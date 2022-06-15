Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето

Этот тур познакомит Вас с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику

4.7
3 отзыва
Этот тур познакомит Вас с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику.

Вы окунетесь в историю «страны гор», погуляете по узким улочкам дагестанских селений, заберетесь на неприступную крепость и попробуете местную гастрономию на вкус.
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Лето
Ближайшие даты:
1
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Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня Дагестана
Сочная кухня Дагестана
Пообедаем в форелевом хозяйстве, оценим аварскую традиционную и южно-дагестанскую кухни
Каспийский монстр
Каспийский монстр
Восхитимся размерами легендарного ракетоносца-экраноплана «ЛУНЬ» – самого большого в мире
Дагестанский Мачу-Пикчу
Дагестанский Мачу-Пикчу
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура заброшенного аула Гамсутль погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости
Водная прогулка
Водная прогулка
Прокатимся с ветерком на катере по изумрудным водам Сулака

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйство

Сбор группы в аэропорту г Махачкала. 

Рекомендуемое время прилета — до 11:00. 

Вас встретит Гид с табличкой с названием тура. 

Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера. 

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном  — визитной карточкой Дагестана. 

Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор. 

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон. 

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу. 

Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу. 

Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Избербаш или Дербент) на берегу Каспийского моря.

Встреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйствоВстреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйствоВстреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйствоВстреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйство
2 день

Аулы Гуниб и Гамсутль

Завтрак в отеле. 

Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа. Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. 

Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. 

Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев. 

На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу. 

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. 

Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. 

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея. 

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу.

Аулы Гуниб и ГамсутльАулы Гуниб и ГамсутльАулы Гуниб и ГамсутльАулы Гуниб и ГамсутльАулы Гуниб и Гамсутль
3 день

Знакомство с бытом кавказской семьи, "Лунь", Хучни, мастер-класс

Завтрак в гостинице.

Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа. 

Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.

Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде. 

Это проект советской инженерии, сохранившийся до наших дней, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.

Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. 

Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом. 

Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.

Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии. 

Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в гостиницу.

Свободное время.

Знакомство с бытом кавказской семьи, &quot;Лунь&quot;, Хучни, мастер-классЗнакомство с бытом кавказской семьи, &quot;Лунь&quot;, Хучни, мастер-классЗнакомство с бытом кавказской семьи, &quot;Лунь&quot;, Хучни, мастер-классЗнакомство с бытом кавказской семьи, &quot;Лунь&quot;, Хучни, мастер-класс
4 день

Восточный колорит Дербента, отъезд

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров.

Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. 

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. 

Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Трансфер группы в аэропорт.

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Восточный колорит Дербента, отъездВосточный колорит Дербента, отъездВосточный колорит Дербента, отъездВосточный колорит Дербента, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Даты01.06.22-31.09.2231.09 -31.12.22
Стоимость 1/2 twin/dbl30 00025 000
Детям до 12 лет27 000-
Доплата за одноместное размещение9 0006 000
Дополнительная ночь в гостинице Махачкала ½ twin/dbl4 0004 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программепроживание в гостиницах 3*питание по программе тураэкскурсионное обслуживание по программевходные билеты в музеикатание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратнопитание
  • Не указанное в программе турасувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Рекомендованные рейсы

Из Москвы: АК Россия -08.00-11.00 / АК Победа 07.45- 10.30

Из Махачкалы: АК Россия 18-50/ АК Победа 20.20

Из Санкт-Петербурга: АК Россия 10.55-14-20/ АК Победа 18.10-21.20

Рекомендуется прилет на тур накануне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
15 июня 2022
В целом тур интересный. Программа составлена хорошо. Но хотелось бы от гида, который был закреплён за группой, получать по ходу экскурсии не только сопровождение, но и освещение событий и фактов о том месте, куда направляемся. По большому счёту от гида практически никакой информации получено не было
Е
9 июня 2022
Тур хорошо организован, проживание в хороших отелях, переезд на комфортных микроавтобусах. Гид Лиля влюблена в Кавказ и отлично знает историю края, а водитель Тарлан водит аккуратно и ставит прекрасную музыку!)
Кормят много и вкусно)
К
30 мая 2022
Всегда мечтала побывать в Дагестане, древнем Дербенте! Побывала, увидела, прониклась! Жаль, всего 4 дня, но все было прекрасно организовано, интересно и исчерпывающе рассказано и показано, нас гостеприимно принимали жители республики и вкусно кормили!
Показаны интереснейшие места республики -аул Гамсутль, Гуниб, Дербент с Нарын-Калой, горы, долины,-сколько км пройдено, сколько интересного услышано! Все превзошло мои ожидания! Спасибо!

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