Вас ждёт знакомство со множеством природных чудес Дагестана, поскольку вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном». Бирюзовые воды и пустынный ландшафт обязательно привлекут ваше внимание.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Миатлинская ГЭС
- Поселок Дубки
- Черкейское водохранилище
- Река Сулак
- Главрыба_форелевое хозяйство Янтарное
- Сулакский каньон
- Бархан Сары-Кум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон — место, которое лучше один раз увидеть, чем что раз услышать. Я покажу вам головокружительные панорамы, невероятную красоту с высоты птичьего полета.
- После спустимся вниз и отправимся на водную прогулку на катере по изумрудным водам Сулакского каньона. Обед пройдет в форелевом хозяйстве Янтарное, оттуда мы отправимся в пустыню Дагестана — бархан Сарыкум.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Гид-проводник
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала или Каспийск, по желанию туристаЗавершение: По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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