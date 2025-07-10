читать дальше

столько красивейших локаций посетили, столько эмоций от увиденного! Нам крепко повезло с гидом!!! Мурат отличнейший собеседник, столько юмора и знаний о родном крае у человека! К каждому нашел свой подход, было ощущение,что мы знакомы много лет и вся поездка прошла легко,весело и непринужденно! Национальная кухня и отели на высоте! Рекомендуем всем! Это +100500👍