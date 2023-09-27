Удивительный Красноярск
Путешествие в мир природных чудес и истории начинается здесь, в Бобровом логу. Это место, где каждый шаг пронизан величием природы и наследием прошлого.
Мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом невероятном приключении по живописным местам Красноярска и его окрестностей. Наш маршрут обещает множество впечатлений и удивительных открытий. Готовы ли вы отправиться в это увлекательное путешествие?
Мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом невероятном приключении по живописным местам Красноярска и его окрестностей. Наш маршрут обещает множество впечатлений и удивительных открытий. Готовы ли вы отправиться в это увлекательное путешествие?
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Путешествие по природным чудесам Красноярска.
- Мы встречаемся с вами в Бобровом логу и начинаем нашу экскурсию с красивой серпантинной горной дороги. Наша первая станция — это памятник Царь-рыба. Великолепные виды на Енисей с высоты птичьего полета, не оставят вас равнодушными. Интересный рассказ об истории памятника, и творчестве В. Астафьева будут чудесным продолжением нашего путешествия. По желанию и предварительной договоренности можно посетить музей-усадьбу В. Астафьева в с. Овсянка.
- Далее наш путь пройдет через город Дивногорск — город у «Дивных гор», который получил свое название вполне заслуженно, великолепие и красота гор, окружающих город просто поражает. Дивногорская набережная — экологически чистое место, Енисей в этих краях кристально-прозрачный. Главная особенность бульвара — вид на Дивные горы. Им можно насладиться, неспешно прогуливаясь по аллеям и облагороженным островкам. Здесь также можно спуститься к воде и покормить уток. Далее нашу путь продолжается к Красноярской ГЭС — вторая по мощности электростанция в России. И конечная точка нашего маршрута это залив Красноярского моря — залив Шумиха. Уникальное природное место с красивыми видами покорит вас. Вы узнаете историю возникновения водохранилища и интересные факты.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Наш маршрут закончится в точке встречи, где вы по желанию сможете подняться на смотровую площадку «Столбы» по канатной дороге фан парка «Бобровый лог».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Билеты на канатную дорогу
- Питание
- Место начала и завершения?
- Фан парк «Бобровый лог»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Наш маршрут закончится в точке встречи, где вы по желанию сможете подняться на смотровую площадку «Столбы» по канатной дороге фан парка «Бобровый лог»
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Avexpost
27 сен 2023
Увидели красоты края. Спасибо гиду Светлане. Захотелось с ней ещё съездить в Хакассию. Рекомендую.
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