Мои заказы

Матласские водопады – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Матласские водопады» в Махачкале, цены от 41 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
На машине
5 дней
-
15%
22 отзыва
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
«Увидим Тобот, Итлятляр, Ханский водопад и Матласский»
21 июл в 08:00
28 июл в 08:00
44 200 ₽52 000 ₽ за человека
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
На машине
5 дней
1 отзыв
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Погулять по Дербенту, побегать по песчаным дюнам и послушать стихи в исполнении местных жительниц
Начало: В г. Махачкала и в г. Каспийск в 10:30. В аэропорт...
«Освежимся под Матласским водопадом»
21 июл в 11:30
28 июл в 11:30
41 000 ₽ за человека
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классами и активностями
На машине
Конные прогулки
На катере
5 дней
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классами и активностями
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
«Далее — экстрим-парк «Матлас» и прогулка под Матласским водопадом»
17 июл в 10:00
24 июл в 10:00
49 990 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    5 июля 2025
    В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
    У нас был гид Набиюла. Все прошло отлично. И тур и организация и гид великолепны. Дагестан прекрасен. Всем рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    18 июня 2025
    В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
    Первый раз была в Дагестане и очень рада, что попала в тур к Шамилю:) Он отлично знает каждый уголок родной республики,
    читать дальше

    любит то, чем занимается и знакомит со всеми локациями с душой Не было ни одной локации, где не было бы кучи вкуснейшей еды: чуду, хинкал, баранина на вертеле, шурпа и ещё много чего. Жили в горах в очень уютном доме, виды везде потрясающие, программа построена удобно и адаптивна под разных путешественников. Успели всё, и даже больше, но хочется обязательно вернуться! Рекомендую всем сомневающимся перестать сомневаться и ехать с Шамилем 😉

    Первый раз была в Дагестане и очень рада, что попала в тур к Шамилю:)Первый раз была в Дагестане и очень рада, что попала в тур к Шамилю:)Первый раз была в Дагестане и очень рада, что попала в тур к Шамилю:)
  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
    А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️ Потрясающий тур, нереальные виды, действительно вкусная
    читать дальше

    еда, гостеприимный народ и по-настоящему лучший гид, который мог нам попасться! Шамиль забрал нас прямо из дома и показал Дагестан со всех сторон - локации яркие, фотки получаются супер) Всегда чувствуешь, когда человеку самому в кайф работать - это как раз о Шамиле. Всё было легко, уютно и максимально комфортно, блюд было столько, что даже не перечислить. Учитывались все пожелания, мы заезжали и в невероятные нетуристические места, и катались на катере, и пробовали урбеч, и даже корову успели подоить! Решили, что обязательно вернёмся, однозначно всем рекомендую от чистого сердца ☺️

    А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Матласские водопады»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
  2. С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
  3. Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классами и активностями
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Хунзах
  7. Карадахская теснина
  8. Язык Тролля
  9. Крепость Нарын-Кала
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Матласские водопады" можно забронировать 3 тура от 41 000 до 49 990 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2025 год по теме «Матласские водопады», 23 ⭐ отзыва, цены от 41000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь