Мы покажем вам главные места республики: пески бархана Сарыкум и лазурь
Описание тура
Организационные детали
За неделю до тура мы создадим чат с участниками поездки, где познакомимся и ответим на вопросы. Также там будет информация по таймингу и началу путешествия, встрече в аэропорту и списку необходимых вещей.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, форелевое хозяйство и Сулакский каньон
Встретим вас и отправимся в нагорную часть Дагестана. Посетим бархан Сарыкум, крупнейший в Европе, где снимали фильм «Белое солнце пустыни». Гид расскажет, как здесь возникли дюны. По желанию побываем в пещере «Нохъо».
Заедем на форелевое хозяйство «Главрыба» или в персиковый сад на обед. Пока блюда готовятся, можно прогуляться по парку и пофотографироваться. Прокатимся по смотровым площадкам Сулакского каньона, а желающие промчатся на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Поужинаем, насладимся закатом и поделимся впечатлениями.
Хунзахское плато, водопады Тобот и Итляр и плато Матлас
Кто готов встать пораньше, застанут невероятный рассвет. Поедем ещё выше в горы. Путь займёт около 2 часов мимо Ирганайского водохранилища с остановками на кофе и фото. Первая локация — Хунзахское плато на высоте 1658 м. Полюбуемся водопадами Тобот и Итляр, а затем пообедаем в кафе с видом на горы.
Поднимемся на высоту 1800 метров — на плато Матлас. Дорога вновь порадует пейзажами: волнообразные хребты, водопады, ущелья. На плато погуляем, а потом поедем на базу отдыха, где и поужинаем. Ночь проведём в окружении гор!
Заброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык Тролля
В первой половине дня вы сможете отдохнуть на базе, покататься на лошадях и квадроциклах, сходить в баню и искупаться в бассейне с горной водой. Рядом находится смотровая Хучада — о ней мало кто знает, но виды оттуда открываются впечатляющие!
После обеда поедем к высокогорным аулам-призракам: побываем в Кахибе и Гооре. Встретим закат на Языке Тролля, к вечеру вернёмся на базу, поужинаем и посидим у костра.
Порядок посещения локаций может меняться по усмотрению организатора.
Карадахская теснина, Датунский храм и Дербент
Поедем в Дербент — старейший город России. По пути побываем в Карадахской теснине и осмотрим спрятанный в ущелье Датунский храм 10 века. После размещения в гостинице будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу, послушать шум Каспийского моря и полюбоваться поющим фонтаном. Завершим день ужином в ресторане.
Крепость Нарын-Кала, Старый город и завершение тура
Сегодня вы увидите крепость Нарын-Кала, узнаете историю и интересные факты о цитадели. Прогуляетесь по Старому городу, исследуете узкие улочки и магалы. Желающие съездят к экраноплану «Лунь», продегустируют вино или отдохнут на море. После обеда — трансфер в аэропорт. Если вам нужно в Махачкалу или другой город, мы вас отвезём.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|53 445 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту, заброски на внедорожниках
- Сопровождение профессиональных турлидера и гидов
- Входные билеты в парки и музеи
- Помощь в подборе билетов, в бронировании гостиницы (если прилетаете раньше или улетаете позже)
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно из Дербента
- Обеды - ок. 1000 ₽ в день
- Активности по желанию
- Доплата за 1-местное размещение - 13 000 ₽