнь!!!