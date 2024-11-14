1 день

Прибытие. Музей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырь

10:00 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала), в 12:00 сбор группы в аэропорту г. Краснодар.

Переезд на микроавтобусе в пос. Хаджох (2,5-3 часа).

Знакомство с Адыгеей начнем с обзорной экскурсии и посещения достопримечательностей по пути.

На территории Западного Кавказа находится более 3000 дольменов.

Хаджохский дольмен – один из немногих сохранившихся в здешних окрестностях.

Дольмен находится на краю уютного яблоневого сада, в тени рощицы с большими деревьями.

Происхождение и назначение дольменов для ученых до сих пор является загадкой.

Возле дольмена расположен палеонтологический музей, во время экскурсии по которому увидим множество красивых камней и аммонитов – раковин древних моллюсков, которые давным-давно населяли океан Тетис.

Свято-Михайловский монастырь построен недалеко от поселка Хаджох.

Еще в конце XIX он был самым крупным монастырём северного Кавказа, а на данный момент является самым высокогорным православным монастырем России.

Здесь же находится целая система пещер и потайных ходов.

Как гласит народное поверье, эти хода ранее соединяли все стоящие на поверхности храмы.

Под землей монахи хранили свои святыни, здесь же находилась библиотека и иконописная мастерская.

Во время экскурсии по монастырю погуляем по его территории и посетим источник, который обладает чудом исцеления.

Активная часть тура: 3,1 км пешком, продолжительность экскурсий 4-5 часов.

После завершения экскурсий, переезд в поселок Каменномостский, который гости чаще называют поселок Хаджох.

Поселение в гостинице, в которой группа будет жить на протяжении всего активного тура.