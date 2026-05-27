От Махачкалы до Дербента: молодёжный комфорт-тур со вкусом

Увидеть Сулакский каньон и Хунзахское плато, побывать в аулах-призраках и побродить по магалам
Поехали с нами в Дагестан — дышать горным воздухом и слушать гул водопадов, пробовать национальную кухню и исследовать заброшенные селения.

Мы покажем вам главные места республики: пески бархана Сарыкум и лазурь
Чиркейского водохранилища, плато Матлас и Карадахскую теснину, аулы Кахиб и Гоор. Тур насыщенный, но проходит в спокойном темпе, чтобы вы могли насладиться каждым моментом.

В стоимость мы включили комфортабельное проживание, завтраки и ужины, чтобы вы ни о чём не беспокоились.

Описание тура

Организационные детали

За неделю до тура мы создадим чат с участниками поездки, где познакомимся и ответим на вопросы. Также там будет информация по таймингу и началу путешествия, встрече в аэропорту и списку необходимых вещей.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, форелевое хозяйство и Сулакский каньон

Встретим вас и отправимся в нагорную часть Дагестана. Посетим бархан Сарыкум, крупнейший в Европе, где снимали фильм «Белое солнце пустыни». Гид расскажет, как здесь возникли дюны. По желанию побываем в пещере «Нохъо».

Заедем на форелевое хозяйство «Главрыба» или в персиковый сад на обед. Пока блюда готовятся, можно прогуляться по парку и пофотографироваться. Прокатимся по смотровым площадкам Сулакского каньона, а желающие промчатся на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Поужинаем, насладимся закатом и поделимся впечатлениями.

2 день

Хунзахское плато, водопады Тобот и Итляр и плато Матлас

Кто готов встать пораньше, застанут невероятный рассвет. Поедем ещё выше в горы. Путь займёт около 2 часов мимо Ирганайского водохранилища с остановками на кофе и фото. Первая локация — Хунзахское плато на высоте 1658 м. Полюбуемся водопадами Тобот и Итляр, а затем пообедаем в кафе с видом на горы.

Поднимемся на высоту 1800 метров — на плато Матлас. Дорога вновь порадует пейзажами: волнообразные хребты, водопады, ущелья. На плато погуляем, а потом поедем на базу отдыха, где и поужинаем. Ночь проведём в окружении гор!

3 день

Заброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык Тролля

В первой половине дня вы сможете отдохнуть на базе, покататься на лошадях и квадроциклах, сходить в баню и искупаться в бассейне с горной водой. Рядом находится смотровая Хучада — о ней мало кто знает, но виды оттуда открываются впечатляющие!

После обеда поедем к высокогорным аулам-призракам: побываем в Кахибе и Гооре. Встретим закат на Языке Тролля, к вечеру вернёмся на базу, поужинаем и посидим у костра.

Порядок посещения локаций может меняться по усмотрению организатора.

4 день

Карадахская теснина, Датунский храм и Дербент

Поедем в Дербент — старейший город России. По пути побываем в Карадахской теснине и осмотрим спрятанный в ущелье Датунский храм 10 века. После размещения в гостинице будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу, послушать шум Каспийского моря и полюбоваться поющим фонтаном. Завершим день ужином в ресторане.

5 день

Крепость Нарын-Кала, Старый город и завершение тура

Сегодня вы увидите крепость Нарын-Кала, узнаете историю и интересные факты о цитадели. Прогуляетесь по Старому городу, исследуете узкие улочки и магалы. Желающие съездят к экраноплану «Лунь», продегустируют вино или отдохнут на море. После обеда — трансфер в аэропорт. Если вам нужно в Махачкалу или другой город, мы вас отвезём.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник53 445 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту, заброски на внедорожниках
  • Сопровождение профессиональных турлидера и гидов
  • Входные билеты в парки и музеи
  • Помощь в подборе билетов, в бронировании гостиницы (если прилетаете раньше или улетаете позже)
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно из Дербента
  • Обеды - ок. 1000 ₽ в день
  • Активности по желанию
  • Доплата за 1-местное размещение - 13 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 16:40
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 26 туристов
Путешественник и турлидер, директор туристической компании, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей, веду блог. С командой подготовил для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением
и транспортом. Лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства.

