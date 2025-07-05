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В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
«Увидим Тобот, Итлятляр, Ханский водопад и Матласский»
21 июл в 08:00
28 июл в 08:00
44 200 ₽
52 000 ₽ за человека
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Погулять по Дербенту, побегать по песчаным дюнам и послушать стихи в исполнении местных жительниц
Начало: В г. Махачкала и в г. Каспийск в 10:30. В аэропорт...
«Освежимся под Матласским водопадом»
21 июл в 11:30
28 июл в 11:30
41 000 ₽ за человека
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классами и активностями
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
«Далее — экстрим-парк «Матлас» и прогулка под Матласским водопадом»
17 июл в 10:00
24 июл в 10:00
49 990 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга5 июля 2025У нас был гид Набиюла. Все прошло отлично. И тур и организация и гид великолепны. Дагестан прекрасен. Всем рекомендую!
- ЮЮлия18 июня 2025Первый раз была в Дагестане и очень рада, что попала в тур к Шамилю:) Он отлично знает каждый уголок родной республики,
- ООльга16 июня 2025А с чего начинают отзыв, если всё прошло не на 5, а на 50000000000000000?! ❤️ Потрясающий тур, нереальные виды, действительно вкусная
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Матласские водопады»
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