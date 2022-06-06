Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения

Объехать лучшие панорамные точки, прокатиться на катере и пообедать в гостях у местных жителей

Каньон на реке Сулак стремительно обрел популярность — все гиды обязательно предлагают поездку сюда.

И я тоже! Но для меня это особенное место, здесь я родился, вырос и завел семью — теперь мои дети, как и я когда-то, играют на тропинках ущелья, дышат красотой местной природы и любуются парящими орлами.

Свою любовь к родному уголку Дагестана я хочу передать и вам, показав его с самых вдохновляющих ракурсов.
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
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Что вас ожидает

Лучшие впечатления от Сулакского каньона

Я заеду за вами в Махачкалу, и мы отправимся к одной из самых зрелищных достопримечательностей края. Зная как свои пять пальцев все здешние тропы, я выстроил маршрут так, чтобы вы получили яркое и объемное представление о каньоне, рассматривая его с разных ракурсов в грамотной последовательности.

Прогулка на катере: взгляд снизу

Приехав, вы сразу спуститесь вниз и сядете на катер, который прокатит вас по реке. Расстояние в одну сторону — примерно 10 км, время прогулки составит около 40 минут. По пути вы увидите чарующие водопады, оцените красоту «плачущих скал» и получите удовольствие от путешествия по бирюзовым водам Сулака.

Зрелищные смотровые — не спеша и с удовольствием

Затем вы подниметесь наверх и посетите несколько панорамных площадок. С одной вам откроется вид на третью ступень Сулакского каньона и Миатлинскую ГЭС. С другой вы увидите крупнейшее водохранилище на Северном Кавказе — Чиркейское. Я расскажу историю его образования и названия. Также вы посетите смотровую на самую высокую арочную плотину России — Чиркейской ГЭС. Несколько лет я работал на этой станции, поэтому смогу детально рассказать об объекте изнутри. А в Дубках вы познакомитесь с необычной историей поселка градостроителей и взглянете на каньон с лучшего ракурса.

🥘 В завершение я приглашу вас к себе домой, где моя семья приготовит для вас обед из блюд традиционной кухни. Вы отведаете курзе, чуду, хинкал, чурпу (суп из баранины) и попьете чаю с чабрецом в душевной компании.

🌄 При желании программу можно продолжить посещением бархана Сарыкум, второго по величине песчаного бархана в мире!

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот, трансфер включен в стоимость
  • Отдельно оплачивается прогулка на катере — 4000 руб. /группу, обед — 500 руб. /человека, а также полет на зиплайне (опционально) — 1000 руб. /человека
  • C посещением бархана продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа, доплата составит 2000 руб. + вход 150 руб. /человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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