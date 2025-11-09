Мои заказы

Аул Гимры – экскурсии в Махачкале

Найдено 7 экскурсий в категории «Аул Гимры» в Махачкале, цены от 4000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
На машине
9 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Путешествие в сердце Дагестана: от древних башен Гоора до скального выступа Язык тролля. Ощутите величие гор и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Салтинская теснина, Гамсутль и Чохские террасы
Джиппинг
На машине
10 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Салтинской теснине, Гамсутлю и Чоху
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
На машине
13 часов
125 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
Все визитные карточки края за 1 день
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
На автобусе
13 часов
74 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
13 дек в 07:00
4000 ₽ за человека
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
На машине
13 часов
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор и Карадахскую теснину
Путешествие в сердце Дагестана, где средневековые башни и горные пейзажи создают незабываемую атмосферу. Вас ждут легенды и уникальные виды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
12 600 ₽14 000 ₽ за всё до 3 чел.
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Джиппинг
На машине
12 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    9 ноября 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Отлично провели целый целый день с Магомедом. Заехал за нами в отель в заранее согласованное время на комфортном автомобиле. Магомед
    читать дальше

    оказался отличным организатором экскурсии, аккуратным водителем, интересным рассказчиком и собеседником. Посетили все заявленные в программе места. Магомед везде не только нас сопровождал, но и очень интересно рассказывал о посещаемых нами местах, без какой-либо спешки давал возможность всё посмотреть, помогал нам сделать интересные фото и видео. Впечатления от экскурсии превзошли наш ожидания. От всей души благодарим Магомеда за интересно проведенное время!

  • Т
    Танзиля
    5 ноября 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Огромное спасибо Магомеду за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Отличная
    читать дальше

    экскурсия, эмоции зашкаливают.
    Если мне посчастливится ещё раз побывать в вашей солнечной, доброй стране,
    обязательно попрошусь на экскурсию к Магомеду и буду рекомендовать её своим друзьям, родственникам и знакомым.

    Огромное спасибо Магомеду за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Отличная
  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Экскурсия в Дагестан — в Гоор, на «Язык тролля» и в Кахиб — стала настоящим путешествием в сердце гор. По
    читать дальше

    сравнению с поездкой на Сулакский каньон маршрут оказался дольше и сложнее, но каждая минута в пути стоила того.

    С первых километров ощущаешь: горы меняют тебя. Для меня это было не просто путешествие — кажется, будто весь мир внутри перевернулся. Величественные пейзажи, древняя атмосфера аулов, ощущение первозданной силы природы… Эти впечатления останутся со мной навсегда.

    Огромная благодарность гиду Магомеду! Его профессионализм впечатляет:

    водит машину быстро, но предельно безопасно;

    знает горные дороги как свои пять пальцев;

    глубоко понимает местный менталитет и щедро делится историями и традициями;

    помогает сделать идеальные кадры — у меня теперь целый миллион прекрасных фотографий!

    Особая гордость — фото на «Языке тролля». Преодолеть страх и встать на этот скальный выступ — опыт, который запоминается на всю жизнь. Это точно стоит того!

    От всего сердца рекомендую Дагестан — особенно его горные маршруты. Если хотите почувствовать настоящую мощь природы и прикоснуться к древней культуре, эта поездка для вас.

    Экскурсия в Дагестан — в Гоор, на «Язык тролля» и в Кахиб — стала настоящим путешествием в сердце гор. По
  • С
    Сергей
    1 ноября 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Всё отлично, спасибо!
    Всё отлично, спасибо!
  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Экскурсия и гид просто обалденная, Рекомендую однозначно вы не пожалеете. Понравится не только взрослым но и детям.
  • А
    Анастасия
    3 октября 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    25 и 26 сентября провели два дня в горах с Магомедом. Шикарно было всё! Получили очень много новой информации, но
    читать дальше

    в тоже время было и очень весело. Магомед рассказывал очень много интересного, подсказывал крутые локации для фото, учитывал все пожелания и просьбы. При следующем возвращении в Дагестан, однозначно, снова обратимся к нему!

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Незабываемая экскурсия! Комфортный транспорт. Доброжелательный гид и отличный водитель! Рассказывал не только о посещаемых местах, но и о традициях и обычной жизни горцев. Спасибо
    Незабываемая экскурсия! Комфортный транспорт. Доброжелательный гид и отличный водитель! Рассказывал не только о посещаемых местах, но и о традициях и обычной жизни горцев. Спасибо
  • А
    Анна
    22 августа 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Магомеду за прекрасно проведенное время, за учёт наших пожеланий и особенностей, из-за которых пришлось
    читать дальше

    немного поменять маршрут экскурсии. Магомед очень внимательный, вежливый, спокойный и отзывчивый человек, с которым легко и приятно общаться, рассказал много интересного, помог сделать хорошие фотографии. Наш день прошел очень продуктивно и безопасно! Отдельное спасибо за комфортный транспорт и езду.

  • М
    Майорова
    17 августа 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Недавно мы с мужем посетили данный тур, это было настоящее приключение, наполненное красотой природы.
    Гид Шамсудин был очень профессиональным, внимательным,делился интересными
    читать дальше

    фактами о местной природе и культуре,учитывал все наши пожелания.
    Маршрут был хорошо продуман,было очень увлекательно,пейзажи невероятно красивые.
    На гору поднимались на лошадях, и даже мелкий дождь не смог нам помешать.
    Данный тур отлично подходит для тех, кто любит активный отдых и хочет насладиться великолепием горных пейзажей. Обязательно планируем повторить!

    Недавно мы с мужем посетили данный тур, это было настоящее приключение, наполненное красотой природы
  • К
    Кристина
    13 августа 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Это путешествие незабываемо! Хочу выразить огромную благодарность за один из лучших дней в моей жизни. Оценка 10 из 10 за
    читать дальше

    все. Магомед человек с большой душой, он очень чутко учел все наши пожелания, рассказал много интересного из истории, помог сделать шикарные фотографии) Голова кружилась от энергии гор и красоты вокруг, искренне считаю, что это должен увидеть каждый. Бережно, безопасно, дружелюбно, насыщенно и интересно - так прошел наш день в компании Магомеда, спасибо 🙏

    Это путешествие незабываемо! Хочу выразить огромную благодарность за один из лучших дней в моей жизни. Оценка
  • М
    Мария
    12 августа 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Экскурсия отличная!!! Большое спасибо водителю и экскурсоводу Шамсудину
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Только положительные эмоции и впечатления остались после поездки. Спасибо)
    Только положительные эмоции и впечатления остались после поездки. Спасибо)
  • Г
    Гульназ
    7 августа 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Ездила с двумя подростками 17 и 14 лет и с мамой 64 года. Нашим гидом был Магомед. Тур прошел комфортно
    читать дальше

    для всех. Магомед нигде не торопил, шли в своем темпе, не было ограничений по времени. Рассказывал все увлекательно. А какие замечательные фото он сделал для нас! Однозначно рекомендую!

  • К
    Константин
    26 июля 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Во-первых, хочется сказать спасибо Магомеду, что согласился немного поменять маршрут поездки (после поездки у нас был другой тур с этими
    читать дальше

    локациями). Во-вторых, большое спасибо Нурмагомеду за шикарную поездку. Очень приятное и теплое общение (отдельные пять звёзд за шикарное чувство юмора). Как водитель, Нурмагомед - дагестанский Вин Дизель. Сложные серпантины преодолевал очень профессионально. В Кахибе привел нас в гостевой дом, где всего за 750 рублей наелись очень вкусной национальной еды так, что еле дошли до машины, а следом ещё и отказались от ужина. В пути много узнали о дагестанских обычаях и традициях. Особенно поразили истории Кавказской войны. Ну и самое запоминающееся: поездка средь величественных и невероятно красивых гор под музыку Тимура Муцураева. Большое спасибо за отличный день и очень приятное знакомство с Дагестаном

    Во-первых, хочется сказать спасибо Магомеду, что согласился немного поменять маршрут поездки (после поездки у нас был
  • С
    Светлана
    26 июля 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Ездили на экскурсию в Гоор и Кахиб с Шамсудином. Очень приятный, спокойный, вежливый мужчина, отличный водитель. Никуда не торопил, предлагал сфотографировать нас, показывал лучшие локации.
    Обед был очень вкусный, места красивейшие!
    Большое спасибо за экскурсию! Рекомендуем)
  • С
    Сергей
    20 июля 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Экскурсия прошла шикарно!
    Магомед учел все наши предпочтения, красиво рассказывал про все места где мы были.
    Обед был просто отпад!
    Всем советую посетить эту экскурсию, она очень увлекательная.
    Магомеду большое человеческое спасибо!
    Поехал на экскурсию с девушкой, а приехал с нее уже с невестой 😏
    Экскурсия прошла шикарно!
  • К
    Ксения
    20 июля 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Потрясающая экскурсия! Посмотрели множество красивых мест неторопливо, в свое удовольствие. Гид радушно встретил, давал советы, отзывчиво помогал. Очень вкусно пообедали!
    Потрясающая экскурсия! Посмотрели множество красивых мест неторопливо, в свое удовольствие. Гид радушно встретил, давал советы, отзывчиво помогал. Очень вкусно пообедали!
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Это была очень продуманная и организованная экскурсия. Ну и конечно, очень красивая. Лучше гор могут быть только горы. Магомет -
    читать дальше

    интересный рассказчик, отвечал на все вопросы. Он сам вырос в горах, поэтому знал все и всех, машину вёл очень уверенно. Огромное спасибо за незабываемую экскурсию

  • Е
    Екатерина
    16 июля 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Хотели выразить благодарность замечательному гиду Магомеду. это был самый чудесный день за все время нашего отдыха в Дагестане. Магомед с
    читать дальше

    комфортом нас доставил в горы,дорога пролетела незаметно,узнали очень много нового и интересного из рассказов нашего гида. ездила с сыном,переживала,как перенесет дорогу. все прошло отлично. Магомед помог нам сделать потрясающие фотографии и видео. огромная благодарность самому лучшему гиду за терпение и великолепную экскурсию

    Хотели выразить благодарность замечательному гиду Магомеду. это был самый чудесный день за все время нашего отдыха
  • Н
    Николай
    15 июля 2025
    Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
    Впервые с семьей приехали в Дагестан и впервые воспользовались данным приложением. Заказали тур по Шамильскому району и гидом был Магомед.
    читать дальше

    Наши ожидания оправдались на все 200 процентов. Виды просто нереально красивые. Магомед очень подробно и интересно рассказал о каждой локации, а также много другой интересной для туриста информации. Транспорт был очень комфортабельный с кондиционером. Время ничем не было ограничено. В общем всем рекомендую данного гида, точно не пожалеете!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Аул Гимры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
  2. Салтинская теснина, Гамсутль и Чохские террасы
  3. Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
  4. Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
  5. Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Язык Тролля
  8. Хунзах
  9. Водопад Тобот
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в декабре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Аул Гимры" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4000 до 22 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Махачкале на 2025 год по теме «Аул Гимры», 279 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль