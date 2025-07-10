Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала, не позднее 10:00, точное время по догов...
18 июл в 08:00
21 июл в 08:00
25 500 ₽ за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
18 июл в 08:00
21 июл в 08:00
47 000 ₽ за человека
Экспресс-тур в Дагестан: топовые места, природные и архитектурные чудеса и национальная кухня
Полюбоваться Сулакским каньоном, исследовать аул-призрак Гамсутль и отведать форели и чуду
Начало: Махачкала, встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзал...
18 июл в 11:00
25 июл в 11:00
27 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена10 июля 2025Пишу отзыв по горячим стопам,только вернулись из Дагестана,тур в горах был трехдневный. За эти 3 дня сложилось впечатление,что отдыхали месяц,
- ЛЛеонид12 июня 2025Организатор тура - Настоящий джигит!
- ГГаджиева27 апреля 2025Добрый день! Все очень понравилось, рекомендую однозначно, единственное о чем пожалела, что взяла тур на три дня, а не больше! Ахмеду огромное спасибо) обязательно вернусь)
- ИИрина4 августа 2024Рекомендую. Мне очень понравилось 👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Смотровая площадка в посёлке Дубки»
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