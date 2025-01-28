Сейчас на Красной поляне в категории "Олимпийская деревня" можно забронировать 3 экскурсии от 6200 до 17 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5