Из Махачкалы мы отправимся на широкое Хунзахское плато; проедем через Гимринский автомобильный тоннель, самый длинный в России, окажемся у слияния трех рек и увидим, где начинается Сулакский каньон. А еще впечатлимся ярким цветом Ирганайского водохранилища.
Также в программе:
По желанию вы отправитесь на конную прогулку длительностью 1 час. Новички пройдут инструктаж, узнают, как держаться в седле и обращаться с лошадьми — а затем в сопровождении опытного инструктора прокатятся на коне, любуясь окружающими пейзажами.