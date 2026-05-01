Аул Гуниб и подземный Салтинский водопад — главные цели этого приключения на весь день.
В старинном селе вы посетите краеведческий музей, а ещё насладитесь видами Гунибского плато с высоты. Побываем мы и на самом плато, в природном парке Верхний Гуниб. После вы окажетесь у единственного в Дагестане подземного водопада. А в завершение программы прокатитесь на сапах по водоёму!
В старинном селе вы посетите краеведческий музей, а ещё насладитесь видами Гунибского плато с высоты. Побываем мы и на самом плато, в природном парке Верхний Гуниб. После вы окажетесь у единственного в Дагестане подземного водопада. А в завершение программы прокатитесь на сапах по водоёму!
Описание экскурсии
Гуниб
- В старинном ауле вы увидите площадь и сквер Победы имени Расула Гамзатова, а также панорамы Гунибского плато с высоты
- В краеведческом музее местный гид расскажет об истории аула, о войне и мирном договоре имама Шамиля с Россией
- На плато, в природном парке Верхний Гуниб, прогуляемся по берёзовой роще и рассмотрим краснокнижную берёзу Радде. У беседки Шамиля вспомним о завершении Кавказской войны, а на Царской поляне — о том, кто из российских императоров бывал в Гунибе
Салтинский водопад
Единственный подземный в Дагестане! Пещера и 20-метровый водопад спрятались в каньоне реки Салтинка. Чтобы отыскать их, мы пройдём по узкому ущелью.
Сап-бординг на фоне гор
Миновав головокружительный горный серпантин, окажемся у живописного Ирганайского водохранилища. Здесь вы сможете поплавать на сапах по чистой изумрудной воде в окружении вершин.
А ещё в маршруте:
- живописный Буйнакский перевал
- самый протяжённый в России тоннель — Гимринский
- Гимринская башня 19 столетия
- Ирганайская ГЭС
- комплекс «Андалал» с боевой башней
- самая молодая гидростанция РФ — Гунибская ГЭС
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или другом транспорте в зависимости от размера группы
- Во время экскурсии запрещено распитие спиртных напитков. Также нельзя с животными
- Эта программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- обед в кафе национальной кухни в ауле Гуниб
- посещение Салтинской теснины — 100 ₽
- прогулка на сапе по желанию — 1000 ₽ (в стоимость входит инструктаж, доска, жилет и сопровождение инструктора при необходимости)
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахрулабазан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 534 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Ахмад, я коренной житель Дагестана. Живу в Махачкале более 15 лет и являюсь профессиональным гидом. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике Дагестан.
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах»
Индивидуальная
до 4 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Познайте тайны Чохских террас, аула Гамсутль и Салтинского водопада в удивительном путешествии по Махачкале
Начало: Южная/северная автостанция г. Махачкалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
Завтра в 08:00
31 мая в 08:00
15 340 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Однодневное путешествие в сердце Дагестана: древний Гуниб и подземный водопад Салтинской пещеры. Погрузитесь в историю и природу региона
Начало: У вашего отеля
31 мая в 08:30
1 июн в 08:30
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
3950 ₽ за человека