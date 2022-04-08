Путешествие на Хунхзахское плато

Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова

Индивидуальная
Мы отправляемся туда, где широта равнинного плато сочетается с головокружительной красотой гор и глубиной каньона.

Вы увидите водопад Тобот — одну из визитных карточек Дагестана, оцените зеркальные воды Ирганайского водохранилища и озера Мочох.

Навестите дом Расула Гамзатова.

Услышите об истории региона и узнаете самое любопытное о местной жизни и обычаях горцев.
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Путешествие на Хунхзахское плато
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Из Махачкалы мы отправимся на широкое Хунзахское плато; проедем через Гимринский автомобильный тоннель, самый длинный в России, окажемся у слияния трех рек и увидим, где начинается Сулакский каньон. А еще впечатлимся ярким цветом Ирганайского водохранилища.
Также в программе:

  • Комплекс Ахульго: вы услышите о событии, в честь которого он возведен — о сражении войск Имама Шамиля во время Кавказский войны; сможете подняться в башню и полюбоваться видами гор.
  • Хунзахское плато — серпантин приведет нас на огромное равнинное плато, которое внезапно разрезает каньон Цолотль. Сверху сбегают речушки и превращаются в водопады. Мы прогуляемся по краю плато, впечатлимся потрясающими панорамами и полюбуемся водопадом Тобот, срывающимся с обрыва — одним из самых высоких на Кавказе.
  • Горное озеро Мочох, расположенное меж двух хребтов — летом вы сможете искупаться в его прохладных чистых водах, а зимой покататься на коньках; здесь же остановимся на обед.
  • Дом-музей Расула Гамзатова — музейный гид проведет для вас экскурсию, расскажет об устройстве местного жилища сакли и о жизни знаменитого советского поэта. Желающие могут примерить одежду горцев и сделать необычные фото.
  • Матлас, Каменные чаши и Ханские водопады — доберемся до окраины Хунзахского плато, впечатлимся видами и встретим еще несколько водопадов. Кроме того, посетим необычную природную локацию — каменные залы в теснине.

По желанию вы отправитесь на конную прогулку длительностью 1 час. Новички пройдут инструктаж, узнают, как держаться в седле и обращаться с лошадьми — а затем в сопровождении опытного инструктора прокатятся на коне, любуясь окружающими пейзажами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На японском минивэне комфорт-класса с полным приводом
  • Маршрут гибкий и может быть скорректирован по вашему желанию
  • Экскурсию можно начать из Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента
  • Дорога до самой дальней точки, села Хунзах, занимает 2-2,5 часа, но по пути мы сделаем немало остановок
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — 300-400 руб. /чел.; к сожалению, в горах Дагестана пока нет комфортных ресторанов и сервиса «как в Турции», зато есть радушие и гостеприимство
  • Вход в комплекс Ахульго — 50 руб. /чел.
  • Дом-музей Расула Гамзатова — 100 руб. /чел.
  • Прогулка на лошадях — 1000 руб. /чел. (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🎩Индивидуальные🚗На машине🐴Конные прогулки🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньПо ДагестануВодопад Тобот🗽ДостопримечательностиОзеро МочохХунзахГимринский тоннельМатласКаменная чаша💧ВодопадыКаньоны

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мурад
Нет отзывов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
15 000 за 1-7 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
5
1 отзыв
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
Отправиться с горы за впечатляющими пейзажами, идеальными кадрами и экстремальными приключениями
3 000 за 1 человека
Путешествие на Сулакский каньон
12 часов
Индивидуальная
ЭтноМир
5
1 отзыв
Путешествие на Сулакский каньон
Готовы отправиться в невероятно захватывающее приключение
от 25 000 за 1-5 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марианна
5
1 отзыв
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
12 000 за 1-4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Курбан
4.3
6 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Полюбоваться фантастической природой Дагестана и узнать самое интересное о местных традициях
6 500 за 1-4 чел.
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Нина
Нет отзывов
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
3 500 за 1 человека
Махачкала Расула Гамзатова
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Яна
5
1 отзыв
Махачкала Расула Гамзатова
Беседа о биографии и творчестве народного поэта на прогулке по его памятным местам
5 000 за 1-10 чел.
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
15 часов
Индивидуальная
ЭтноМир
Нет отзывов
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
Мы посетим жемчужину Дагестана - уникальный Самурский лес
от 25 000 за 1-5 чел.
Майские праздники в Дагестане: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Магомед
Нет отзывов
Майские праздники в Дагестане: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой весенней природы
30 000 за 1 человека
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
15 часов
Индивидуальная
ЭтноМир
Нет отзывов
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Мы отправляемся в путешествие, чтобы увидеть самый высокий
от 25 000 за 1-5 чел.
Самурский лес и водопад Хучни в группе
15 часов
Групповая
ЭтноМир
4.7
7 отзывов
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Приглашаем вас в путешествие туда, где вас ждет встреча с первозданной природой
3 300 за 1 человека
Самурский лес и Хучнинский водопад
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
Нет отзывов
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
3 300 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ