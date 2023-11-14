Мурад — ваша команда гидов в Махачкале

Провели экскурсии для 1280 туристов

Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! В прекрасном дагестанском горном селе Буртунай 37 лет назад родился мальчик, которого назвали Мурад, что в переводе с аварского языка означает «желание». 😉 Этот мальчик стал дипломированным гидом-экскурсоводом и теперь воплощает мечты путешественников в реальность! Дорогие гости, я и моя команда как искренне влюбленные в свой край люди покажем вам истинную красоту Дагестана и постараемся сделать так, чтобы он оставил в вашем сердце самые теплые воспоминания.

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