Наша компания хочет показать вам уникальное по своей красоте место, которое находится недалеко от поселка Большой Кичмай в долине реки Шахе легендарный каскад «33 водопада» + Кавказское застолье.

На экскурсии мы посетим дегустацию самого северного чая в мире! Продегустируем горный мед и вино. Заедем на сыроварню. Затем с хорошим настроением отправляемся на ГАЗ 66 по устью горной реки Шахе навстречу к водопадам!

И в завершении дня мы окажемся гостями на кавказском застолье. И окунемся в колорит национальных танцев и застолья! Прекрасное настроение мы вам гарантируем!