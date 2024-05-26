Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Авторский тур в Махачкале

Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану

Классическое путешествие в Дагестан, дополненное несколькими менее популярными достопримечательностями — Ханским водопадом, Датунским храмом и башней Андалап.

Мы посетим аутентичный аул Чох, Хунзахское плато, Гоор, Кахиб, остановимся у водохранилищ и прокатимся с ветерком на катере.

Прогуляемся по лабиринтам Матласской чаши, сфотографируемся на дагестанском «Языке тролля», заглянем в окна домов города-призрака Гамсутль и попробуем местную кухню.
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Ближайшие даты:
26
мая
2
июн
1
сен
8
сен
20
окт
27
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет53 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, терминалов нет. Практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту.

Проживание. В гостинице в 2-3-местных номерах с удобствами. Одиночных туристов подселяем по гендерному признаку. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки по комплексному меню со 2-го дня. Дополнительно оплачиваются обеды и ужины в кафе.

Дети. От 6 лет.

Сложность маршрута. Маршрут является экскурсионным с незначительными элементами треккинга. Большую часть дня группа передвигается на автобусе. Пешком около 2-4 часов в день, в день посещения аула Гамсутль — около 4-6 часов.
Маршрут на 36,2 км.

Программа тура по дням

1 день

Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище

Встречаемся в 08:00 на ж. -д. вокзале Махачкалы. Если вы приехали днём ранее, рекомендуем остановиться в гостинице «Марказ», что в 400 м от места встречи.

Сегодня посетим бархан Сарыкум — второй по величине в мире после Сахары. Прогуляемся босиком по песку и сделаем эффектные фотографии. Далее доедем до Сулакского каньона, о котором вы точно не раз слышали, и Чиркейского водохранилища. На второй локации покатаемся на катере.

Обратите внимание, прогулка на катере организовывается только в период с марта по ноябрь включительно.

Всего за день пройдём 4,5 км. Перепад высот — 170-250 м.

Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
2 день

Хунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопад

После завтрака отправляемся на Хунзахское плато, чтобы полюбоваться водопадом Тобот. Остановимся у мемориального комплекса «Белые журавли» и прогуляемся по лабиринтам Матласской чаши. Последняя локация на сегодня — Ханский водопад.

Всего за день пройдём 6,2 км. Перепад высот — 20-70 м.

Хунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопад
3 день

Горный Дагестан

Сегодня отправимся в живописное ущелье Дагестана, где находится христианская святыня — Датунский храм. Далее нас ждёт водохранилище Аварское Койсу, Карадахская теснина, старинный арочный мост, панорамы Гоора, башни аула Старый Кахиб и дагестанский «Язык тролля». Вы узнаете местные легенды, насладитесь пейзажами и сделаете множество эффектных фото.

Всего за день пройдём 10,2 км. Перепад высот — 20-150 м.

Горный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный Дагестан
4 день

Аул Чох, Гамсутль и Гунибское водохранилище

Поездку в Дагестан невозможно представить без посещения аула Чох, окружённого живописными пейзажами, и города-призрака Гамсутль. Рассмотрим полуразрушенные дома и узнаем местные легенды. Увидим башню Андалал и плотину ГЭС около Гунибского водохранилища.

Всего за день пройдём 5,5 км. Перепад высот — 1450-1680 м.

Аул Чох, Гамсутль и Гунибское водохранилищеАул Чох, Гамсутль и Гунибское водохранилищеАул Чох, Гамсутль и Гунибское водохранилищеАул Чох, Гамсутль и Гунибское водохранилищеАул Чох, Гамсутль и Гунибское водохранилищеАул Чох, Гамсутль и Гунибское водохранилище
5 день

Салтинский водопад, музей и крепость Гуниб

После завтрака отправимся любоваться подземным Салтинским водопадом. Если уровень воды будет высокий, наденем резиновые сапоги. Окажемся в царстве воды и камня! Далее посетим Гуниб, расположенный в разломе гор. Зайдём в музей, где узнаем любопытные факты о Дагестане.

Вечером заселимся в гостиницу в Дербенте.

Всего за день пройдём 2,5 км. Перепад высот — 20-70 м.

Салтинский водопад, музей и крепость ГунибСалтинский водопад, музей и крепость ГунибСалтинский водопад, музей и крепость ГунибСалтинский водопад, музей и крепость ГунибСалтинский водопад, музей и крепость ГунибСалтинский водопад, музей и крепость Гуниб
6 день

Достопримечательности Дербента

Сегодня весь день будем изучать Дербент — самый древний и южный город России, название которого переводится как «закрытые ворота». Посетим крепость Нарын-Кала, парк Низами Гянджеви, площадь с фонтаном, прогуляемся по пешеходной улице, зайдём на сувенирный рынок и в магазины Дербентского коньячного завода и завода игристых вин. Вы сможете приобрести сладости, урбеч, специи, чай, сладкие фрукты, изделия из серебра и другую местную продукцию.

Всего за день пройдём 5,8 км.

Достопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности Дербента
7 день

Экраноплан-ракетоносец, Каспийское море и возвращение в Махачкалу

На последний день мы оставили посещение экраноплана «Лунь», который находится на побережье Каспийского моря. Узнаем об истории и предназначении данного объекта и сделаем эффектные кадры с ним на память.

В Махачкале будем в 16:00-17:00. Обратные билеты рекомендуем брать с вылетом после 17:00. Для отправляющихся поездом — после 18:00.

Всего за день пройдём 1,5 км.

Экраноплан-ракетоносец, Каспийское море и возвращение в МахачкалуЭкраноплан-ракетоносец, Каспийское море и возвращение в Махачкалу

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Проживание
  • Завтраки
  • Прокат группового снаряжения
  • Работа инструктора-проводника
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Прогулка на катере по водохранилищу (с марта по ноябрь)
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Обеды и ужины - около 400-500 рублей за 1 приём пищи
  • 1-местное размещение - доплата от 11 000 до 13 000 рублей за весь тур (зависит от сезона)
  • Обращаем внимание, что стоимость туров с 28 апреля по 14 сентября составляет 55 200 рублей (высокий сезон)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
Завершение: Махачкала, 16:00-17:00 (аэропорт и ж. - д. вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыВесенние7-дневные турыБархан СарыкумПопулярные местаВодопад ТоботПрирода и пейзажиГамсутльКарадахская теснинаСалтинский водопадДербентХунзахМатласКаменная чашаАул ЧохЧиркейское водохранилищеКаньоныШопинг

Похожие туры из Махачкалы

Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
25 отзывов
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Увидеть знаковые места, выпить кофе, любуясь бирюзовой водой, и проснуться с видом на горы
Махачкала
Завтра
4 мая
7 мая
13 мая
25 500 за человека
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Аэропорт Махачкалы, 12:00
3 мая
9 мая
10 мая
17 мая
44 900 за человека
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Махачкала, аэропорт, 10:00
4 мая
9 мая
14 мая
20 мая
18 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
All Airlines
ХорошоТам