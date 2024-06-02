1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:30
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Зубутли и Сулакский каньон в Махачкале
Откройте для себя тайны аула Зубутли и величие Сулакского каньона, погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана
Начало: Махачкала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1334012 673₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие по Дагестану: от Махачкалы до бархана Сарыкум и Сулакского каньона
Откройте для себя волшебство Дагестана: от песчаных барханов до бирюзовых вод. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: в Махачкале
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел2 июня 2024Все прошло отлично! Магомед - прекрасный гид! Все отлично! Рекомендую!
- ААнастасия1 июня 2024Это была очень увлекательная и приятная поездка! Рекомендую! Были учтены всё пожелания и особенности, за что огромное спасибо нашему гиду Магомеду. Прогулка на катере по реке каньона- незабываемый восторг!
- ААлсу29 мая 2024Отдыхали в Дагестане впервые! Однозначно рекомендуем данную экскурсию и гида. Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Мураду, нашему гиду, который
- ССвета27 мая 2024Мы были на экскурсии 15 мая. Это было захватывающе,волнительно и безумно интересно. Нас было 2 пары. Чтобы все познакомились и
- ННаталья26 мая 2024Сказать, что это невероятная экскурсия, это значит ничего не сказать! Всем обязательно советую к посещению! Нереальные красоты Сулакского каньона, Чиркейского
- ЕЕлизавета26 мая 2024Ибрагим, спасибо вам за экскурсионный день. Вид на фотографиях говорит сам за себя. Рекомендую обращаться к Ибрагиму за не туристическими местами для визуального наслаждения😍
- ИИльмира25 мая 2024Рассчитывали лишь на комфортный трансфер к красивым локациям, а получили замечательную интересную живую экскурсию на комфортном чистом минивене с рассказом
- ННаталия16 мая 2024Спасибо Нураву за отличную экскурсию на каньон❤️ Приехали на первую точку, Нурав угостил нас вкусным чаем с вкусняшками На протяжении всей экскурсии
- ММихаил16 мая 2024Отличный гид. На любой вопрос, да же не по теме экскурсии, смог дать ответ. Приятный человек в общении, знает места
- ЮЮлия10 мая 2024Большое спасибо гиду Мадине за прекрасно организованную и проведенную экскурсию по каньону! Авторский кофе на вершине каньона оставил неизгладимые впечатления.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Аул Зубутли»
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