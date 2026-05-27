Посетить Карадахскую теснину, Матласскую чашу, плато Хунзах и поучиться у резчика по дереву
Забудьте о фильтрах — здесь природа создала шедевры: седые гребни подпирают небо, бархатные склоны обрываются в ущелья, а отвесные скалы сжимают объятия над тропами. Вы проберётесь меж каменных стен, послушаете шум водопадов и ощутите размах кавказских просторов.
Чуть больше узнаете о жизни горцев, попробуете хинкал и чуду, а также познакомитесь с умельцем, в чьих руках оживает дерево.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Махачкалы, гора-магнит
По пути остановимся в аномальном месте — вопреки законам физики, машина на нейтральной передаче здесь катится вверх по склону.
9:20 — Гимринская башня
Преодолеем самый длинный в России Гимринский тоннель — 4 км в толще пород. Неподалёку высится Гимринская башня — свидетель Кавказской войны. У её стен поговорим, за что сражались горцы и как с тех пор изменилась тактика боя.
9:50 — Ирганайское водохранилище
Полюбуемся рукотворным морем, зажатым в каменных тисках. Будет время для кофе и перекуса.
10:30 — Карадахская теснина
Посетим расщелину высотой с 20-этажный дом. На изгибах играет свет, а эхо разносит каждое слово. Говорят, в самом узком месте нужно загадать желание — и оно сбудется.
13:00 — обед
На стол подадут дагестанские блюда: хинкал, ароматный бульон, лепёшки чуду с зеленью и мясом, горный чай с чабрецом.
14:00 — Матласская каменная чаша
Направимся в теснину со сводчатыми залами, соединёнными узкими проходами. По ним попадём в природный амфитеатр, где почти не видно солнца и из скалы бьёт родник.
15:00 — водопады
Завершат знакомство с природой горного Дагестана водные каскады: мощный и шумный Тобот, живописный Итлятляр, скрытый в лесу Ханский (если позволит дорога).
16:00 — мастер класс по дереву
Заглянем в гости к потомственному резчику. Это не музейная лавка, а живой дом, где пахнет стружкой и старинными сказаниями. Под руководством мастера вы перенесёте на доску или брус увиденные сегодня вершины. И поверьте, разглядывая сувенир дома, вы снова услышите шум горного ветра.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана «Минара»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Амин — ваша команда гидов в Махачкале
Амин — ваша команда гидов в Махачкале
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 273 туристов
Я организатор и идейный вдохновитель сообщества гидов. Мы создаём классические и необычные экскурсии по Дагестану. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. До скорой встречи!
