1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
«Мы полюбуемся окружающими его реликтовыми лесами, отвесными Белыми скалами и стремительной рекой Мзымта»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
16 000₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
«Мы также пройдем вдоль русла реки Мзымта, чтобы поближе полюбоваться её бирюзовой водой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
«А также прогулка по благоустроенной набережной Мзымты»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 мая 2024Спасибо Сергею за замечательную и познавательную экскурсию. Сделали отличные фотографии. Исполнилась моя мечта- прокатилась на зиплайн в скайпарке!
- ААнна6 марта 2024Большое спасибо Сергею, отличный организатор, великолепный оратор и просто замечательный человек. Всё понравилось, много эмоций и впечатлений!!!
- ЕЕвгений23 октября 2023Экскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. Посмотрели, погуляли по всем местам заявленным в программе. Кроме того, договорились программу немного скорректировать и увеличить время экскурсии (рассчитали в аккурат под вылет из аэропорта).
- ЕЕлена19 ноября 2022Нам очень понравилось. Кому нужна быстрая перезагрузка и смена обстановки 100% зайдет. Палки обязательны на этой экскурсии, тк идти иногда приходилось по скользким склонам и нужна была доп опора.
- ААлина20 апреля 2021Круто! Без Кирилла я бы не забралась… Спасибо ему за спокойствие, терпение и помощь на особо сложных участках. Место очень красивое!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Мзымта»
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