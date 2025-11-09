Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Путешествие в сердце Дагестана: от древних башен Гоора до скального выступа Язык тролля. Ощутите величие гор и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Салтинской теснине, Гамсутлю и Чоху
Уникальная экскурсия по Махачкале: Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинская теснина, аул-призрак Гамсутль и древний Чох
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
Все визитные карточки края за 1 день
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборКахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
13 дек в 07:00
4000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор и Карадахскую теснину
Путешествие в сердце Дагестана, где средневековые башни и горные пейзажи создают незабываемую атмосферу. Вас ждут легенды и уникальные виды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
12 600 ₽
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья9 ноября 2025Отлично провели целый целый день с Магомедом. Заехал за нами в отель в заранее согласованное время на комфортном автомобиле. Магомед
- ТТанзиля5 ноября 2025Огромное спасибо Магомеду за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Отличная
- ООльга2 ноября 2025Экскурсия в Дагестан — в Гоор, на «Язык тролля» и в Кахиб — стала настоящим путешествием в сердце гор. По
- ССергей1 ноября 2025Всё отлично, спасибо!
- ЕЕлена8 октября 2025Экскурсия и гид просто обалденная, Рекомендую однозначно вы не пожалеете. Понравится не только взрослым но и детям.
- ААнастасия3 октября 202525 и 26 сентября провели два дня в горах с Магомедом. Шикарно было всё! Получили очень много новой информации, но
- ННаталья19 сентября 2025Незабываемая экскурсия! Комфортный транспорт. Доброжелательный гид и отличный водитель! Рассказывал не только о посещаемых местах, но и о традициях и обычной жизни горцев. Спасибо
- ААнна22 августа 2025Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Магомеду за прекрасно проведенное время, за учёт наших пожеланий и особенностей, из-за которых пришлось
- ММайорова17 августа 2025Недавно мы с мужем посетили данный тур, это было настоящее приключение, наполненное красотой природы.
Гид Шамсудин был очень профессиональным, внимательным,делился интересными
- ККристина13 августа 2025Это путешествие незабываемо! Хочу выразить огромную благодарность за один из лучших дней в моей жизни. Оценка 10 из 10 за
- ММария12 августа 2025Экскурсия отличная!!! Большое спасибо водителю и экскурсоводу Шамсудину
- ЕЕкатерина12 августа 2025Только положительные эмоции и впечатления остались после поездки. Спасибо)
- ГГульназ7 августа 2025Ездила с двумя подростками 17 и 14 лет и с мамой 64 года. Нашим гидом был Магомед. Тур прошел комфортно
- ККонстантин26 июля 2025Во-первых, хочется сказать спасибо Магомеду, что согласился немного поменять маршрут поездки (после поездки у нас был другой тур с этими
- ССветлана26 июля 2025Ездили на экскурсию в Гоор и Кахиб с Шамсудином. Очень приятный, спокойный, вежливый мужчина, отличный водитель. Никуда не торопил, предлагал сфотографировать нас, показывал лучшие локации.
Обед был очень вкусный, места красивейшие!
Большое спасибо за экскурсию! Рекомендуем)
- ССергей20 июля 2025Экскурсия прошла шикарно!
Магомед учел все наши предпочтения, красиво рассказывал про все места где мы были.
Обед был просто отпад!
Всем советую посетить эту экскурсию, она очень увлекательная.
Магомеду большое человеческое спасибо!
Поехал на экскурсию с девушкой, а приехал с нее уже с невестой 😏
- ККсения20 июля 2025Потрясающая экскурсия! Посмотрели множество красивых мест неторопливо, в свое удовольствие. Гид радушно встретил, давал советы, отзывчиво помогал. Очень вкусно пообедали!
- ТТатьяна20 июля 2025Это была очень продуманная и организованная экскурсия. Ну и конечно, очень красивая. Лучше гор могут быть только горы. Магомет -
- ЕЕкатерина16 июля 2025Хотели выразить благодарность замечательному гиду Магомеду. это был самый чудесный день за все время нашего отдыха в Дагестане. Магомед с
- ННиколай15 июля 2025Впервые с семьей приехали в Дагестан и впервые воспользовались данным приложением. Заказали тур по Шамильскому району и гидом был Магомед.
