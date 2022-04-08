Что вас ожидает

Из Махачкалы мы отправимся на широкое Хунзахское плато; проедем через Гимринский автомобильный тоннель, самый длинный в России, окажемся у слияния трех рек и увидим, где начинается Сулакский каньон. А еще впечатлимся ярким цветом Ирганайского водохранилища.

Также в программе:

Комплекс Ахульго : вы услышите о событии, в честь которого он возведен — о сражении войск Имама Шамиля во время Кавказский войны; сможете подняться в башню и полюбоваться видами гор.

: вы услышите о событии, в честь которого он возведен — о сражении войск Имама Шамиля во время Кавказский войны; сможете подняться в башню и полюбоваться видами гор. Хунзахское плато — серпантин приведет нас на огромное равнинное плато, которое внезапно разрезает каньон Цолотль. Сверху сбегают речушки и превращаются в водопады. Мы прогуляемся по краю плато, впечатлимся потрясающими панорамами и полюбуемся водопадом Тобот, срывающимся с обрыва — одним из самых высоких на Кавказе.

— серпантин приведет нас на огромное равнинное плато, которое внезапно разрезает каньон Цолотль. Сверху сбегают речушки и превращаются в водопады. Мы прогуляемся по краю плато, впечатлимся потрясающими панорамами и полюбуемся водопадом Тобот, срывающимся с обрыва — одним из самых высоких на Кавказе. Горное озеро Мочох , расположенное меж двух хребтов — летом вы сможете искупаться в его прохладных чистых водах, а зимой покататься на коньках; здесь же остановимся на обед.

, расположенное меж двух хребтов — летом вы сможете искупаться в его прохладных чистых водах, а зимой покататься на коньках; здесь же остановимся на обед. Дом-музей Расула Гамзатова — музейный гид проведет для вас экскурсию, расскажет об устройстве местного жилища сакли и о жизни знаменитого советского поэта. Желающие могут примерить одежду горцев и сделать необычные фото.

— музейный гид проведет для вас экскурсию, расскажет об устройстве местного жилища сакли и о жизни знаменитого советского поэта. Желающие могут примерить одежду горцев и сделать необычные фото. Матлас, Каменные чаши и Ханские водопады — доберемся до окраины Хунзахского плато, впечатлимся видами и встретим еще несколько водопадов. Кроме того, посетим необычную природную локацию — каменные залы в теснине.

По желанию вы отправитесь на конную прогулку длительностью 1 час. Новички пройдут инструктаж, узнают, как держаться в седле и обращаться с лошадьми — а затем в сопровождении опытного инструктора прокатятся на коне, любуясь окружающими пейзажами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На японском минивэне комфорт-класса с полным приводом

Маршрут гибкий и может быть скорректирован по вашему желанию

Экскурсию можно начать из Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента

Дорога до самой дальней точки, села Хунзах, занимает 2-2,5 часа, но по пути мы сделаем немало остановок

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Дополнительные расходы