Каньон на реке Сулак стремительно обрел популярность — все гиды обязательно предлагают поездку сюда. И я тоже! Но для меня это особенное место, здесь я родился, вырос и завел семью — теперь мои дети, как и я когда-то, играют на тропинках ущелья, дышат красотой местной природы и любуются парящими орлами. Свою любовь к родному уголку Дагестана я хочу передать и вам, показав его с самых вдохновляющих ракурсов.

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Что вас ожидает

Лучшие впечатления от Сулакского каньона

Я заеду за вами в Махачкалу, и мы отправимся к одной из самых зрелищных достопримечательностей края. Зная как свои пять пальцев все здешние тропы, я выстроил маршрут так, чтобы вы получили яркое и объемное представление о каньоне, рассматривая его с разных ракурсов в грамотной последовательности.

Прогулка на катере: взгляд снизу

Приехав, вы сразу спуститесь вниз и сядете на катер, который прокатит вас по реке. Расстояние в одну сторону — примерно 10 км, время прогулки составит около 40 минут. По пути вы увидите чарующие водопады, оцените красоту «плачущих скал» и получите удовольствие от путешествия по бирюзовым водам Сулака.

Зрелищные смотровые — не спеша и с удовольствием

Затем вы подниметесь наверх и посетите несколько панорамных площадок. С одной вам откроется вид на третью ступень Сулакского каньона и Миатлинскую ГЭС. С другой вы увидите крупнейшее водохранилище на Северном Кавказе — Чиркейское. Я расскажу историю его образования и названия. Также вы посетите смотровую на самую высокую арочную плотину России — Чиркейской ГЭС. Несколько лет я работал на этой станции, поэтому смогу детально рассказать об объекте изнутри. А в Дубках вы познакомитесь с необычной историей поселка градостроителей и взглянете на каньон с лучшего ракурса.

🥘 В завершение я приглашу вас к себе домой, где моя семья приготовит для вас обед из блюд традиционной кухни. Вы отведаете курзе, чуду, хинкал, чурпу (суп из баранины) и попьете чаю с чабрецом в душевной компании.

🌄 При желании программу можно продолжить посещением бархана Сарыкум, второго по величине песчаного бархана в мире!

Организационные детали