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под прекрасными впечатлениями от красоты и великолепия кавказского края 🔥 Стоит отметить приятную дружелюбную атмосферу, хорошее настроение и гостеприимство! Отдельное спасибо Зареме, Ахмеду и Магомеду! Желаем вашей команде и всему Дагестану процветания. Прекрасная культура и замечательные традиции, в которых лаконично сочетается уважение, строгость и любовь к ближнему, семье и гостям! Здесь всегда вам будут рады и помогут в любой ситуации!!! Обязательно вернёмся вновь и отправимся в новые приключения с вашей командой!!! СПАСИБО от туристов из С-Пб!