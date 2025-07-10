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Смотровая площадка в посёлке Дубки – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Смотровая площадка в посёлке Дубки» в Махачкале, цены от 25 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Джиппинг
На машине
3 дня
48 отзывов
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала, не позднее 10:00, точное время по догов...
18 июл в 08:00
21 июл в 08:00
25 500 ₽ за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
На машине
7 дней
4 отзыва
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
18 июл в 08:00
21 июл в 08:00
47 000 ₽ за человека
Экспресс-тур в Дагестан: топовые места, природные и архитектурные чудеса и национальная кухня
На машине
3 дня
Экспресс-тур в Дагестан: топовые места, природные и архитектурные чудеса и национальная кухня
Полюбоваться Сулакским каньоном, исследовать аул-призрак Гамсутль и отведать форели и чуду
Начало: Махачкала, встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзал...
18 июл в 11:00
25 июл в 11:00
27 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    10 июля 2025
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Пишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дня сложилось впечатление,что отдыхали месяц,
    читать дальше

    столько красивейших локаций посетили, столько эмоций от увиденного! Нам крепко повезло с гидом!!! Мурат отличнейший собеседник, столько юмора и знаний о родном крае у человека! К каждому нашел свой подход, было ощущение,что мы знакомы много лет и вся поездка прошла легко,весело и непринужденно! Национальная кухня и отели на высоте! Рекомендуем всем! Это +100500👍

    Пишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дняПишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дня
  • Л
    Леонид
    12 июня 2025
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Организатор тура - Настоящий джигит!
  • Г
    Гаджиева
    27 апреля 2025
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Добрый день! Все очень понравилось, рекомендую однозначно, единственное о чем пожалела, что взяла тур на три дня, а не больше! Ахмеду огромное спасибо) обязательно вернусь)
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
    Рекомендую. Мне очень понравилось 👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Смотровая площадка в посёлке Дубки»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
  2. Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
  3. Экспресс-тур в Дагестан: топовые места, природные и архитектурные чудеса и национальная кухня
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Хунзах
  7. Карадахская теснина
  8. Язык Тролля
  9. Крепость Нарын-Кала
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Смотровая площадка в посёлке Дубки" можно забронировать 3 тура от 25 500 до 47 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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