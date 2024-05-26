Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Мы посетим аутентичный аул Чох, Хунзахское плато, Гоор, Кахиб, остановимся у водохранилищ и прокатимся с ветерком на катере.
Прогуляемся по лабиринтам Матласской чаши, сфотографируемся на дагестанском «Языке тролля», заглянем в окна домов города-призрака Гамсутль и попробуем местную кухню.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 000 ₽
Описание
Организационные детали
Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, терминалов нет. Практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту.
Проживание. В гостинице в 2-3-местных номерах с удобствами. Одиночных туристов подселяем по гендерному признаку. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки по комплексному меню со 2-го дня. Дополнительно оплачиваются обеды и ужины в кафе.
Дети. От 6 лет.
Сложность маршрута. Маршрут является экскурсионным с незначительными элементами треккинга. Большую часть дня группа передвигается на автобусе. Пешком около 2-4 часов в день, в день посещения аула Гамсутль — около 4-6 часов.
Маршрут на 36,2 км.
Программа тура по дням
Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
Встречаемся в 08:00 на ж. -д. вокзале Махачкалы. Если вы приехали днём ранее, рекомендуем остановиться в гостинице «Марказ», что в 400 м от места встречи.
Сегодня посетим бархан Сарыкум — второй по величине в мире после Сахары. Прогуляемся босиком по песку и сделаем эффектные фотографии. Далее доедем до Сулакского каньона, о котором вы точно не раз слышали, и Чиркейского водохранилища. На второй локации покатаемся на катере.
Обратите внимание, прогулка на катере организовывается только в период с марта по ноябрь включительно.
Всего за день пройдём 4,5 км. Перепад высот — 170-250 м.
Хунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопад
После завтрака отправляемся на Хунзахское плато, чтобы полюбоваться водопадом Тобот. Остановимся у мемориального комплекса «Белые журавли» и прогуляемся по лабиринтам Матласской чаши. Последняя локация на сегодня — Ханский водопад.
Всего за день пройдём 6,2 км. Перепад высот — 20-70 м.
Горный Дагестан
Сегодня отправимся в живописное ущелье Дагестана, где находится христианская святыня — Датунский храм. Далее нас ждёт водохранилище Аварское Койсу, Карадахская теснина, старинный арочный мост, панорамы Гоора, башни аула Старый Кахиб и дагестанский «Язык тролля». Вы узнаете местные легенды, насладитесь пейзажами и сделаете множество эффектных фото.
Всего за день пройдём 10,2 км. Перепад высот — 20-150 м.
Аул Чох, Гамсутль и Гунибское водохранилище
Поездку в Дагестан невозможно представить без посещения аула Чох, окружённого живописными пейзажами, и города-призрака Гамсутль. Рассмотрим полуразрушенные дома и узнаем местные легенды. Увидим башню Андалал и плотину ГЭС около Гунибского водохранилища.
Всего за день пройдём 5,5 км. Перепад высот — 1450-1680 м.
Салтинский водопад, музей и крепость Гуниб
После завтрака отправимся любоваться подземным Салтинским водопадом. Если уровень воды будет высокий, наденем резиновые сапоги. Окажемся в царстве воды и камня! Далее посетим Гуниб, расположенный в разломе гор. Зайдём в музей, где узнаем любопытные факты о Дагестане.
Вечером заселимся в гостиницу в Дербенте.
Всего за день пройдём 2,5 км. Перепад высот — 20-70 м.
Достопримечательности Дербента
Сегодня весь день будем изучать Дербент — самый древний и южный город России, название которого переводится как «закрытые ворота». Посетим крепость Нарын-Кала, парк Низами Гянджеви, площадь с фонтаном, прогуляемся по пешеходной улице, зайдём на сувенирный рынок и в магазины Дербентского коньячного завода и завода игристых вин. Вы сможете приобрести сладости, урбеч, специи, чай, сладкие фрукты, изделия из серебра и другую местную продукцию.
Всего за день пройдём 5,8 км.
Экраноплан-ракетоносец, Каспийское море и возвращение в Махачкалу
На последний день мы оставили посещение экраноплана «Лунь», который находится на побережье Каспийского моря. Узнаем об истории и предназначении данного объекта и сделаем эффектные кадры с ним на память.
В Махачкале будем в 16:00-17:00. Обратные билеты рекомендуем брать с вылетом после 17:00. Для отправляющихся поездом — после 18:00.
Всего за день пройдём 1,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание
- Завтраки
- Прокат группового снаряжения
- Работа инструктора-проводника
- Входные билеты на объекты по программе
- Прогулка на катере по водохранилищу (с марта по ноябрь)
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Обеды и ужины - около 400-500 рублей за 1 приём пищи
- 1-местное размещение - доплата от 11 000 до 13 000 рублей за весь тур (зависит от сезона)
- Обращаем внимание, что стоимость туров с 28 апреля по 14 сентября составляет 55 200 рублей (высокий сезон)