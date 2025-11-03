Мои заказы

Мечеть имени имама Дагестана и Чечни шейха Шамиля – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть имени имама Дагестана и Чечни шейха Шамиля» в Махачкале, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по Махачкале
Пешая
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
На машине
На микроавтобусе
3 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
Завтра в 15:00
11 дек в 09:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
На машине
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
Начало: Акушинского 264
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Прогулка по Махачкале
    Очень познавательная экскурсия. Спасибо Марианне - экскурсоводу с большой буквы, который действительно любит и знает свой город и с удовольствием делится с нами историческими фактами
  • М
    Мария
    30 октября 2025
    Прогулка по Махачкале
    Интересная и содержательная экскурсия, показавшая Махачкалу с неожиданной стороны.
  • К
    Климент
    27 октября 2025
    Прогулка по Махачкале
    Марианна - эрудированный экскурсовод, прекрасно знающий свой родной город. Маршрут пешеходной экскурсии был хорошо продуман и позволил вжиться в атмосферу такого необычного города, как Махачкала.
  • А
    Анна
    10 октября 2025
    Прогулка по Махачкале
    Все отлично, спасибо за информативную экскурсию
    Все отлично, спасибо за информативную экскурсию
  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Прогулка по Махачкале
    С теплотой вспоминаем «прогулку по Махачкале» в компании Марианны. Очень приятная экскурсия по содержанию, маршруту, настроению… Марианна очень незаурядно подает
    читать дальше

    информацию, нескучно, тонко передает атмосферу, традиции, историю и современный уклад жизни города, в том числе разбавляет свой рассказ личными эпизодами. Если вы, как и мы не любите экскурсии -«пересказ из путеводителя», то рекомендую прогуляться по Махачкале с Марианной!

  • И
    Инна
    17 июля 2025
    Прогулка по Махачкале
    Очень подробная экскурсия, структурирована, было интересно, много посмотрели и узнали! Спасибо!
  • и
    инна
    5 июня 2025
    Прогулка по Махачкале
    Марианна очень приятная женщина! Отзывчивая!Любит свою Родину! Очень хорошо все рассказывала, отвечала на вопросы:) Мы с Друзьями приятно провели время!
  • И
    Ирина
    14 мая 2025
    Прогулка по Махачкале
    Экскурсию проводила Хадижа. Очень грамотный, интеллигентный, профессиональный гид, с чувством юмора, с глубокими знаниями истории. Насыщенная экскурсия с посещением самых
    читать дальше

    необычных исторически важных объектов и мест. Было комфортно в общении, на все возникающие вопросы предоставлялась обширная и интересная информация. Большое спасибо Хадиже за душевность, профессионализм и атмосферу!

  • А
    Артём
    12 мая 2025
    Прогулка по Махачкале
    5 звёзд. Спасибо гиду Мариане.
  • С
    Светлана
    6 мая 2025
    Прогулка по Махачкале
    Спасибо большое Хадиже, нашему гиду по Махачкале. Очень интересная и содержательная получилась прогулка по городу. Мы остались все очень довольны!
  • И
    Ирина
    2 декабря 2024
    Прогулка по Махачкале
    Марианна, спасибо большое за прекрасную экскурсию. ПРЕКРАСНЫЙ маршрут, рассказ о городе, локации
  • Ю
    Юлия
    13 сентября 2024
    Прогулка по Махачкале
    Шикарная Марианна!! Очень приятная, эрудированная, душевная, влюбленная в свой город! Экскурсия на одном дыхании, очень познавательная! Однозначно респект!
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2024
    Прогулка по Махачкале
    Хотите познакомиться с городом? - эта экскурсия то что нужно. История города, интересная архитектура, местные достопримечательности. Интересный рассказ. Приятный темп. Марианна прекрасный рассказчик, любит свой город и поэтому весь рассказ носит свой неповторимый окрас гордости своим городом и краем.
  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Прогулка по Махачкале
    Очень понравилась прогулка с Марианной: познавательно, интересно, живо. Прошли старую часть города, многое узнали и обсудили. Очень стало интересно про
    читать дальше

    дагестанских поэтов: и если имя Рамсула Гамзатова у всех на слуху, то про Фазу Алиеву я услышала впервые. Очень захотелось почитать. Гамзатова, кстати, я почти сразу пошла купила книгу в магазине, который посоветовала Марианна.
    Немного не хватило времени, хотелось ещё слушать, спрашивать, узнать какие-то рекомендации - 2 часа пролетели вообще незаметно

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Прогулка по Махачкале
    Мы довольны экскурсией и временем, проведенным с Марианной. Приятно слушать человека, любящего свой город.
  • A
    Anastasia
    21 мая 2024
    Прогулка по Махачкале
    Отлично погуляли с Хадижей. Очень много информации, прекрасный маршрут. Очень хочется вернуться снова! Всем советую.
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Прогулка по Махачкале
    Экскурсию проводила Хадижа. Она невероятная!!!
    Образованная, тактичная, заботливая, активная, прекрасно владеющая материалом, а главное - человек с огромной душой, которая просто
    читать дальше

    растворит вас в колорите, истории и духе города. После ее экскурсии невозможно не влюбиться в город.
    Все факты с иллюстрациями, Хадиджа может ответить на любой вопрос, и не только по Махачкале, но и по всему Дагестану. Наша семья вместе с детьми в восторге! Все показала, объяснила, рассказала, отвела поесть шашлыков (это была моя большая просьба, потому что за неделю не получилось их поесть). Теперь Махачкала запомнится нам и через таких потрясающих людей!! Спасибо
    Обязательно вернёмся на другие экскурсии.

  • А
    Александр
    9 мая 2024
    Прогулка по Махачкале
    Спасибо большое за экскурсию Хадиже. За 1,5 часа столько информации об истории, быте, мировозррении, культуре Республики мы услышали для себя.
    читать дальше

    Информация подается очень интересно, доступно с яркими заметками. Время пролетело так быстро. Очень захотелось после экскурсии посетить еще и музеи. Настолько вкусно про них нам рассказали)
    Спасибо за Ваш труд, знания, за Вашу энергию и умение передавать и транслировать. Мы в полном восторге. Процветания!

  • А
    Анжелика
    3 мая 2024
    Прогулка по Махачкале
    Хотели бы поблагодарить Марианну, потрясающий гид! Два часа на одном дыхании, интересные факты из истории, глубокие познания города и страны.
    Видно
    читать дальше

    как Вы любите свой город и регион! И мы конечно Вас будем рекомендовать, как профессионала своего дела! Процветания Вам, спасибо что показали город с поэтической душой!

  • Н
    Нигора
    28 апреля 2024
    Прогулка по Махачкале
    Хочется повторить слова Марианны, о том, что город Махачкала как место экскурсии недооценен. Марианна, очень грамотный, высокоинтеллектуальный гид. Любящий свой
    читать дальше

    город и страну, это чувствуешь в каждом слове. Выражаем огромную благодарность!!
    В день экскурсии в городе был сильный ветер, Марианна скорректировала немного маршрут и пешая прогулка превратилась в автомобильную, о чем ни разу не пожалели.
    Любителям Истрии и Архитектуры настоятельно рекомендую!!! Если хотите, не только увидеть прекраснейшую природы, но и узнать историю это прекрасной многонациональной страны.

    

