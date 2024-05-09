Экскурсии у реки Мзымта на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Мзымта» на Красной поляне, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Невероятные окрестности Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
«Мы полюбуемся окружающими его реликтовыми лесами, отвесными Белыми скалами и стремительной рекой Мзымта»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
16 000 за всё до 8 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
«Мы также пройдем вдоль русла реки Мзымта, чтобы поближе полюбоваться её бирюзовой водой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
«А также прогулка по благоустроенной набережной Мзымты»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Спасибо Сергею за замечательную и познавательную экскурсию. Сделали отличные фотографии. Исполнилась моя мечта- прокатилась на зиплайн в скайпарке!
  • А
    Анна
    6 марта 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Большое спасибо Сергею, отличный организатор, великолепный оратор и просто замечательный человек. Всё понравилось, много эмоций и впечатлений!!!
    Большое спасибо Сергею, отличный организатор, великолепный оратор и просто замечательный человек. Всё понравилось, много эмоций и впечатлений!!!
  • Е
    Евгений
    23 октября 2023
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Экскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. Посмотрели, погуляли по всем местам заявленным в программе. Кроме того, договорились программу немного скорректировать и увеличить время экскурсии (рассчитали в аккурат под вылет из аэропорта).
    Экскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. ПосмотрелиЭкскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. ПосмотрелиЭкскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. ПосмотрелиЭкскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. ПосмотрелиЭкскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. Посмотрели
  • Е
    Елена
    19 ноября 2022
    Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
    Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.
  • А
    Алина
    20 апреля 2021
    Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
    Круто! Без Кирилла я бы не забралась… Спасибо ему за спокойствие, терпение и помощь на особо сложных участках. Место очень красивое!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Мзымта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Мзымта" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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