Вершины и ремёсла Дагестана - в горы из Махачкалы

Посетить Карадахскую теснину, Матласскую чашу, плато Хунзах и поучиться у резчика по дереву
Забудьте о фильтрах — здесь природа создала шедевры: седые гребни подпирают небо, бархатные склоны обрываются в ущелья, а отвесные скалы сжимают объятия над тропами. Вы проберётесь меж каменных стен, послушаете шум водопадов и ощутите размах кавказских просторов.

Чуть больше узнаете о жизни горцев, попробуете хинкал и чуду, а также познакомитесь с умельцем, в чьих руках оживает дерево.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Махачкалы, гора-магнит

По пути остановимся в аномальном месте — вопреки законам физики, машина на нейтральной передаче здесь катится вверх по склону.

9:20 — Гимринская башня

Преодолеем самый длинный в России Гимринский тоннель — 4 км в толще пород. Неподалёку высится Гимринская башня — свидетель Кавказской войны. У её стен поговорим, за что сражались горцы и как с тех пор изменилась тактика боя.

9:50 — Ирганайское водохранилище

Полюбуемся рукотворным морем, зажатым в каменных тисках. Будет время для кофе и перекуса.

10:30 — Карадахская теснина

Посетим расщелину высотой с 20-этажный дом. На изгибах играет свет, а эхо разносит каждое слово. Говорят, в самом узком месте нужно загадать желание — и оно сбудется.

13:00 — обед

На стол подадут дагестанские блюда: хинкал, ароматный бульон, лепёшки чуду с зеленью и мясом, горный чай с чабрецом.

14:00 — Матласская каменная чаша

Направимся в теснину со сводчатыми залами, соединёнными узкими проходами. По ним попадём в природный амфитеатр, где почти не видно солнца и из скалы бьёт родник.

15:00 — водопады

Завершат знакомство с природой горного Дагестана водные каскады: мощный и шумный Тобот, живописный Итлятляр, скрытый в лесу Ханский (если позволит дорога).

16:00 — мастер класс по дереву

Заглянем в гости к потомственному резчику. Это не музейная лавка, а живой дом, где пахнет стружкой и старинными сказаниями. Под руководством мастера вы перенесёте на доску или брус увиденные сегодня вершины. И поверьте, разглядывая сувенир дома, вы снова услышите шум горного ветра.

17:00 – 17:30 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на минивэне или внедорожнике
  • Мы сделаем и отдадим вам фото лучших моментов
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты — 200 ₽, обед— 700 ₽
  • По желанию: посещение Карадахской теснины — 500 ₽, мастер-класс — 1000 ₽
  • С вами будет гид-проводник из нашей команды

в субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресторана «Минара»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин
Амин — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 273 туристов
Я организатор и идейный вдохновитель сообщества гидов. Мы создаём классические и необычные экскурсии по Дагестану. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. До скорой встречи!

