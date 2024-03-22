Ханские водопады – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Ханские водопады» в Махачкале, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на Хунхзахское плато
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
Начало: у вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 6 чел.
Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповое путешествие в Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство из Махачкалы
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Дагестана, где история и природа переплетаются в уникальный культурный узор
Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Зимняя сказка в горах Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Зимняя сказка в горах Дагестана
Полюбоваться заснеженными горами, замёрзшими озёрами, водопадами и каньонами
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    22 марта 2024
    Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
    Большое спасибо за экскурсию! Всё очень понравилось. Горы, очень вкусный обед. Ну и конечно гид, очень интересно рассказывал, было комфортно и приятно с ним.
  • О
    Ольга
    18 марта 2024
    Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
    Экскурсия понравилась тем, что была отлично организована и, конечно же, видами Нагорного Дагестана. Несмотря на время года и то, что
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    зелени вокруг не было и в горах лежал снег, природа Дагестана покорила нас, захотелось приехать летом. Так называемая Горная чаша произвела впечатление! Нашего гида звали Загир, очень внимательный, знающий свой край и обычаи своей республики молодой человек. Всем советую приехать в Дагестан и полюбоваться видами гор, рек и водохранилищ.

    Экскурсия понравилась тем, что была отлично организована и, конечно же, видами Нагорного Дагестана. Несмотря на времяЭкскурсия понравилась тем, что была отлично организована и, конечно же, видами Нагорного Дагестана. Несмотря на время
  • Д
    Дарья
    9 июля 2023
    Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
    Добрый день! Впервые путешествовали с командой. Отдельное спасибо гидам за оперативное решение возникающих проблем, все участники экскурсионной группы остались довольны и
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    под прекрасными впечатлениями от красоты и великолепия кавказского края 🔥 Стоит отметить приятную дружелюбную атмосферу, хорошее настроение и гостеприимство! Отдельное спасибо Зареме, Ахмеду и Магомеду! Желаем вашей команде и всему Дагестану процветания. Прекрасная культура и замечательные традиции, в которых лаконично сочетается уважение, строгость и любовь к ближнему, семье и гостям! Здесь всегда вам будут рады и помогут в любой ситуации!!! Обязательно вернёмся вновь и отправимся в новые приключения с вашей командой!!! СПАСИБО от туристов из С-Пб!

  • А
    Анастасия
    5 мая 2022
    Путешествие на Хунхзахское плато
    Все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Ханские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на Хунхзахское плато
  2. Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
  3. Зимняя сказка в горах Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Ханские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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