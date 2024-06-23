Неспешная обзорная проглука

Необходимо соблюдать определенный дресс-код. Слишком откровенные наряды не приветствуются.

Для женщин вход в Джума-мечеть только с покрытой головой, поэтому возьмите с собой платок или головной убор, прикрывающий волосы.

Пешая прогулка по Зизикскому ущелью специальной физической подготовки не требует, но маленьким детям и людям преклонного возраста будет сложно одолеть весь маршрут (в общей сложности туда-обратно, примерно 2 км. По желанию можно и сократить).

Местами нужно будет переходить речку, она совсем маленькая, но не намочив ноги пройти не получится. Поэтому у меня в наличии 4 пары резиновых тапок.

С удовольствием приглашаю вас на обзорную экскурсию-прогулку по главным достопримечательностям Дагестана. Это будет приятная и спокойная прогулка в теплой дружеской атмосфере, без спешки и суеты. Мы начнем с Зизикского ущелья — уникального природного памятника, который украшен прекрасным горным ландшафтом и пышной зеленью. Тропинка пролегает между скалами, которые возвышаются над головой порой более чем на сто метров, а между ними бежит маленькая речка. Это одно из пяти самых красивых мест в Дагестане. Затем мы отправимся в старинный Дербент — один из древнейших городов мира. Вы сможете прогуляться по узким улочкам Магалы (так называется старая часть города) и насладиться его неповторимым восточным колоритом. Мы посетим Джума-мечеть — самую древнюю в СНГ, во дворе которой растут огромные платаны. Но знакомство с историей Дербента начнется с посещения старинной цитадели Нарын-Кала. Этот исторический комплекс внушительных размеров в 2003 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как главная достопримечательность города. Кроме того, мы увидим уникальный советский ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь», который находится в 15 км. южнее Дербента. Это единственный полностью построенный корабль проекта 903 из восьми планировавшихся. Он был создан на опытном заводе «Волга» в 1980-х годах в военных целях и не имеет аналогов в мире. Все это — лишь малая часть того, что мы увидим во время нашей экскурсии. Я уверен, что вам понравится эта прогулка и вы узнаете много интересного о Дагестане. Важная информация: