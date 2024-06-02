Аул Зубутли – экскурсии в Махачкале

Найдено 8 экскурсий в категории «Аул Зубутли» в Махачкале, цены от 3 339 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500 за всё до 6 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
270 отзывов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Аул Зубутли и Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Зубутли и Сулакский каньон в Махачкале
Откройте для себя тайны аула Зубутли и величие Сулакского каньона, погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана
Начало: Махачкала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 950 за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Групповая
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900 за человека
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Все прошло отлично! Магомед - прекрасный гид! Все отлично! Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
    Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что огромное спасибо нашему гиду Магомеду. Прогулка на катере по реке каньона- незабываемый восторг!
    Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за чтоЭто была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что
  • А
    Алсу
    29 мая 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Отдыхали в Дагестане впервые! Однозначно рекомендуем данную экскурсию и гида. Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Мураду, нашему гиду, который
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    создал прекрасный, насыщенный маршрут. Мы увидели Сулакский каньон со всех возможных сторон, ГЭС, много- много смотровых площадок. Прокатят с ветерком, про каньон расскажут, на красивых локациях остановят. В общем, все было супер!!! Уставшие, но довольные приехали в отель поздно вечером.

    Отдыхали в Дагестане впервые! Однозначно рекомендуем данную экскурсию и гида. Понравилось все без исключения. Отдельная благодарностьОтдыхали в Дагестане впервые! Однозначно рекомендуем данную экскурсию и гида. Понравилось все без исключения. Отдельная благодарностьОтдыхали в Дагестане впервые! Однозначно рекомендуем данную экскурсию и гида. Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность
  • С
    Света
    27 мая 2024
    Фотопутешествие на Сулакский каньон
    Мы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 пары. Чтобы все познакомились и
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    стало комфортно,Нурав организовал чаепитие с вкусняшками-это было неожиданно и приятно. Эскурсия прошла на одном дыхании, а фотосессия-это отдельная благодарность. Мы посетили сулакский каньон,прокатились на катере,побывали в Главрыбе,отведали местную форель,посетили навесной мост и пещеры,уведели бархан. Очень рады,что наше первое знакомство с Дагестаном началось именно со встречи с Нуравом. Спасибо Вам большое!

    Мы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 парыМы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 пары
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
    Сказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! Нереальные красоты Сулакского каньона, Чиркейского
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    водохранилища, реки Сулак, пещеры Нохъо и конечно же куда без орлов) Советую обязательно взять спуск на джипе к реке Сулак и прогулку по ней на катере. Заряд адреналина обеспечен!))) Ну и конечно же огромное спасибо нашему гиду Хаджи-Мураду за интересные факты о Дагестане, их культуре, традициях и людях! Весь путь к локациям пели песни и смеялись) Огромное спасибо за позитивную и душевную атмосферу!

    Сказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! НереальныеСказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! НереальныеСказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! НереальныеСказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! Нереальные
  • Е
    Елизавета
    26 мая 2024
    Аул Зубутли и Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем
    Ибрагим, спасибо вам за экскурсионный день. Вид на фотографиях говорит сам за себя. Рекомендую обращаться к Ибрагиму за не туристическими местами для визуального наслаждения😍
    Ибрагим, спасибо вам за экскурсионный день. Вид на фотографиях говорит сам за себя. Рекомендую обращаться кИбрагим, спасибо вам за экскурсионный день. Вид на фотографиях говорит сам за себя. Рекомендую обращаться кИбрагим, спасибо вам за экскурсионный день. Вид на фотографиях говорит сам за себя. Рекомендую обращаться кИбрагим, спасибо вам за экскурсионный день. Вид на фотографиях говорит сам за себя. Рекомендую обращаться кИбрагим, спасибо вам за экскурсионный день. Вид на фотографиях говорит сам за себя. Рекомендую обращаться кИбрагим, спасибо вам за экскурсионный день. Вид на фотографиях говорит сам за себя. Рекомендую обращаться кИбрагим, спасибо вам за экскурсионный день. Вид на фотографиях говорит сам за себя. Рекомендую обращаться к
  • И
    Ильмира
    25 мая 2024
    Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
    Рассчитывали лишь на комфортный трансфер к красивым локациям, а получили замечательную интересную живую экскурсию на комфортном чистом минивене с рассказом
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    обо всем увиденном, а также о горных народах Дагестана, их быте, обычаях, занятиях и увлечениях. Огромное спасибо Магомеду! Отличный водитель- спокойный, аккуратный, прекрасный рассказчик, не дававший скучать всю поездку, обаятельный, скромный и предупредительный! Показал красивейшие места и помог купить вкуснейшие только созревшие дагестанские фрукты прямо с поля! Помог сделать замечательные фото. Память о Дагестане на всю жизнь! Дорогой Магомед, здоровья и благополучия тебе и всей твоей семье! Рекомендую экскурсию! Не пожалеете!

  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    Фотопутешествие на Сулакский каньон
    Спасибо Нураву за отличную экскурсию на каньон❤️ Приехали на первую точку, Нурав угостил нас вкусным чаем с вкусняшками На протяжении всей экскурсии
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    он делал нам классные профессиональные фотографии, которые останутся у нас, как память об этом замечательной поездке. На последней точке Нурав сварил нам кофе. И мы любовались видами на Бархан Рекомендуем этого гида. Обязательно хотим вернуться еще 😻

    Спасибо Нураву за отличную экскурсию на каньон❤️Спасибо Нураву за отличную экскурсию на каньон❤️Спасибо Нураву за отличную экскурсию на каньон❤️
  • М
    Михаил
    16 мая 2024
    Фотопутешествие на Сулакский каньон
    Отличный гид. На любой вопрос, да же не по теме экскурсии, смог дать ответ. Приятный человек в общении, знает места
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    для красивых, живописных фотографий где вообще нет или очень мало туристов. В день экскурсии было прохладно, взял с собой вкусный чай и кондитерские "сигаретки" (очень вкусные кстати, рекомендуем). На каждой локации, Нурав, фотографировал на профессиональный фотоаппарат (а еще съемка с дрона была). Аккуратное вождение(что большая редкость в Дагестане) и приятная музыка на протяжении всего тура. В общем остались довольны. 5 "сигареток" из 5 P.S. ждем красивые фотографии))

  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Дружеский тур к Сулакскому каньону
    Большое спасибо гиду Мадине за прекрасно организованную и проведенную экскурсию по каньону! Авторский кофе на вершине каньона оставил неизгладимые впечатления.
    Большое спасибо гиду Мадине за прекрасно организованную и проведенную экскурсию по каньону! Авторский кофе на вершине

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Аул Зубутли»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
  2. Фотопутешествие на Сулакский каньон
  3. Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
  4. Дружеский тур к Сулакскому каньону
  5. Аул Зубутли и Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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