Путешествие в мир природных чудес и истории начинается здесь, в Бобровом логу. Это место, где каждый шаг пронизан величием природы и наследием прошлого.
Мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом невероятном приключении по живописным местам Красноярска и его окрестностей. Наш маршрут обещает множество впечатлений и удивительных открытий. Готовы ли вы отправиться в это увлекательное путешествие?
Мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом невероятном приключении по живописным местам Красноярска и его окрестностей. Наш маршрут обещает множество впечатлений и удивительных открытий. Готовы ли вы отправиться в это увлекательное путешествие?
Описание экскурсииПутешествие по природным чудесам Красноярска• Мы встречаемся с вами в центре города Красноярск в районе театра оперы и балета и начинаем нашу экскурсию с красивой серпантинной горной дороги.
- Наша первая станция — это памятник Царь-рыба. Великолепные виды на Енисей с высоты птичьего полета, не оставят вас равнодушными. Интересный рассказ об истории памятника, и творчестве В. Астафьева будут чудесным продолжением нашего путешествия.
- По желанию и предварительной договоренности можно посетить тематическую набережную в с. Овсянка.
- Далее наш путь пройдет через город Дивногорск — город у «Дивных гор», который получил свое название вполне заслуженно, великолепие и красота гор, окружающих город просто поражает.
- Дивногорская набережная — экологически чистое место, Енисей в этих краях кристально-прозрачный. Главная особенность бульвара — вид на Дивные горы. Им можно насладиться, неспешно прогуливаясь по аллеям и облагороженным островкам. Здесь также можно спуститься к воде и покормить уток.
- Далее наш путь продолжается к Красноярской ГЭС — вторая по мощности электростанция в России.
- Следующая точка нашего маршрута это заповедник Столбы — Восточный вход заповедника Столбы. Уникальное природное место с красивыми видами покорит вас. Вы узнаете историю возникновения заповедника и интересные факты. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Наш маршрут закончится в точке встречи, либо по вашему желанию в фанпарке Бобровый лог, где вы сможете подняться на смотровую площадку «Столбы» по канатной дороге фан парка «Бобровый лог».
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коммунальный мост
- Железнодорожный мост
- Царь-рыба
- Набережная Дивногорска
- Село Овсянка
- Восточный вход заповедника Столбы
- Смотровая площадка Красноярской ГЭС
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу
- Питание
- Сувениры
Место начала и завершения?
Улица Перенсона, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень понравилась экскурсия. Светлана не только очень квалифицированный гид и увлеченный своим делом человек, но аккуратный водитель. Машина у нее уютная и комфортабельная. Она коммуникативная, легкая в общении, позитивная, с
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Е
Ездили со Светланой. В последний буквально момент на экскурсию с нами поехала маленькая девочка, и Светлана организовала для нее автокресло. Спасибо!
Комфортная машина, комфортное вождение.
Посмотрели Царь-рыбу, набережную в Дивногорске. Красноярскую ГЭС посмотрели с автомобилного моста напротив, затем спустились по боковой лестнице на берег, потрогали воду.
Затем полюбовались заливом Шумиха, можно было поплавать)
Спасибо!
Комфортная машина, комфортное вождение.
Посмотрели Царь-рыбу, набережную в Дивногорске. Красноярскую ГЭС посмотрели с автомобилного моста напротив, затем спустились по боковой лестнице на берег, потрогали воду.
Затем полюбовались заливом Шумиха, можно было поплавать)
Спасибо!
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О
Экскурсия для двоих. Гид Светлана забрала нас на своей машине из отеля в Бобровом логе по нашей просьбе. Она нам показала Царь-Рыбу, Дивногорск, Красноярскую ГЭС, Красноярское водохранилище и Церковь в Усть-Мане.
По окончанию экскурсии любезно отвезла нас в кафе.
Экскурсия прошла неторопливо и информативно. Светлане большое спасибо!
По окончанию экскурсии любезно отвезла нас в кафе.
Экскурсия прошла неторопливо и информативно. Светлане большое спасибо!
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Е
Экскурсия началась вовремя. Маршрут был скорректирован с учетом погоды и загруженности дорог и наших просьб и запросов. Светлана терпеливо отвечала на все вопросы, показала нам достопримечательности и влюбила нас в Красноярск. Спасибо большое!
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К
Со Светланой поднялись на смотровую с Царь Рыбой, прогулялись по набережной Дивногорска, посмотрели на ГЭС и Красноярское море, после рассказов про Хакассию хотим туда))
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Н
Красота, дух захватывает! Спасибо инструктору Марине, большая умница! Все предусмотрена, учитывая непростой состав группы. Всем очень рекомендую экскурсию)
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