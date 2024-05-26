Встречаемся в 08:00 на ж. -д. вокзале Махачкалы. Если вы приехали днём ранее, рекомендуем остановиться в гостинице «Марказ», что в 400 м от места встречи.

Сегодня посетим бархан Сарыкум — второй по величине в мире после Сахары. Прогуляемся босиком по песку и сделаем эффектные фотографии. Далее доедем до Сулакского каньона, о котором вы точно не раз слышали, и Чиркейского водохранилища. На второй локации покатаемся на катере.

Обратите внимание, прогулка на катере организовывается только в период с марта по ноябрь включительно.

Всего за день пройдём 4,5 км. Перепад высот — 170-250 м.