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еда, гостеприимный народ и по-настоящему лучший гид, который мог нам попасться! Шамиль забрал нас прямо из дома и показал Дагестан со всех сторон - локации яркие, фотки получаются супер) Всегда чувствуешь, когда человеку самому в кайф работать - это как раз о Шамиле. Всё было легко, уютно и максимально комфортно, блюд было столько, что даже не перечислить. Учитывались все пожелания, мы заезжали и в невероятные нетуристические места, и катались на катере, и пробовали урбеч, и даже корову успели подоить! Решили, что обязательно вернёмся, однозначно всем рекомендую от чистого сердца ☺️