Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Красную Поляну
Индивидуальный трансфер с гидом - это комфорт и увлекательная экскурсия в одном. Погрузитесь в историю Красной Поляны и посетите знаковые места
«любой из трёх горнолыжных курортов, включая Олимпийскую деревню»
Завтра в 11:00
19 мар в 11:00
6200 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на iPhone 15 Pro Max
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Роза хутор
«Горная Олимпийская деревня — место, где в 2014 году жили и тренировались спортсмены Олимпиады»
25 мар в 11:00
26 мар в 11:00
16 500 ₽
18 333 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне: откройте для себя Сочи, олимпийские объекты и горные виды
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 января 2025Добрый день! Хотим выразить благодарность нашему гиду Василию за приятную и познавательную поездку! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Олимпийская деревня»
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