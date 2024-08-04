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ней было комфортно общаться детям и взрослым. Светлана всегда может поддержать разговор, ответить на все вопросы. Сразу видно, что она постоянно пополняет свои знания, они у нее просто огромные. Экскурсия была тщательно продумана и спланирована, и она не заученный рассказ, Светлана рассказывает в процессе общения, может интересно подать все факты. Благодаря Светлане весь день пролетел как один миг. Было комфортно интересно познавательно легко. Мы с ней были на одной волне, уставших не было, были только счастливые, довольные, полные впечатлений и новых знаний. Большое спасибо от представителей трех поколений.