Атмосфера тура по Дагестану Горный воздух, кавказское гостеприимство, национальные блюда и множество природных достопримечательностей… Наше путешествие будет очень насыщенным: мы познакомимся с Махачкалой, полюбуемся Сулакским каньоном и отправимся на водную прогулку по реке, окажемся в Каменной чаше, пройдём по тихим улочкам аулов-призраков Гамсутля и Старого Кахиба. Не забудем заехать в Дербент, чтобы посетить Крепость «Нарынкала», Армянскую церковь и Девичьи бани. Что нас ждёт:

В первый день мы познакомимся с Махачкалой: прогуляемся по вечернему городу, посетим центр города и центральную Джума-мечеть, увидим памятники и рассмотрим вид на город со смотровой площадки.

Во второй день нас ждёт Сулакский каньон, бархан Сарыкум. В этот день вы отправитесь в небольшой круиз на катере по реке Сулак, а также успеете прокатиться на джипах до села Зубутли.

На третий день посетим водопады Тобот и Итлятляр, Матласское ущелье и Хунзахское плато. Вы в полной мере насладитесь природными богатствами Дагестана.

Четвёртый день посвятим селу Кахиб, Гоор и Датунскому храму. Вы также увидите величественную Девичью скалу (или, как в Норвегии, её ещё называют Язык Тролля).

На пятый день отправимся в село-призрак Гамсутль: необычные заброшенные постройки этого места пугают и одновременно манят своей таинственностью. Увидим также Салтинский подземный водопад и посетим краеведческий музей.

Завершающий шестой день проведём в путешествии к Гимринской башне, экраноплану Лунь, Ирганайскому водохранилищу. Вам проведут экскурсию по Дербентской крепости, здесь же вы прогуляетесь по старой части города… И это ещё далеко не все достопримечательности, которые вам предстоит увидеть! Отправляйтесь в путешествие с нами, чтобы узнать больше об этом невероятном крае. Важная информация:.

Завершающий шестой день проведём в путешествии к Гимринской башне, экраноплану Лунь, Ирганайскому водохранилищу. Вам проведут экскурсию по Дербентской крепости, здесь же вы прогуляетесь по старой части города… И это ещё далеко не все достопримечательности, которые вам предстоит увидеть! Отправляйтесь в путешествие с нами, чтобы узнать больше об этом невероятном крае. Важная информация:.

• Завершающий шестой день проведём в путешествии к Гимринской башне, экраноплану Лунь, Ирганайскому водохранилищу. Вам проведут экскурсию по Дербентской крепости, здесь же вы прогуляетесь по старой части города… И это ещё далеко не все достопримечательности, которые вам предстоит увидеть! Отправляйтесь в путешествие с нами, чтобы узнать больше об этом невероятном крае. Важная информация: