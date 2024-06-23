Буду рад провести для вас обзорную прогулку по основным достопримечательностям Дагестана. Это будет приятное и спокойное путешествие в теплой и дружественной атмосфере, без суеты и спешки.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00
Что вас ожидает:
- Зизикское ущелье
- Колоритный Дербент
- Крепость Нарын-Кала
- Джума-мечеть
- Экраноплан «Лунь»
Описание экскурсии
Неспешная обзорная проглукаС удовольствием приглашаю вас на обзорную экскурсию-прогулку по главным достопримечательностям Дагестана. Это будет приятная и спокойная прогулка в теплой дружеской атмосфере, без спешки и суеты. Мы начнем с Зизикского ущелья — уникального природного памятника, который украшен прекрасным горным ландшафтом и пышной зеленью. Тропинка пролегает между скалами, которые возвышаются над головой порой более чем на сто метров, а между ними бежит маленькая речка. Это одно из пяти самых красивых мест в Дагестане. Затем мы отправимся в старинный Дербент — один из древнейших городов мира. Вы сможете прогуляться по узким улочкам Магалы (так называется старая часть города) и насладиться его неповторимым восточным колоритом. Мы посетим Джума-мечеть — самую древнюю в СНГ, во дворе которой растут огромные платаны. Но знакомство с историей Дербента начнется с посещения старинной цитадели Нарын-Кала. Этот исторический комплекс внушительных размеров в 2003 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как главная достопримечательность города. Кроме того, мы увидим уникальный советский ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь», который находится в 15 км. южнее Дербента. Это единственный полностью построенный корабль проекта 903 из восьми планировавшихся. Он был создан на опытном заводе «Волга» в 1980-х годах в военных целях и не имеет аналогов в мире. Все это — лишь малая часть того, что мы увидим во время нашей экскурсии. Я уверен, что вам понравится эта прогулка и вы узнаете много интересного о Дагестане. Важная информация:
- Необходимо соблюдать определенный дресс-код. Слишком откровенные наряды не приветствуются.
- Для женщин вход в Джума-мечеть только с покрытой головой, поэтому возьмите с собой платок или головной убор, прикрывающий волосы.
- Пешая прогулка по Зизикскому ущелью специальной физической подготовки не требует, но маленьким детям и людям преклонного возраста будет сложно одолеть весь маршрут (в общей сложности туда-обратно, примерно 2 км. По желанию можно и сократить).
- Местами нужно будет переходить речку, она совсем маленькая, но не намочив ноги пройти не получится. Поэтому у меня в наличии 4 пары резиновых тапок.
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зизикское ущелье
- Колоритный Дербент
- Крепость Нарын-Кала
- Джума-мечеть
- Экраноплан «Лунь»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Билет на крепость Нарын-кала
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания туристов
Завершение: У отеля по месту проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Необходимо соблюдать определенный дресс-код. Слишком откровенные наряды не приветствуются
- Для женщин вход в Джума-мечеть только с покрытой головой, поэтому возьмите с собой платок или головной убор, прикрывающий волосы
- Пешая прогулка по Зизикскому ущелью специальной физической подготовки не требует, но маленьким детям и людям преклонного возраста будет сложно одолеть весь маршрут (в общей сложности туда-обратно, примерно 2 км. По желанию можно и сократить). Местами нужно будет переходить речку, она совсем маленькая, но не намочив ноги пройти не получится. Поэтому у меня в наличии 4 пары резиновых тапок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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