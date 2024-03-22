1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповое путешествие в Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство из Махачкалы
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Дагестана, где история и природа переплетаются в уникальный культурный узор
Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Зимняя сказка в горах Дагестана
Полюбоваться заснеженными горами, замёрзшими озёрами, водопадами и каньонами
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина22 марта 2024Большое спасибо за экскурсию! Всё очень понравилось. Горы, очень вкусный обед. Ну и конечно гид, очень интересно рассказывал, было комфортно и приятно с ним.
- ООльга18 марта 2024Экскурсия понравилась тем, что была отлично организована и, конечно же, видами Нагорного Дагестана. Несмотря на время года и то, что
- ДДарья9 июля 2023Добрый день! Впервые путешествовали с командой. Отдельное спасибо гидам за оперативное решение возникающих проблем, все участники экскурсионной группы остались довольны и
- ААнастасия5 мая 2022Все очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Ханские водопады»
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