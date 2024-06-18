Заира — ваша команда гидов в Махачкале

Провели экскурсии для 199 туристов

читать дальше колоритная гастрономия и душевные люди. Мы постараемся оставить у вас самые тёплые воспоминания и впечатления от посещения нашего родного гостеприимного края. И после встречи будем ждать вашего возвращения — ведь Дагестан будет звать вас, оставивших здесь частичку своего сердца.

Всем привет! Я представлю небольшую команду дагестанских гидов, влюблённых в свой край. Наша земля — это «скрижали чудес», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. Это богатая древняя история,