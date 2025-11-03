Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЭкскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
Завтра в 15:00
11 дек в 09:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
Начало: Акушинского 264
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 ноября 2025Очень познавательная экскурсия. Спасибо Марианне - экскурсоводу с большой буквы, который действительно любит и знает свой город и с удовольствием делится с нами историческими фактами
- ММария30 октября 2025Интересная и содержательная экскурсия, показавшая Махачкалу с неожиданной стороны.
- ККлимент27 октября 2025Марианна - эрудированный экскурсовод, прекрасно знающий свой родной город. Маршрут пешеходной экскурсии был хорошо продуман и позволил вжиться в атмосферу такого необычного города, как Махачкала.
- ААнна10 октября 2025Все отлично, спасибо за информативную экскурсию
- ЕЕлена27 июля 2025С теплотой вспоминаем «прогулку по Махачкале» в компании Марианны. Очень приятная экскурсия по содержанию, маршруту, настроению… Марианна очень незаурядно подает
- ИИнна17 июля 2025Очень подробная экскурсия, структурирована, было интересно, много посмотрели и узнали! Спасибо!
- иинна5 июня 2025Марианна очень приятная женщина! Отзывчивая!Любит свою Родину! Очень хорошо все рассказывала, отвечала на вопросы:) Мы с Друзьями приятно провели время!
- ИИрина14 мая 2025Экскурсию проводила Хадижа. Очень грамотный, интеллигентный, профессиональный гид, с чувством юмора, с глубокими знаниями истории. Насыщенная экскурсия с посещением самых
- ААртём12 мая 20255 звёзд. Спасибо гиду Мариане.
- ССветлана6 мая 2025Спасибо большое Хадиже, нашему гиду по Махачкале. Очень интересная и содержательная получилась прогулка по городу. Мы остались все очень довольны!
- ИИрина2 декабря 2024Марианна, спасибо большое за прекрасную экскурсию. ПРЕКРАСНЫЙ маршрут, рассказ о городе, локации
- ЮЮлия13 сентября 2024Шикарная Марианна!! Очень приятная, эрудированная, душевная, влюбленная в свой город! Экскурсия на одном дыхании, очень познавательная! Однозначно респект!
- ТТатьяна11 августа 2024Хотите познакомиться с городом? - эта экскурсия то что нужно. История города, интересная архитектура, местные достопримечательности. Интересный рассказ. Приятный темп. Марианна прекрасный рассказчик, любит свой город и поэтому весь рассказ носит свой неповторимый окрас гордости своим городом и краем.
- ЕЕлена22 июля 2024Очень понравилась прогулка с Марианной: познавательно, интересно, живо. Прошли старую часть города, многое узнали и обсудили. Очень стало интересно про
- ИИрина21 мая 2024Мы довольны экскурсией и временем, проведенным с Марианной. Приятно слушать человека, любящего свой город.
- AAnastasia21 мая 2024Отлично погуляли с Хадижей. Очень много информации, прекрасный маршрут. Очень хочется вернуться снова! Всем советую.
- ЕЕкатерина11 мая 2024Экскурсию проводила Хадижа. Она невероятная!!!
Образованная, тактичная, заботливая, активная, прекрасно владеющая материалом, а главное - человек с огромной душой, которая просто
- ААлександр9 мая 2024Спасибо большое за экскурсию Хадиже. За 1,5 часа столько информации об истории, быте, мировозррении, культуре Республики мы услышали для себя.
- ААнжелика3 мая 2024Хотели бы поблагодарить Марианну, потрясающий гид! Два часа на одном дыхании, интересные факты из истории, глубокие познания города и страны.
Видно
- ННигора28 апреля 2024Хочется повторить слова Марианны, о том, что город Махачкала как место экскурсии недооценен. Марианна, очень грамотный, высокоинтеллектуальный гид. Любящий свой
