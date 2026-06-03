Лучшее время для водной прогулки в Сулакском каньоне - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотой природы и панорамными видами. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть менее предсказуемыми в плане погоды. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более прохладные температуры и возможные осадки, которые могут повлиять на комфорт путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сулакский каньон
Миатлинская ГЭС
Чиркейское водохранилище
Чиркейская ГЭС
Дубки
Бархан Сарыкум
Описание экскурсии
Лучшие впечатления от Сулакского каньона
Я заеду за вами в Махачкалу, и мы отправимся к одной из самых зрелищных достопримечательностей края. Зная как свои пять пальцев все здешние тропы, я выстроил маршрут так, чтобы вы получили яркое и объёмное представление о каньоне, рассматривая его с разных ракурсов в грамотной последовательности.
Прогулка на катере: взгляд снизу
Приехав, вы сразу спуститесь и сядете на катер, который прокатит вас по реке. Расстояние в одну сторону — примерно 10 км, время прогулки составит около 40 минут. По пути вы увидите чарующие водопады, «плачущие скалы» и бирюзовые воды Сулака.
Зрелищные смотровые — не спеша и с удовольствием
Затем вы подниметесь и посетите несколько панорамных площадок. С одной вам откроется вид на третью ступень Сулакского каньона и Миатлинскую ГЭС. С другой вы увидите крупнейшее водохранилище на Северном Кавказе — Чиркейское. Также вы посетите смотровую на самую высокую арочную плотину России — Чиркейской ГЭС. Несколько лет я работал на этой станции, поэтому смогу рассказать об объекте изнутри. А в Дубках вы познакомитесь с необычной историей посёлка градостроителей и взглянете на каньон с лучшего ракурса.
🥘 В середине дня я предложу посетить отличное и недорогое заведение, где вы сможете отведать традиционные блюда из мяса и птицы.
🌄 При желании программу можно продолжить посещением бархана Сарыкум, второго по величине песчаного бархана в мире!
Организационные детали
Отдельно оплачиваются:
1. катер по Сулакскому ущелью — 6000 руб. 2. дорога к катерам через МГЭС — 4000 руб. 3. дорога к катерам через Хубарскую смотровую — 6000 руб. 4. туркомплекс «Пещера» — 2000руб., вход 500 с чел. 5. смотровая на Чиркейскую плотину — 2000 руб. 6. зиплайн — 2000 руб. с человека 7. Сарыкум бархан — 2000 руб. + вход 200 руб. с человека. C посещением бархана продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа 8. обед — 500-700 руб. с человека
Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом внедорожнике. Трансфер включён в стоимость
Просьба соблюдать дресс-код республики Дагестан: закрытые колени, плечи, отсутствие глубокого декольте
В поездке сопровождать вас буду я или другой водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У супермаркета Зеленое яблоко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулла — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 953 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Абдулла, я родился и вырос в Дагестане, в посёлке Дубки. Мы с командой проводим поездки по всей республике. Моя задача — показать красоту природы и колорит нашего горного края. Увлекаюсь скалолазанием, стрельбой из лука и радую гостей ароматным кофе на природе. Гостеприимство, тепло и внимание — «три кита» всех путешествий со мной. До встречи в Дагестане!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 138 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кирилл
Хотим оставить самый тёплый отзыв на экскурсию по Сулакскому каньону!
Наш гид Гаджи — настоящий коренной горный дагестанец из посёлка Дубки. Очень доброжелательный, отзывчивый и внимательный человек. На протяжении всего дня читать дальшеуменьшить
постоянно интересовался моим самочувствием. Вёл машину очень аккуратно по сложному горному серпантину, а на катере специально попросил капитана не устраивать экстрима и вести спокойно — за это отдельное спасибо.
Гаджи показал нам все ключевые смотровые площадки, включая потрясающую «Козью тропу» с видом на плотину. Завёз нас к туркомплексу «Пещера Нохъо» с пещерами, подвесным мостом и шикарными видами в самом сердце каньона. Также он отвёз нас в замечательный местный ресторан высоко на вершине каньона. Еда там оказалась очень вкусной, а вид из ресторана — просто потрясающий. Мы очень благодарны, что он показал нам это место.
Гаджи охотно и с удовольствием отвечал на все наши вопросы о местной жизни, культуре и обычаях. Благодаря ему мы увидели Дагестан совсем с другой стороны — не той, к которой привыкли мы, москвичи. Он показал нам настоящих горных дагестанцев, и это было очень ценно.
На всём пути практически все местные с ним здоровались — видно, что его здесь хорошо знают и уважают.
Мы в полном восторге от экскурсии. Отдельная благодарность Абдуле за отличную организацию тура и Гаджи — за невероятную, душевную и заботливую экскурсию. Обязательно будем рекомендовать всем друзьям!
Абдулла
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш замечательный отзыв о нашей экскурсии! Нам очень приятно слышать, что вам понравилось и вы получили массу положительных эмоций.
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А
Анастасия
Сегодня была очень впечатляющая прогулку по каньону! Гаджи очень ответственный человек. Также его отношение впечатляет:он не равнодушный гид,а гид,который увлечен своим делом и хочет поделиться и рассказать свои знания другим. Нам очень понравилась прогулка. Виды захватывающие.
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Жанна
Очень понравилась экскурсия, живописные места, потрясающе красивые виды на каньон, немного не повезло с погодой, когда катались на катере, был сильный дождь и ветер, не удалось в полной мере насладиться красотами. По организации экскурсии, все было на высоте, огромное спасибо Абдулле, показал красивые локации, рассказал много интересного, всем рекомендую.
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Ботова
всем рекомендую, только Ганджи, очень душевный, приятный и профессиональный гид, от души спасибо за организованную поездку, с вами так легко и быстро пролетело время, остались просто незабываемые впечатления, дагестанский горный колорит только с ним!
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Ирина
Гид у нас был Хаджимурад. Рассказывал и про коньон и про все места что проезжали очень интересно! Доброжелательный. внимательный. Надежный! КПП проезжали беспрепятственно! Где нужно остановиться без проблем! Впечатление от поездки на высшем уровне! Спасибо организатору за такого прекрасного гида! 👍👍👍
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С
Сергей
всё очень понравилось!!! Впечатления незабываемые!!!
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