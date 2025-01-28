Экскурсии с посещением Олимпийской деревни из Красной поляны

Найдено 3 экскурсии в категории «Олимпийская деревня» на Красной поляне, цены от 6200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Трансфер из аэропорта в Красную Поляну
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Красную Поляну
Индивидуальный трансфер с гидом - это комфорт и увлекательная экскурсия в одном. Погрузитесь в историю Красной Поляны и посетите знаковые места
«любой из трёх горнолыжных курортов, включая Олимпийскую деревню»
Завтра в 11:00
19 мар в 11:00
6200 ₽ за всё до 3 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на iPhone 15 Pro Max
На машине
5 часов
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на iPhone 15 Pro Max
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Роза хутор
«Горная Олимпийская деревня — место, где в 2014 году жили и тренировались спортсмены Олимпиады»
25 мар в 11:00
26 мар в 11:00
16 500 ₽18 333 ₽ за всё до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне: откройте для себя Сочи, олимпийские объекты и горные виды
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Олимпийская деревня»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Роза Хутор
  3. Озеро Рица
  4. Мзымта
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. SkyPark
  8. Ахштырская пещера
  9. Нарзанный источник
  10. Водопад Кейва
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в марте 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Олимпийская деревня" можно забронировать 3 экскурсии от 6200 до 17 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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