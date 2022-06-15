Сбор группы в аэропорту г Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 11:00.
Вас встретит Гид с табличкой с названием тура.
Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.
Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.
Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Избербаш или Дербент) на берегу Каспийского моря.
Завтрак в отеле.
Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа. Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.
Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.
Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.
Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде.
Это проект советской инженерии, сохранившийся до наших дней, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.
Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.
Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии.
Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд в гостиницу.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.
Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Трансфер группы в аэропорт.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Даты
|01.06.22-31.09.22
|31.09 -31.12.22
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|30 000
|25 000
|Детям до 12 лет
|27 000
|-
|Доплата за одноместное размещение
|9 000
|6 000
|Дополнительная ночь в гостинице Махачкала ½ twin/dbl
|4 000
|4 000
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Из Москвы: АК Россия -08.00-11.00 / АК Победа 07.45- 10.30
Из Махачкалы: АК Россия 18-50/ АК Победа 20.20
Из Санкт-Петербурга: АК Россия 10.55-14-20/ АК Победа 18.10-21.20
Рекомендуется прилет на тур накануне.