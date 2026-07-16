А сколько гастрономических открытий вас ждёт: ароматная форель на углях, сочный хинкал, нежный ботишал, абрикосовая каша…
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
1 день
Сулакский каньон и смотровая площадка в Дубках
Встретим вас и отправимся в Сулакский каньон — самый глубокий в Европе. Перед вами раскинутся грандиозное ущелье и изумрудная лента реки, сверкающая между скал. Полюбуемся каньоном с площадки в посёлке Дубки. На обед насладимся сочной ароматной форелью, приготовленной на углях.
Желающие посетят комплекс пещер «Нохъо» или прогуляются по Чиркейскому водохранилищу на катере.
2 день
Аулы Старый Кахиб и Старый Гоор, Язык Тролля
Утром поедем в аул Старый Кахиб: прогуляемся по древним заброшенным улочкам, где дома, кажется, вырастают прямо из скал. Пообедаем у гостеприимной аварской семьи, а дальше отправимся в Старый Гоор и осмотрим старинные сторожевые башни. Сделаем эффектные снимки на скальном выступе — Языке Тролля.
При желании можно заняться рафтингом на горной реке в районе села Голотль.
3 день
Аул-призрак Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад
Посетим «дагестанский Мачу-Пикчу» — аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 м. Прогуляемся по улочкам, увидим старинные дома и представим, как здесь когда-то кипела жизнь. Спустимся в древнее поселение Согратль, откуда откроются эффектные виды на горы Седло и Маяк.
Финалом нашего гастрономического погружения станут традиционные аварские блюда: ароматный хинкал, нежный ботишал и сытная абрикосовая каша.
Полюбуемся Чохскими террасами — уникальными рукотворными ступенями, вписанными в горный ландшафт. А ещё осмотрим Салтинский подземный водопад — единственный в республике. Представьте: мощный поток воды, пробивающийся сквозь скалы с высоты 20 м, образующий кристально чистый бассейн.
К вечеру доставим вас в аэропорт или на ж/д вокзал Махачкалы.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака и 3 обеда
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Махачкалы и обратно
Ужины
Прогулка на катере по каньону - от 700 ₽
Входные билеты в пещеры «Нохъо» - 500-700 ₽
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зульфия — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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