Это душевная экскурсия по лучшим достопримечательностям Хунзахского района, включающая в себя мастер-класс по приготовлению чуду от местной жительницы.
Вы окунётесь в военную историю у Гимринской башни, полюбуетесь сразу тремя бурными водопадами, насладитесь прохладой в Каменной чаше и своими руками сделаете дагестанские лепёшки с разными начинками.
Вы окунётесь в военную историю у Гимринской башни, полюбуетесь сразу тремя бурными водопадами, насладитесь прохладой в Каменной чаше и своими руками сделаете дагестанские лепёшки с разными начинками.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Гимринская башня. Проникнемся военными событиями царских времён
- Хунзахское плато. Посмотрим на два водопада, чарующие своей глубиной
- Мастер-класс по приготовлению чуду от местной жительницы. Вы узнаете секреты рецепта и своими руками сделаете национальные лепёшки с разными начинками: творог с картошкой, тыквенные и с зеленью, а также абрикосовую кашу
- Каменная чаша. Прохлада и пейзажи не оставят равнодушными никого
- Водопад Матлас. Вы полюбуетесь его мощью и пройдёте прямо под струями
Во время экскурсии вы узнаете историю Хунзахского района, познакомитесь с традициями, обычаями, гастрономией и кулинарными предпочтениями местных жителей.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard или Honda. Дорога в одну сторону занимает 3,5 ч
- Программа подойдёт участникам от 5 до 80 лет (при хорошем самочувствии и физподготовке)
- Отдельно оплачивается обед — около 700 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заира — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 199 туристов
Всем привет! Я представлю небольшую команду дагестанских гидов, влюблённых в свой край. Наша земля — это «скрижали чудес», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. Это богатая древняя история,Задать вопрос
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