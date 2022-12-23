Кто сказал, что в Дагестане интересно только летом? Чтобы развеять этот миф, отправляемся в зимние горы Хунзахского района. Приготовьтесь рассекать на коньках по чистейшему льду озера Мочох, согреваться чаем из самовара и ароматными чуду, штурмовать замерзший водопад Тобот и наслаждаться заснеженными пейзажами каньона Цолотль. Зимняя сказка начинается!

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Описание

Что вас ожидает

В горы Дагестана! Наш путь к озеру Мочох напомнит вам странствия героев из «Властелина колец»: мы будем петлять мимо снежных вершин по горному серпантину, по дороге полюбуемся Гимринской башней и Ирганайским водохранилищем.

Зимние забавы на озере Мочох. Вы окажетесь у высокогорного озера, скованного крепким льдом. Разве можно придумать более живописное место, чтобы рассекать на коньках, наслаждаясь свежим горным воздухом? Мочох нередко сравнивают с Байкалом: говорят, лед здесь настолько прозрачный, что можно рассмотреть снующих под ним рыбок! А после активного отдыха вы сможете согреться чаем из самовара и отобедать — в местных кафе отлично готовят хинкал и чуду.

Хунзах во льдах. После отдыха на озере отправимся навстречу красотам Хунзанского района: осмотрим заснеженный каньон Цолотль и, конечно, его могучий водопад Тобот. В зимнее время поток воды застывает и превращается в ледяную скульптуру. При этом под ледяной корочкой не прекращает бежать хрустальная вода — волшебство!

А если не коньки? Дополнительная опция. Допустим, фигурное катание — не ваш конек. Тогда, если захотите, вместо озера Мочох мы сможем посетить плато Матлас: здесь можно не только отыскать застывший водопад, но и забраться внутрь него — настоящая ледяная сказка! А еще увидим Каменную чашу, комплекс из трех пещер с узкими проходами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Транспортные расходы включены в стоимость.

Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Экскурсия проводится ориентировочно с 15.12.2022 года по 28.02.2023 года. Точный период зависит от погодных условий и ледяного покрова.

Что входит в стоимость, а что — нет