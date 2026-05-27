Забудьте о фильтрах — здесь природа создала шедевры: седые гребни подпирают небо, бархатные склоны обрываются в ущелья, а отвесные скалы сжимают объятия над тропами. Вы проберётесь меж каменных стен, послушаете шум водопадов и ощутите размах кавказских просторов. Чуть больше узнаете о жизни горцев, попробуете хинкал и чуду, а также познакомитесь с умельцем, в чьих руках оживает дерево.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Махачкалы, гора-магнит

По пути остановимся в аномальном месте — вопреки законам физики, машина на нейтральной передаче здесь катится вверх по склону.

9:20 — Гимринская башня

Преодолеем самый длинный в России Гимринский тоннель — 4 км в толще пород. Неподалёку высится Гимринская башня — свидетель Кавказской войны. У её стен поговорим, за что сражались горцы и как с тех пор изменилась тактика боя.

9:50 — Ирганайское водохранилище

Полюбуемся рукотворным морем, зажатым в каменных тисках. Будет время для кофе и перекуса.

10:30 — Карадахская теснина

Посетим расщелину высотой с 20-этажный дом. На изгибах играет свет, а эхо разносит каждое слово. Говорят, в самом узком месте нужно загадать желание — и оно сбудется.

13:00 — обед

На стол подадут дагестанские блюда: хинкал, ароматный бульон, лепёшки чуду с зеленью и мясом, горный чай с чабрецом.

14:00 — Матласская каменная чаша

Направимся в теснину со сводчатыми залами, соединёнными узкими проходами. По ним попадём в природный амфитеатр, где почти не видно солнца и из скалы бьёт родник.

15:00 — водопады

Завершат знакомство с природой горного Дагестана водные каскады: мощный и шумный Тобот, живописный Итлятляр, скрытый в лесу Ханский (если позволит дорога).

16:00 — мастер класс по дереву

Заглянем в гости к потомственному резчику. Это не музейная лавка, а живой дом, где пахнет стружкой и старинными сказаниями. Под руководством мастера вы перенесёте на доску или брус увиденные сегодня вершины. И поверьте, разглядывая сувенир дома, вы снова услышите шум горного ветра.

17:00 – 17:30 — возвращение в город

