Легендарный каскад «33 Водопада» и Кавказское застолье

Главная идея путешествия - сделать его по-настоящему уютным и даже семейным

Главная идея путешествия — сделать его по-настоящему уютным и даже семейным.

Будем говорить о истории Кавказа, съездим на винные и медовые дегустации, побываем на кавказском застолье.

И навестим комплекс водопадов, где получаются отличные снимки!
Легендарный каскад «33 Водопада» и Кавказское застолье
Легендарный каскад «33 Водопада» и Кавказское застолье
Легендарный каскад «33 Водопада» и Кавказское застолье
Легендарный каскад «33 Водопада» и Кавказское застолье

Что вы увидите 🤩

  • Красивые горные пейзажи
  • Водопады
  • Проедите по устью горной реки
  • Побываете на кавказском застолье
Наша компания хочет показать вам уникальное по своей красоте место, которое находится недалеко от поселка Большой Кичмай в долине реки Шахе легендарный каскад «33 водопада» + Кавказское застолье.
На экскурсии мы посетим дегустацию самого северного чая в мире! Продегустируем горный мед и вино. Заедем на сыроварню. Затем с хорошим настроением отправляемся на ГАЗ 66 по устью горной реки Шахе навстречу к водопадам!
И в завершении дня мы окажемся гостями на кавказском застолье. И окунемся в колорит национальных танцев и застолья! Прекрасное настроение мы вам гарантируем!
🚩 Начало: посёлок Лоо
🏁 Место завершения: На тех же остановках где садился гость
 Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Гид
  • Дегустация
 Что не входит
  • Обед- 400-500 рублей средний чек
  • Переправа по реке Шахе- 450 рублей
  • Экологический сбор нац. парка- 200 рублей
  • Шоу Адыгов- 300 рублей
Важная информация
Номер автобуса и номер машины мы сообщим сразу же после бронирования
Время проведения: Среда, суббота, воскресенье
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Наталья С.
Наталья С.
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