Активный тур в Адыгею

Адыгея – это край горных рек, шумных водопадов и величественных гор.

В окрестностях поселка Хаджох природа создала удивительные ущелья: каньон реки Белой, Мишоко, Руфабго. В каньонах множество живописных водопадов, пещер и
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гротов. Маршруты здесь легкие, нет больших перепадов высот. В течение тура группа размещается в гостинице. Весь треккинг по ущельям гости совершают налегке, без рюкзаков. Поэтому данное путешествие рекомендуем для новичков и родителей с детьми.

5
3 отзыва
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Активный тур в Адыгею
Ближайшие даты:
4
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Музей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырь

10:00 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала), в 12:00 сбор группы в аэропорту г. Краснодар.

Переезд на микроавтобусе в пос. Хаджох (2,5-3 часа).

Знакомство с Адыгеей начнем с обзорной экскурсии и посещения достопримечательностей по пути.

На территории Западного Кавказа находится более 3000 дольменов.

Хаджохский дольмен – один из немногих сохранившихся в здешних окрестностях.

Дольмен находится на краю уютного яблоневого сада, в тени рощицы с большими деревьями.

Происхождение и назначение дольменов для ученых до сих пор является загадкой.

Возле дольмена расположен палеонтологический музей, во время экскурсии по которому увидим множество красивых камней и аммонитов – раковин древних моллюсков, которые давным-давно населяли океан Тетис.

Свято-Михайловский монастырь построен недалеко от поселка Хаджох.

Еще в конце XIX он был самым крупным монастырём северного Кавказа, а на данный момент является самым высокогорным православным монастырем России.

Здесь же находится целая система пещер и потайных ходов.

Как гласит народное поверье, эти хода ранее соединяли все стоящие на поверхности храмы.

Под землей монахи хранили свои святыни, здесь же находилась библиотека и иконописная мастерская.

Во время экскурсии по монастырю погуляем по его территории и посетим источник, который обладает чудом исцеления.

Активная часть тура: 3,1 км пешком, продолжительность экскурсий 4-5 часов.

После завершения экскурсий, переезд в поселок Каменномостский, который гости чаще называют поселок Хаджох.

Поселение в гостинице, в которой группа будет жить на протяжении всего активного тура.

Прибытие. Музей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырьПрибытие. Музей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырьПрибытие. Музей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырьПрибытие. Музей «Сад камней», Хаджохский дольмен, Свято-Михайловский монастырь
2 день

Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)

Каньон реки Белой — визитная карточка Хаджоха!

На южной окраине поселка шумная река Белая бежит в глубине великолепного каньона.

Берега реки в некоторых местах полностью сплелись между собой, образовав удивительные каменные мосты.

Даже в очень яркий день солнце не проникает в отдаленные уголки ущелья.

Над самой водой, в каменных стенках, можно рассмотреть углубления, полки, ниши – все это результат многовековой работы бурной реки.

Во время экскурсии по ущелью на нашем пути встретятся удивительные каменные арки, небольшие водопады.

Активная часть тура: 5,7 км пешком, перепад высот 410-420 м, продолжительность 3 часа.

Чтобы посмотреть на Адыгею с высоты, отправимся в треккинг на скалу Молоток!

К скале ведет лесная тропа.

Вначале нам предстоит набрать высоту, а затем тропа становится более ровной и идет траверсом по хребту.

Природа создала эту скалу в форме настоящего каменного инструмента.

Чтобы воочию в этом убедиться, поднимемся над скалой и посмотрим на нее с высоты.

А еще по пути увидим огромное каменное окно в Европу, в котором мы очень часто делает отличные групповые фото.

Активная часть тура: 5,5 км пешком, перепад высот 425-590 м, продолжительность 2-3 часа.

Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)
3 день

Треккинг в ущелье и на водопады Руфабго

Из поселка Хаджох расходятся несколько ущелий.

Одно из самых популярных у туристов – это ущелье реки Руфабго, украшенное шумными водопадами.

Маршрут оборудован удобными лестницами и мостиками, облегчающими наш путь по каньону.

Даже жарким летом здесь всегда царит полумрак и приятная прохлада.

Во время экскурсии увидим живописные водопады: «Сердце Руфабго», «Шнурочек», «Девичьи косы», высота которых от 5 до 14 метров.

Также выйдем на отличные смотровые площадки и посетим большой грот — стоянку первобытного человека.

Грот называется «Кошачий глаз» благодаря своеобразному сквозному отверстию в куполе пещеры.

Активная часть тура: 15,3 км пешком, перепад высот 410-580 м, продолжительность 6-7 часов.

Треккинг в ущелье и на водопады РуфабгоТреккинг в ущелье и на водопады РуфабгоТреккинг в ущелье и на водопады РуфабгоТреккинг в ущелье и на водопады Руфабго
4 день

Прогулка на лошадях, рафтинг

В течение прогулки можно будет полюбоваться красотами сказочной Адыгеи и получить удовольствие от общения с лошадьми.

Инструктор научит, как правильно управлять и держаться в седле.

Лошади у нас послушные, с ними найдёт общий язык даже неопытный всадник.

Каждый выберет себе лошадку – и поехали на прогулку по лесным тропам.

В пути обязательно остановимся и сделаем фото с лошадьми на фоне гор.

Продолжительность мероприятия: 1,5 часа (инструктаж + прогулка).

Рафтинг в Адыгее проводится на реке Белой — главной водной артерии этих мест.

Опытный инструктор проведет тренировку и инструктаж по технике безопасности.

Затем надеваем спасательные жилеты, каски – и вперед!

Сплав на рафте – это лучший активный отдых в Адыгее и замечательный способ знакомства с дикой природой этих мест.

У вас будет возможность погрузиться в водную стихию, увидеть красоту гор с новой стороны.

С воды будем любоваться красивыми водопадами и гранитными скалами.

Одежда для рафтинга: купальник или шорты + футболка.

На рафтинге выдают гидрокостюм, специальные носки, обувь, спасательный жилет и каску.

Гидрокостюм надевается сверху на купальник или шорты с футболкой.

Продолжительность рафтинга 2-2,5 часа (инструктаж + сплав).

Прогулка на лошадях, рафтингПрогулка на лошадях, рафтингПрогулка на лошадях, рафтингПрогулка на лошадях, рафтинг
5 день

Большая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале Утюг

С утра отправляемся на хребет Азиш-Тау, который подарил Адыгее Большую Азишскую пещеру.

Это уникальный памятник природы, где всегда много туристов и в будни, и в выходные дни.

На экскурсии увидим, как умело украсила природа просторные залы пещеры сталактитами, сталагмитами и столбами удивительных форм.

Далее по программе тура нас ждет поход к панорамной точке, где открывается прекрасный вид на горы Тхачи, Ачежбоки, Бамбаки, Джемарук.

Тур в Адыгею непременно дополняется посещением сувенирного рынка.

Сегодня будет возможность купить магнитики, горный чай, медовый сбитень и варенье из ягод. Цены демократичные, если поторговаться, то можно совсем недорого купить понравившиеся сувениры.

Затем в нашем активном туре по Адыгее поедем к границе Кавказского заповедника.

Поднимемся на высоту почти 2000 м, где перед нами откроется знаменитое плато Лаго-наки.

На плато раскинулись разноцветные альпийские луга, которые цветут в любое время года, когда нет снежного покрова.

Продолжаем день прогулкой по скале Утюг, с удовольствием задержимся на панорамных точках и смотровых площадках.

Обед устроим в месте с прекрасным видом на плато Лаго-Наки.

Впечатлённые и отдохнувшие вернемся к машине.

Активная часть тура: 6 км пешком, перепад высот 1800-1900 м, продолжительность 6-7 часов.

Большая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале УтюгБольшая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале УтюгБольшая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале УтюгБольшая Азишская пещера, смотровая площадка на плато Лаго-Наки, треккинг по скале Утюг
6 день

Треккинг в ущелье Мишоко

Путь в Мишоко начинается от карьера, на самом дне которого образовалось родниковое озеро.

Озеро называют Красным за розовый отблеск, идущий от скалы на восходе солнца.

Свернув с трассы, тропа поднимается вверх по сосновому бору и выводит к большому гроту и капельному роднику.

Еще выше находится смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид в глубину ущелья и на хребет Азиш-Тау.

Далее тропинка ведет вдоль шумных водопадов, перекатов реки и древних гротов, расположенных на террасах ущелья.

Поскольку места здесь тихие, иногда в Мишоко можно увидеть горный лагерь туристов с палатками.

Выбрав самое красивое место для отдыха, устроим привал и обед.

Активная часть тура: 15,5 км пешком, перепад высот 410-570 м, продолжительность 5-6 часов.

Треккинг в ущелье МишокоТреккинг в ущелье МишокоТреккинг в ущелье МишокоТреккинг в ущелье Мишоко
7 день

Термальные источники «Водная Ривьера». Отъезд

В этот день запланирован отдых на горячих источниках «Водная Ривьера».

Здесь находятся пять бассейнов под открытым небом с термальной водой разной температуры, которая обладает целебными и расслабляющими свойствами.

Вода поступает в бассейн со скважины, глубина которой 1800 метров.

Этот термальный источник Адыгеи богат кремнием, натрием, что оказывает благотворное воздействие на организм.

Кроме того, здесь просто приятно поплавать и расслабиться.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Переезд на микроавтобусе в г. Краснодар.

15:00-16:00 Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Краснодар, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в пос. Каменномостский в гостевом доме «Любава» или гостевом доме такого же класса: 2-, 3-местные номера.

Стоимость тура на 1 человека — 59 800 руб.

Доплата за 1-местное размещение — 15 000 руб.

Варианты проживания

Любава

6 ночей

Гостевой дом «Любава» с садом расположен в поселке Каменномостский. Гости могут воспользоваться общей кухней и отдохнуть на террасе. В числе удобств бесплатная частная парковка. В гостевом доме работает бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор.

ЛюбаваЛюбаваЛюбаваЛюбаваЛюбаваЛюбаваЛюбава

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в пос. Каменномостский в гостевом доме «Любава» или гостевом доме такого же класса: 2-, 3-местные номера. В каждом номере удобства (душ, туалет)
  • 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!) обед (день 2, 3, 5, 6) - сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Готовые завтраки (день 2-7) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
  • Обед (день 2, 3, 5, 6) - сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты в музей «Сад камней», Хаджохскую теснину, Большую Азишскую пещеру, на термальные источники
  • Прогулка на лошадях
  • Рафтинг
  • Прокат группового снаряжения: котлы и газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Питание: обед в 1 и 4-й день, ужины
  • Страховка (не обязательно)
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.;
  • флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь;
  • резиновые сапоги (актуально для туров с конца апреля по середину мая);
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне го;
  • непромокаемая одежда или дождевик;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • шапка, перчатки;
  • термос объем 0,5-0,75 л;
  • фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли мобильная связь?

Постоянно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь иногда отсутствует.

Будут ли магазины, аптеки, банкоматы?

В поселке Хаджох есть супермаркет «Магнит», небольшие продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы.

Где начинается и заканчивается тур?

Район путешествия:Российская Федерация, Республика Адыгея, пос. Хаджох.

  • Старт маршрута: г. Краснодар (ж/д вокзал) в 10:00 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Краснодар (ж/д вокзал) в 15:00-16:00 МСК.

Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, на ж/д вокзале г. Краснодар можно остановиться в комнате отдыха. Или же снять квартиру на сутки, множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».

Часовой пояс: московское время.

Денежная единица: российский рубль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
14 ноя 2024
Четкий инструктаж, четкий план маршрутов. Всегда на связи с организаторами и гидом. Очень понравилось, что тур без «воды». Любим активный отдых, никаких свободных и пустых дней в данном туре нет, что как по мне, огромный плюс. При этом все маршруты проходят не на последнем дыхании. Под силу каждому.
Четкий инструктаж, четкий план маршрутов. Всегда на связи с организаторами и гидом. Очень понравилось, что турЧеткий инструктаж, четкий план маршрутов. Всегда на связи с организаторами и гидом. Очень понравилось, что турЧеткий инструктаж, четкий план маршрутов. Всегда на связи с организаторами и гидом. Очень понравилось, что турЧеткий инструктаж, четкий план маршрутов. Всегда на связи с организаторами и гидом. Очень понравилось, что тур
О
30 окт 2024
Хорошая организация: все четко и понятно, отдельно большое спасибо за подробный список необходимых вещей, это значительно упростило процесс подготовки к туру.
И
29 окт 2024
Всё супер
Всё суперВсё суперВсё суперВсё супер

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