Путешествие в мир природных чудес и истории начинается здесь, в Бобровом логу. Это место, где каждый шаг пронизан величием природы и наследием прошлого.



Мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом невероятном приключении по живописным местам Красноярска и его окрестностей. Наш маршрут обещает множество впечатлений и удивительных открытий. Готовы ли вы отправиться в это увлекательное путешествие?