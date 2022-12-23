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Описание
Что вас ожидает
В горы Дагестана! Наш путь к озеру Мочох напомнит вам странствия героев из «Властелина колец»: мы будем петлять мимо снежных вершин по горному серпантину, по дороге полюбуемся Гимринской башней и Ирганайским водохранилищем.
Зимние забавы на озере Мочох. Вы окажетесь у высокогорного озера, скованного крепким льдом. Разве можно придумать более живописное место, чтобы рассекать на коньках, наслаждаясь свежим горным воздухом? Мочох нередко сравнивают с Байкалом: говорят, лед здесь настолько прозрачный, что можно рассмотреть снующих под ним рыбок! А после активного отдыха вы сможете согреться чаем из самовара и отобедать — в местных кафе отлично готовят хинкал и чуду.
Хунзах во льдах. После отдыха на озере отправимся навстречу красотам Хунзанского района: осмотрим заснеженный каньон Цолотль и, конечно, его могучий водопад Тобот. В зимнее время поток воды застывает и превращается в ледяную скульптуру. При этом под ледяной корочкой не прекращает бежать хрустальная вода — волшебство!
А если не коньки? Дополнительная опция. Допустим, фигурное катание — не ваш конек. Тогда, если захотите, вместо озера Мочох мы сможем посетить плато Матлас: здесь можно не только отыскать застывший водопад, но и забраться внутрь него — настоящая ледяная сказка! А еще увидим Каменную чашу, комплекс из трех пещер с узкими проходами.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Транспортные расходы включены в стоимость.
Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
Экскурсия проводится ориентировочно с 15.12.2022 года по 28.02.2023 года. Точный период зависит от погодных условий и ледяного покрова.
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы (трансфер) включен в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачивается (по желанию): обед — от 600 руб. /чел., аренда тюбинга («ватрушки») — от 400 руб. /час, аренда коньков — от 300 руб. /час, сувениры и другие личные расходы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Махачкале. Выезд из других городов оплачивается дополнительно (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гамзат — ваша команда гидов в Махачкале
Провели 137 экскурсий для 221 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зову Гамзат. Мой родной край — это солнечный многонациональный Дагестан. Уже несколько лет я провожу туры, а теперь, вместе с моей командой гидов, используя все наши знания и накопленный опыт, мы хотим познакомить и вас с нашей Родиной. Во время наших путешествий мы показываем известные локации, но под иным углом, а главное — в легкой, дружеской и душевной атмосфере!