читать дальше органиченными возможностями. Предупредил какие документы взять чтоб получить льготные билеты. Вовремя был у нашего отеля. . С первых минут создал тёплую, дружескую атмосферу. Рассказал много по настоящему интересного, и без перегруза. Показал красивые не избитые места. Мы чудесно провели день.

Спасибо, Сергею! Все очень профессионально. Заранее уточнил состав нашей компании. Поинтересовался будут ли дети, нужно ли кресло, будут люди с