Вы посетите живописную горную долину — Хунзахское плато, где находится сразу несколько красивых водопадов, самый известный из которых — Тобот. Спустимся в Каменную чашу и насладимся видами Дагестана с воды, катаясь на сапах по Ирганайскому водохранилищу.

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Хунзах — это уникальное место в горах, где очень красивая природа и свежайший горный воздух. На Хунзахском плато есть несколько водопадов, в том числе Тобот, высота которого составляет более 70 метров. Также вы увидите знаменитое ущелье под землей — Каменную чашу. По дороге в Хунзах будет остановка у Ирганайской ГЭС, где вы, по желанию, сможете прокатиться на катере или сапах, наслаждаясь панорамами живописного Дагестана с воды.