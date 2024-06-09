Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато

Красоты Дагестана, водопады и высоты
Вы посетите живописную горную долину — Хунзахское плато, где находится сразу несколько красивых водопадов, самый известный из которых — Тобот.

Спустимся в Каменную чашу и насладимся видами Дагестана с воды, катаясь на сапах по Ирганайскому водохранилищу.
5
1 отзыв
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская оборонительная башня
  • Ирганайскок водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Матлас
  • Каменная чаща

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Хунзах — это уникальное место в горах, где очень красивая природа и свежайший горный воздух. На Хунзахском плато есть несколько водопадов, в том числе Тобот, высота которого составляет более 70 метров. Также вы увидите знаменитое ущелье под землей — Каменную чашу. По дороге в Хунзах будет остановка у Ирганайской ГЭС, где вы, по желанию, сможете прокатиться на катере или сапах, наслаждаясь панорамами живописного Дагестана с воды.

Ежедневно по запросу

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская оборонительная башня
  • Ирганайскок водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Матлас
  • Каменная чаща
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  • Катание на сапах / катере по водохранилищу
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Одевайте комфортную удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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