Лучшее время для водной прогулки в Сулакском каньоне - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотой природы и панорамными видами. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть менее предсказуемыми в плане погоды. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более прохладные температуры и возможные осадки, которые могут повлиять на комфорт путешествия.

Представьте себе место, где небо касается земли, а река Сулак прорезает скалы, создавая величественный каньон.Эта экскурсия в Сулакский каньон не просто поездка, это путешествие в сердце Дагестана с человеком, для

которого эти места стали домом. Вас ждет не только знакомство с величественными пейзажами, но и истории, передаваемые из поколения в поколение. Прогулка на катере по бирюзовым водам каньона, визит на смотровые площадки с захватывающими видами и дегустация традиционных блюд местной кухни - все это делает экскурсию незабываемым приключением

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лучшие впечатления от Сулакского каньона

Я заеду за вами в Махачкалу, и мы отправимся к одной из самых зрелищных достопримечательностей края. Зная как свои пять пальцев все здешние тропы, я выстроил маршрут так, чтобы вы получили яркое и объёмное представление о каньоне, рассматривая его с разных ракурсов в грамотной последовательности.

Прогулка на катере: взгляд снизу

Приехав, вы сразу спуститесь и сядете на катер, который прокатит вас по реке. Расстояние в одну сторону — примерно 10 км, время прогулки составит около 40 минут. По пути вы увидите чарующие водопады, «плачущие скалы» и бирюзовые воды Сулака.

Зрелищные смотровые — не спеша и с удовольствием

Затем вы подниметесь и посетите несколько панорамных площадок. С одной вам откроется вид на третью ступень Сулакского каньона и Миатлинскую ГЭС. С другой вы увидите крупнейшее водохранилище на Северном Кавказе — Чиркейское. Также вы посетите смотровую на самую высокую арочную плотину России — Чиркейской ГЭС. Несколько лет я работал на этой станции, поэтому смогу рассказать об объекте изнутри. А в Дубках вы познакомитесь с необычной историей посёлка градостроителей и взглянете на каньон с лучшего ракурса.

🥘 В середине дня я предложу посетить отличное и недорогое заведение, где вы сможете отведать традиционные блюда из мяса и птицы.

🌄 При желании программу можно продолжить посещением бархана Сарыкум, второго по величине песчаного бархана в мире!

Организационные детали

Отдельно оплачиваются:

1. катер по Сулакскому ущелью — 6000 руб.

2. ⁠дорога к катерам через МГЭС — 4000 руб.

3. ⁠дорога к катерам через Хубарскую смотровую — 6000 руб.

4. ⁠туркомплекс «Пещера» — 2000руб., вход 500 с чел.

5. ⁠смотровая на Чиркейскую плотину — 2000 руб.

6. ⁠зиплайн — 2000 руб. с человека

7. ⁠Сарыкум бархан — 2000 руб. + вход 200 руб. с человека. C посещением бархана продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа

8. ⁠обед — 500-700 руб. с человека