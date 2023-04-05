Сулакский каньон и бархан Сары-Кум

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вас ждёт знакомство со множеством природных чудес Дагестана, поскольку вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном». Бирюзовые воды и пустынный ландшафт обязательно привлекут ваше внимание.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Миатлинская ГЭС
  • Поселок Дубки
  • Черкейское водохранилище
  • Река Сулак
  • Главрыба_форелевое хозяйство Янтарное
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сары-Кум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Сулакский каньон — место, которое лучше один раз увидеть, чем что раз услышать. Я покажу вам головокружительные панорамы, невероятную красоту с высоты птичьего полета.
  • После спустимся вниз и отправимся на водную прогулку на катере по изумрудным водам Сулакского каньона. Обед пройдет в форелевом хозяйстве Янтарное, оттуда мы отправимся в пустыню Дагестана — бархан Сарыкум.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Гид-проводник
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала или Каспийск, по желанию туриста
Завершение: По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Индивидуальные
Водные развлечения
На весь день
На катере
Дагестан
Выездные
Сулакский каньон
Природа и пейзажи
Популярные места
Бархан Сарыкум
Чиркейская ГЭС
Каньоны

Похожие туры из Махачкалы

2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
12 часов
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
8 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
на проспекте Амет-Хана Султана
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
2 900 за человека
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
13 часов
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
Организатор экскурсии Гамзат
Гамзат
1 отзыв
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
День в горах Дагестана - среди пустынных песков, пещерных лабиринтов и головокружительных видов
в Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
12 000 за всё до 6 чел.
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
10 часов
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
Организатор экскурсии Горянка-тур
Горянка-тур
401 отзыв
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Махачкала, пр. Акушинского, 28
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
от 3 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ