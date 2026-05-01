Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах

Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
Аул Гуниб и подземный Салтинский водопад — главные цели этого приключения на весь день.

В старинном селе вы посетите краеведческий музей, а ещё насладитесь видами Гунибского плато с высоты. Побываем мы и на самом плато, в природном парке Верхний Гуниб. После вы окажетесь у единственного в Дагестане подземного водопада. А в завершение программы прокатитесь на сапах по водоёму!
Описание экскурсии

Гуниб

  • В старинном ауле вы увидите площадь и сквер Победы имени Расула Гамзатова, а также панорамы Гунибского плато с высоты
  • В краеведческом музее местный гид расскажет об истории аула, о войне и мирном договоре имама Шамиля с Россией
  • На плато, в природном парке Верхний Гуниб, прогуляемся по берёзовой роще и рассмотрим краснокнижную берёзу Радде. У беседки Шамиля вспомним о завершении Кавказской войны, а на Царской поляне — о том, кто из российских императоров бывал в Гунибе

Салтинский водопад

Единственный подземный в Дагестане! Пещера и 20-метровый водопад спрятались в каньоне реки Салтинка. Чтобы отыскать их, мы пройдём по узкому ущелью.

Сап-бординг на фоне гор

Миновав головокружительный горный серпантин, окажемся у живописного Ирганайского водохранилища. Здесь вы сможете поплавать на сапах по чистой изумрудной воде в окружении вершин.

А ещё в маршруте:

  • живописный Буйнакский перевал
  • самый протяжённый в России тоннель — Гимринский
  • Гимринская башня 19 столетия
  • Ирганайская ГЭС
  • комплекс «Андалал» с боевой башней
  • самая молодая гидростанция РФ — Гунибская ГЭС

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или другом транспорте в зависимости от размера группы
  • Во время экскурсии запрещено распитие спиртных напитков. Также нельзя с животными
  • Эта программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • обед в кафе национальной кухни в ауле Гуниб
  • посещение Салтинской теснины — 100 ₽
  • прогулка на сапе по желанию — 1000 ₽ (в стоимость входит инструктаж, доска, жилет и сопровождение инструктора при необходимости)

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахрулабазан
Шахрулабазан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 534 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Ахмад, я коренной житель Дагестана. Живу в Махачкале более 15 лет и являюсь профессиональным гидом. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике Дагестан.
Наша задача — показать красоту природы нашего горного края и познакомить с его культурным многообразием, погрузить вас в историю Дагестана. Гостеприимство, тепло и внимание — основа всех путешествий с нами. До встречи в горном крае!

