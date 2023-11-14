Полюбоваться заснеженными горами, замёрзшими озёрами, водопадами и каньонами
В холодный сезон наш край не менее красив, чем в туристические тёплые месяцы. Зимой на Северном Кавказе — особенная атмосфера. Наш маршрут охватит одни из самых популярных дагестанских локаций. Вы посетите Ирганайское водохранилище и высокогорные водопады. Окажетесь в зачарованном мире Каменной чаши. Отведаете горские блюда. А по озеру Мочох сможете прокатиться на коньках или квадроциклах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Буйнакский перевал. Выехав из Махачкалы, мы проедем по извилистой дороге через перевал, построенный ещё при Романовых.
- Гимринский тоннель. Далее пересечём самый длинный автодорожный тоннель в России — его протяжённость больше 4 км.
- Гимринская башня. По пути вы увидите воссозданное оборонительное сооружение времён Кавказской войны.
- Ирганайская ГЭС и водохранилище. Со смотровой площадки вам откроются пейзажи рукотворного дагестанского озера. Если пожелаете, по его бирюзовой глади можно будет прокатиться на катере.
- Водопады Тобот и Итляр. Впереди у нас украшения Хунзахского плато: каньон Цолотль со своими высокогорными водопадами. Вы рассмотрите природные памятники с впечатляющих ракурсов. А любители экстрима смогут прыгнуть с тарзанки.
- Парк «Матлас». Также вы посетите панорамные площадки с живописными видами, увидите водопады Ханский и Матлаский. В зависимости от погоды модно будет покататься на лошадях.
- Каменная чаша. Кроме того, перед вами предстанет удивительный каменный зал, окружённый отвесными скалами.
- Обед. Национальные блюда оценят любые гурманы, а горный травяной чай с пахпахом согреет сердце.
- Озеро Мочох. Высоко-высоко в горах вас будет ждать прекрасное чистое озеро. Зимой оно покрыто толстым слоем льда и превращается в огромный каток под открытым небом, радуя взрослых и детей. Здесь же есть возможность покататься на квадроциклах.
Организационные детали
- Путешествуем на комфортабельном минивэне Honda Elysion (или на аналогичном минивэне). Транспортные расходы включены в стоимость. Мы встретим вас по договорённости Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезём обратно.
- В поездку можно отправиться с детьми старше 12 лет.
- Дополнительные расходы: обед 600-700 руб. с челоевка, прокат коньков и тюбинга, катание на лошадях, катание на квадроциклах, параплан, тарзанка (джампинг), зиплайн.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 1280 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! В прекрасном дагестанском горном селе Буртунай 37 лет назад родился мальчик, которого назвали Мурад, что в переводе с аварского языка означает «желание». 😉 Этот мальчик стал дипломированным гидом-экскурсоводом и теперь воплощает мечты путешественников в реальность! Дорогие гости, я и моя команда как искренне влюбленные в свой край люди покажем вам истинную красоту Дагестана и постараемся сделать так, чтобы он оставил в вашем сердце самые теплые воспоминания.
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