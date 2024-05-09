О Ольга Невероятные окрестности Красной Поляны Спасибо Сергею за замечательную и познавательную экскурсию. Сделали отличные фотографии. Исполнилась моя мечта- прокатилась на зиплайн в скайпарке!

А Анна Невероятные окрестности Красной Поляны Большое спасибо Сергею, отличный организатор, великолепный оратор и просто замечательный человек. Всё понравилось, много эмоций и впечатлений!!!

Е Евгений Невероятные окрестности Красной Поляны Экскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. Посмотрели, погуляли по всем местам заявленным в программе. Кроме того, договорились программу немного скорректировать и увеличить время экскурсии (рассчитали в аккурат под вылет из аэропорта).

Е Елена Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.