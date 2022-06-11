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Что вас ожидает
Вглубь субтропиков
От Якорной Щели мы проедем на автомобиле повышенной проходимости по живописному лесистому ущелью реки Хаджипсе. Дальше нас ждет пешая тропа протяженностью 2,5 километра. Мы отправимся вглубь густого субтропического леса, сквозь который изредка пробиваются лучи солнца. Вы увидите крутые скальные обрывы реки, покрытые папоротниками, мхами и лишайниками, по которым живописно струится вода. В верхнем течении Хаджипсе мы подойдем к водопадам и купелям с чистой бирюзовой водой, в которые можно будет окунуться. А во время привала я приготовлю чай из родниковой воды на костре.
Целебные растения
Во время прогулки я расскажу много интересного об особенностях этой территории, ее уникальном климате и рельефе, древней и новейшей истории этих мест. Поделюсь информацией о растениях, которые встретятся на пути — в том числе о лекарственных и эндемичных видах, и расскажу об их целебных свойствах, известных только моему народу. Вы узнаете, как звучат названия растений на русском, латинском и древнем шапсугском языках. И зададите вопросы древнему духу леса, который, согласно легенде, говорит голосом лесного ручья, давая возможность услышать каждому свое.
Организационные детали
Экскурсия начинается в поселке Якорная Щель (из Лазаревского или Лоо можно доехать на электропоезде до станции «Якорная Щель», время в пути 20-30 минут)
Экскурсия подходит путешественникам с хорошей физической подготовкой без хронических заболеваний. Старше 12 лет.
В летнее время необходима обувь для перехода ручьев вброд (тапочки для моря предпочтительнее). В холодный период предоставляются резиновые сапоги.
Возьмите с собой удобную обувь, бутылку с водой, легкий перекус и купальные принадлежности по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
поселок Якорная Щель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадин — ваш гид в Лазаревском
Меня зовут Мадин, я представитель коренного народа территории Большого Сочи. С радостью проведу вас по горам и долине реки Шахе. А также поделюсь событиями, происходившими здесь на протяжении истории.