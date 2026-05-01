Аул Гуниб и подземный Салтинский водопад — главные цели этого приключения на весь день. В старинном селе вы посетите краеведческий музей, а ещё насладитесь видами Гунибского плато с высоты. Побываем мы и на самом плато, в природном парке Верхний Гуниб. После вы окажетесь у единственного в Дагестане подземного водопада. А в завершение программы прокатитесь на сапах по водоёму!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Гуниб

В старинном ауле вы увидите площадь и сквер Победы имени Расула Гамзатова, а также панорамы Гунибского плато с высоты

На плато, в природном парке Верхний Гуниб, прогуляемся по берёзовой роще и рассмотрим краснокнижную берёзу Радде. У беседки Шамиля вспомним о завершении Кавказской войны, а на Царской поляне — о том, кто из российских императоров бывал в Гунибе

Салтинский водопад

Единственный подземный в Дагестане! Пещера и 20-метровый водопад спрятались в каньоне реки Салтинка. Чтобы отыскать их, мы пройдём по узкому ущелью.

Сап-бординг на фоне гор

Миновав головокружительный горный серпантин, окажемся у живописного Ирганайского водохранилища. Здесь вы сможете поплавать на сапах по чистой изумрудной воде в окружении вершин.

А ещё в маршруте:

живописный Буйнакский перевал

самый протяжённый в России тоннель — Гимринский

Гимринская башня 19 столетия

Ирганайская ГЭС

комплекс «Андалал» с боевой башней

самая молодая гидростанция РФ — Гунибская ГЭС

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или другом транспорте в зависимости от размера группы

Во время экскурсии запрещено распитие спиртных напитков. Также нельзя с животными

Эта программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: