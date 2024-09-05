Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
Завтра в 11:30
11 дек в 11:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу гор и звёздного неба на Бзерпинском карнизе. Насладитесь тишиной природы и захватывающими видами, отправляясь в уникальное путешествие
Начало: курорт «Газпром Поляна»
25 дек в 08:30
26 дек в 08:30
от 26 667 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 сентября 2024СЧАСТЬЕ В ГОРАХ
24 августа мы с сыном Кириллом под руководством наставника Кирилла отправились в поход на Бзерпинский карниз. Стартовали мы
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Озеро Малое»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в декабре 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Озеро Малое" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 26 667. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2025 год по теме «Озеро Малое», 65 ⭐ отзывов, цены от 18000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль