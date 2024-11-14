В окрестностях поселка Хаджох природа создала удивительные ущелья: каньон реки Белой, Мишоко, Руфабго. В каньонах множество живописных водопадов, пещер и
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Программа тура по дням
Прибытие. Музей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырь
10:00 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала), в 12:00 сбор группы в аэропорту г. Краснодар.
Переезд на микроавтобусе в пос. Хаджох (2,5-3 часа).
Знакомство с Адыгеей начнем с обзорной экскурсии и посещения достопримечательностей по пути.
На территории Западного Кавказа находится более 3000 дольменов.
Хаджохский дольмен – один из немногих сохранившихся в здешних окрестностях.
Дольмен находится на краю уютного яблоневого сада, в тени рощицы с большими деревьями.
Происхождение и назначение дольменов для ученых до сих пор является загадкой.
Возле дольмена расположен палеонтологический музей, во время экскурсии по которому увидим множество красивых камней и аммонитов – раковин древних моллюсков, которые давным-давно населяли океан Тетис.
Свято-Михайловский монастырь построен недалеко от поселка Хаджох.
Еще в конце XIX он был самым крупным монастырём северного Кавказа, а на данный момент является самым высокогорным православным монастырем России.
Здесь же находится целая система пещер и потайных ходов.
Как гласит народное поверье, эти хода ранее соединяли все стоящие на поверхности храмы.
Под землей монахи хранили свои святыни, здесь же находилась библиотека и иконописная мастерская.
Во время экскурсии по монастырю погуляем по его территории и посетим источник, который обладает чудом исцеления.
Активная часть тура: 3,1 км пешком, продолжительность экскурсий 4-5 часов.
После завершения экскурсий, переезд в поселок Каменномостский, который гости чаще называют поселок Хаджох.
Поселение в гостинице, в которой группа будет жить на протяжении всего активного тура.
Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)
Каньон реки Белой — визитная карточка Хаджоха!
На южной окраине поселка шумная река Белая бежит в глубине великолепного каньона.
Берега реки в некоторых местах полностью сплелись между собой, образовав удивительные каменные мосты.
Даже в очень яркий день солнце не проникает в отдаленные уголки ущелья.
Над самой водой, в каменных стенках, можно рассмотреть углубления, полки, ниши – все это результат многовековой работы бурной реки.
Во время экскурсии по ущелью на нашем пути встретятся удивительные каменные арки, небольшие водопады.
Активная часть тура: 5,7 км пешком, перепад высот 410-420 м, продолжительность 3 часа.
Чтобы посмотреть на Адыгею с высоты, отправимся в треккинг на скалу Молоток!
К скале ведет лесная тропа.
Вначале нам предстоит набрать высоту, а затем тропа становится более ровной и идет траверсом по хребту.
Природа создала эту скалу в форме настоящего каменного инструмента.
Чтобы воочию в этом убедиться, поднимемся над скалой и посмотрим на нее с высоты.
А еще по пути увидим огромное каменное окно в Европу, в котором мы очень часто делает отличные групповые фото.
Активная часть тура: 5,5 км пешком, перепад высот 425-590 м, продолжительность 2-3 часа.
Треккинг в ущелье и на водопады Руфабго
Из поселка Хаджох расходятся несколько ущелий.
Одно из самых популярных у туристов – это ущелье реки Руфабго, украшенное шумными водопадами.
Маршрут оборудован удобными лестницами и мостиками, облегчающими наш путь по каньону.
Даже жарким летом здесь всегда царит полумрак и приятная прохлада.
Во время экскурсии увидим живописные водопады: «Сердце Руфабго», «Шнурочек», «Девичьи косы», высота которых от 5 до 14 метров.
Также выйдем на отличные смотровые площадки и посетим большой грот — стоянку первобытного человека.
Грот называется «Кошачий глаз» благодаря своеобразному сквозному отверстию в куполе пещеры.
Активная часть тура: 15,3 км пешком, перепад высот 410-580 м, продолжительность 6-7 часов.
Прогулка на лошадях, рафтинг
В течение прогулки можно будет полюбоваться красотами сказочной Адыгеи и получить удовольствие от общения с лошадьми.
Инструктор научит, как правильно управлять и держаться в седле.
Лошади у нас послушные, с ними найдёт общий язык даже неопытный всадник.
Каждый выберет себе лошадку – и поехали на прогулку по лесным тропам.
В пути обязательно остановимся и сделаем фото с лошадьми на фоне гор.
Продолжительность мероприятия: 1,5 часа (инструктаж + прогулка).
Рафтинг в Адыгее проводится на реке Белой — главной водной артерии этих мест.
Опытный инструктор проведет тренировку и инструктаж по технике безопасности.
Затем надеваем спасательные жилеты, каски – и вперед!
Сплав на рафте – это лучший активный отдых в Адыгее и замечательный способ знакомства с дикой природой этих мест.
У вас будет возможность погрузиться в водную стихию, увидеть красоту гор с новой стороны.
С воды будем любоваться красивыми водопадами и гранитными скалами.
Одежда для рафтинга: купальник или шорты + футболка.
На рафтинге выдают гидрокостюм, специальные носки, обувь, спасательный жилет и каску.
Гидрокостюм надевается сверху на купальник или шорты с футболкой.
Продолжительность рафтинга 2-2,5 часа (инструктаж + сплав).
Большая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале Утюг
С утра отправляемся на хребет Азиш-Тау, который подарил Адыгее Большую Азишскую пещеру.
Это уникальный памятник природы, где всегда много туристов и в будни, и в выходные дни.
На экскурсии увидим, как умело украсила природа просторные залы пещеры сталактитами, сталагмитами и столбами удивительных форм.
Далее по программе тура нас ждет поход к панорамной точке, где открывается прекрасный вид на горы Тхачи, Ачежбоки, Бамбаки, Джемарук.
Тур в Адыгею непременно дополняется посещением сувенирного рынка.
Сегодня будет возможность купить магнитики, горный чай, медовый сбитень и варенье из ягод. Цены демократичные, если поторговаться, то можно совсем недорого купить понравившиеся сувениры.
Затем в нашем активном туре по Адыгее поедем к границе Кавказского заповедника.
Поднимемся на высоту почти 2000 м, где перед нами откроется знаменитое плато Лаго-наки.
На плато раскинулись разноцветные альпийские луга, которые цветут в любое время года, когда нет снежного покрова.
Продолжаем день прогулкой по скале Утюг, с удовольствием задержимся на панорамных точках и смотровых площадках.
Обед устроим в месте с прекрасным видом на плато Лаго-Наки.
Впечатлённые и отдохнувшие вернемся к машине.
Активная часть тура: 6 км пешком, перепад высот 1800-1900 м, продолжительность 6-7 часов.
Треккинг в ущелье Мишоко
Путь в Мишоко начинается от карьера, на самом дне которого образовалось родниковое озеро.
Озеро называют Красным за розовый отблеск, идущий от скалы на восходе солнца.
Свернув с трассы, тропа поднимается вверх по сосновому бору и выводит к большому гроту и капельному роднику.
Еще выше находится смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид в глубину ущелья и на хребет Азиш-Тау.
Далее тропинка ведет вдоль шумных водопадов, перекатов реки и древних гротов, расположенных на террасах ущелья.
Поскольку места здесь тихие, иногда в Мишоко можно увидеть горный лагерь туристов с палатками.
Выбрав самое красивое место для отдыха, устроим привал и обед.
Активная часть тура: 15,5 км пешком, перепад высот 410-570 м, продолжительность 5-6 часов.
Термальные источники «Водная Ривьера». Отъезд
В этот день запланирован отдых на горячих источниках «Водная Ривьера».
Здесь находятся пять бассейнов под открытым небом с термальной водой разной температуры, которая обладает целебными и расслабляющими свойствами.
Вода поступает в бассейн со скважины, глубина которой 1800 метров.
Этот термальный источник Адыгеи богат кремнием, натрием, что оказывает благотворное воздействие на организм.
Кроме того, здесь просто приятно поплавать и расслабиться.
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Переезд на микроавтобусе в г. Краснодар.
15:00-16:00 Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Краснодар, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в пос. Каменномостский в гостевом доме «Любава» или гостевом доме такого же класса: 2-, 3-местные номера.
Стоимость тура на 1 человека — 59 800 руб.
Доплата за 1-местное размещение — 15 000 руб.
Варианты проживания
Любава
Гостевой дом «Любава» с садом расположен в поселке Каменномостский. Гости могут воспользоваться общей кухней и отдохнуть на террасе. В числе удобств бесплатная частная парковка. В гостевом доме работает бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в пос. Каменномостский в гостевом доме «Любава» или гостевом доме такого же класса: 2-, 3-местные номера. В каждом номере удобства (душ, туалет)
- 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!) обед (день 2, 3, 5, 6) - сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Готовые завтраки (день 2-7) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Обед (день 2, 3, 5, 6) - сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Входные билеты в музей «Сад камней», Хаджохскую теснину, Большую Азишскую пещеру, на термальные источники
- Прогулка на лошадях
- Рафтинг
- Прокат группового снаряжения: котлы и газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Питание: обед в 1 и 4-й день, ужины
- Страховка (не обязательно)
- Доплата за 1-местное размещение - 15 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.;
- флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь;
- резиновые сапоги (актуально для туров с конца апреля по середину мая);
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне го;
- непромокаемая одежда или дождевик;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- шапка, перчатки;
- термос объем 0,5-0,75 л;
- фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли мобильная связь?
Постоянно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь иногда отсутствует.
Будут ли магазины, аптеки, банкоматы?
В поселке Хаджох есть супермаркет «Магнит», небольшие продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы.
Где начинается и заканчивается тур?
Район путешествия:Российская Федерация, Республика Адыгея, пос. Хаджох.
- Старт маршрута: г. Краснодар (ж/д вокзал) в 10:00 МСК.
- Финиш маршрута: г. Краснодар (ж/д вокзал) в 15:00-16:00 МСК.
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, на ж/д вокзале г. Краснодар можно остановиться в комнате отдыха. Или же снять квартиру на сутки, множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.