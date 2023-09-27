Удивительный Красноярск: горы и Енисей

Удивительный Красноярск

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Путешествие в мир природных чудес и истории начинается здесь, в Бобровом логу. Это место, где каждый шаг пронизан величием природы и наследием прошлого.

Мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом невероятном приключении по живописным местам Красноярска и его окрестностей. Наш маршрут обещает множество впечатлений и удивительных открытий. Готовы ли вы отправиться в это увлекательное путешествие?
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Путешествие по природным чудесам Красноярска.
  • Мы встречаемся с вами в Бобровом логу и начинаем нашу экскурсию с красивой серпантинной горной дороги. Наша первая станция — это памятник Царь-рыба. Великолепные виды на Енисей с высоты птичьего полета, не оставят вас равнодушными. Интересный рассказ об истории памятника, и творчестве В. Астафьева будут чудесным продолжением нашего путешествия. По желанию и предварительной договоренности можно посетить музей-усадьбу В. Астафьева в с. Овсянка.
  • Далее наш путь пройдет через город Дивногорск — город у «Дивных гор», который получил свое название вполне заслуженно, великолепие и красота гор, окружающих город просто поражает. Дивногорская набережная — экологически чистое место, Енисей в этих краях кристально-прозрачный. Главная особенность бульвара — вид на Дивные горы. Им можно насладиться, неспешно прогуливаясь по аллеям и облагороженным островкам. Здесь также можно спуститься к воде и покормить уток. Далее нашу путь продолжается к Красноярской ГЭС — вторая по мощности электростанция в России. И конечная точка нашего маршрута это залив Красноярского моря — залив Шумиха. Уникальное природное место с красивыми видами покорит вас. Вы узнаете историю возникновения водохранилища и интересные факты.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Наш маршрут закончится в точке встречи, где вы по желанию сможете подняться на смотровую площадку «Столбы» по канатной дороге фан парка «Бобровый лог».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Билеты на канатную дорогу
  • Питание
Место начала и завершения?
Фан парк «Бобровый лог»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Наш маршрут закончится в точке встречи, где вы по желанию сможете подняться на смотровую площадку «Столбы» по канатной дороге фан парка «Бобровый лог»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
A
27 сен 2023
Увидели красоты края. Спасибо гиду Светлане. Захотелось с ней ещё съездить в Хакассию. Рекомендую.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красноярска

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Выездные
На выходные
Дивногорск
Красноярская ГЭС
Популярные места
Смотровые площадки
Енисей
Природа и пейзажи
Горы

Похожие туры из Красноярска

Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
47 отзывов
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Увидеть выдающуюся плотину среди гор, посетить Дивногорск и забраться на утёс Царь-Рыбы
около Театра Оперы и балета
15 окт
22 окт
29 окт
5 ноя
2 500 за человека
Знакомство с Красноярском
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
у Большого концертного зала
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
5 000 за всё до 4 чел.
Красноярск и Дивногорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
140 отзывов
Красноярск и Дивногорск за один день
Чудеса архитектуры, живописные виды и увлекательные истории на большой обзорной экскурсии
15 окт
17 окт
18 окт
19 окт
87006 525 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Красноярске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ