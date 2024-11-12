Атмосфера у этого тура по Дагестану особенная: горный воздух, кавказское гостеприимство, национальные блюда и множество природных достопримечательностей.
Наше путешествие будет очень насыщенным: мы познакомимся с Махачкалой, полюбуемся Сулакским каньоном и отправимся
Наше путешествие будет очень насыщенным: мы познакомимся с Махачкалой, полюбуемся Сулакским каньоном и отправимся
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание тура
Атмосфера тура по Дагестану Горный воздух, кавказское гостеприимство, национальные блюда и множество природных достопримечательностей… Наше путешествие будет очень насыщенным: мы познакомимся с Махачкалой, полюбуемся Сулакским каньоном и отправимся на водную прогулку по реке, окажемся в Каменной чаше, пройдём по тихим улочкам аулов-призраков Гамсутля и Старого Кахиба. Не забудем заехать в Дербент, чтобы посетить Крепость «Нарынкала», Армянскую церковь и Девичьи бани. Что нас ждёт:
- В первый день мы познакомимся с Махачкалой: прогуляемся по вечернему городу, посетим центр города и центральную Джума-мечеть, увидим памятники и рассмотрим вид на город со смотровой площадки.
- Во второй день нас ждёт Сулакский каньон, бархан Сарыкум. В этот день вы отправитесь в небольшой круиз на катере по реке Сулак, а также успеете прокатиться на джипах до села Зубутли.
- На третий день посетим водопады Тобот и Итлятляр, Матласское ущелье и Хунзахское плато. Вы в полной мере насладитесь природными богатствами Дагестана.
- Четвёртый день посвятим селу Кахиб, Гоор и Датунскому храму. Вы также увидите величественную Девичью скалу (или, как в Норвегии, её ещё называют Язык Тролля).
- На пятый день отправимся в село-призрак Гамсутль: необычные заброшенные постройки этого места пугают и одновременно манят своей таинственностью. Увидим также Салтинский подземный водопад и посетим краеведческий музей.
Завершающий шестой день проведём в путешествии к Гимринской башне, экраноплану Лунь, Ирганайскому водохранилищу. Вам проведут экскурсию по Дербентской крепости, здесь же вы прогуляетесь по старой части города… И это ещё далеко не все достопримечательности, которые вам предстоит увидеть! Отправляйтесь в путешествие с нами, чтобы узнать больше об этом невероятном крае. Важная информация:.
Завершающий шестой день проведём в путешествии к Гимринской башне, экраноплану Лунь, Ирганайскому водохранилищу. Вам проведут экскурсию по Дербентской крепости, здесь же вы прогуляетесь по старой части города… И это ещё далеко не все достопримечательности, которые вам предстоит увидеть! Отправляйтесь в путешествие с нами, чтобы узнать больше об этом невероятном крае. Важная информация:.
• Завершающий шестой день проведём в путешествии к Гимринской башне, экраноплану Лунь, Ирганайскому водохранилищу. Вам проведут экскурсию по Дербентской крепости, здесь же вы прогуляетесь по старой части города… И это ещё далеко не все достопримечательности, которые вам предстоит увидеть! Отправляйтесь в путешествие с нами, чтобы узнать больше об этом невероятном крае. Важная информация:
- В случае, если при бронировании вы выбираете полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
- Возьмите с собой паспорт, свидетельство о рождении (детям до 18 лет), воду и перекус, наличные деньги, солнцезащитные очки и крем, головной убор, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.), аптечку, зарядное устройство для гаджетов.
Каждый вторник в 12:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Билет (11+)
|50 000 ₽
|Детский (2-10)
|58 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джума-мечеть
- Памятник Сулейману Стальскому
- Поднимемся на смотровую площадку горы Тарки-Тау
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая площадка на Сулакский каньон в поселке Дубки
- Подвесной мост и пещеры Нохъо
- Бархан Сарыкум
- Хунзахское плато
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Матласское ущелье
- Каменная чаша
- Гоцатлинское водохранилище
- Гоцатлинская ГЭС
- Старый Кахиб
- Язык Тролля
- Датунский храм
- Краеведческий музей в Гунибе
- Памятник «Белые журавли»
- Смотровая площадка на Гуниб
- Чохские террасы
- Салтинский подземный водопад
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Экраноплан Лунь
- Дербентская крепость
- Девичьи бани
- Армянская церковь (музей ковров)
Что включено
- "Трансфер от/до аэропорта", "Транспортное обслуживание по программе", "Проживание в отелях и гостевых домах", "Завтраки и обеды (2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой дни) ", "Входные билеты и эко-сборы", " Экскурсионное обслуживание
- По программе ", "Прогулка на катере по реке Сулак", "Джиппинг до локаций"
Что не входит в цену
- Ужины
- Доплата за одноместный номер (10000 руб.)
- Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Завершение: Аэропорт Уйташ или город Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый вторник в 12:00.
Экскурсия длится около 5.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
- Что взять с собой?
- Паспорт
- Свидетельство о рождении (детям до 18 лет)
- Воду и перекус
- Наличные деньги
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Купальные принадлежности
- Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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