Встретим вас и отправимся в Сулакский каньон — самый глубокий в Европе. Перед вами раскинутся грандиозное ущелье и изумрудная лента реки, сверкающая между скал. Полюбуемся каньоном с площадки в посёлке Дубки. На обед насладимся сочной ароматной форелью, приготовленной на углях.

Желающие посетят комплекс пещер «Нохъо» или прогуляются по Чиркейскому водохранилищу на катере.