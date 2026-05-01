В горах предстоит увидеть Зрыхский водопад и искупаться в термальных Ахтынских
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Удобную одежду для поездок в горы (джинсы, штаны, платья, футболки, кофты), не короткую и не обтягивающую.
Удобную обувь — кроссовки, кеды или спортивные сандалии.
Паспорт, зарядное устройство, личные лекарства, солнцезащитный крем, головной убор.
Купальник или плавки (желательно закрытый купальник), полотенце.
Дождевик на случай переменчивой погоды.
Наличные деньги, так как в сёлах отсутствует приём банковских карт.
Чемодан: можно брать чемодан любого размера, предпочтительно S. Возможен вариант ручной клади.
Ограничения по одежде: мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, в шортах выше колен или облегающих джинсах; девушкам — в мини-юбках, коротких футболках или просвечивающей одежде.
Программа тура по дням
Дербент: прикосновение к тысячелетней истории
Встреча в аэропорту Махачкалы до 11:00 и переезд в один из древнейших городов России — Дербент.
Первым пунктом путешествия станет Нарын-Кала — каменный страж истории и символ Дагестана. Мощные стены цитадели помнят смену эпох, народов и культур, сохраняя отпечаток тысячелетий.
Далее запланирован обед в этнодоме, где подадут блюда южной кухни, приготовленные по традиционным рецептам.
Продолжением маршрута станет прогулка по магалам — Старому городу. Узкие улицы и каменные дома, обвитые виноградными лозами, переносят в прошлое, где время будто остановилось.
Затем ожидает посещение Джума-мечети — одной из древнейших в России. В её стенах ощущается спокойствие и сила веры, веками объединяющей поколения жителей.
В завершение дня — отдых в семейном парке «Рыбка» на берегу Каспийского моря. Закат над водой, лёгкий бриз и ужин в отеле завершат насыщенный день.
Зрыхский водопад и Ахтынские источники
После завтрака запланирован выезд в горный район. Дорога приведёт к Зрыхскому водопаду, одному из самых живописных мест региона. Потоки воды стремительно падают с высоты, создавая облако мельчайших брызг.
Следующая остановка — Ахтынские термальные источники. Минеральные воды, насыщенные природными элементами, веками использовались для восстановления сил.
Планируется посещение Ахтынского музея, где собраны предметы быта, национальные костюмы и артефакты лезгинской культуры. Экспозиция даёт представление о богатстве истории и традиций этого края.
В течение дня организованы обед и ужин с блюдами местной кухни: ароматные специи, свежие овощи и рецепты, передающиеся из поколения в поколение.
Путешествие к водопаду и источникам позволит не только увидеть природные красоты, но и глубже понять культуру и уклад жизни жителей горного Дагестана.
Самурский лес, древний платан и отдых на Чёрном пляже
После завтрака запланирован переезд к южным рубежам республики. Здесь начинается удивительное путешествие по Самурскому лесу, уникальной субтропической экосистеме, где густые лианы и редкие растения образуют настоящий природный лабиринт.
Одним из символов этого региона считается восьмивековой платан — живое свидетельство истории. Могучее дерево, ствол которого могут обхватить лишь несколько десятков человек, хранит память о смене поколений и эпох.
Далее предстоит прогулка по Самурским джунглям — самой северной субтропической зоне планеты. Здесь царит тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы и пением птиц.
Финальной частью дня станет отдых на Чёрном пляже у Каспийского моря. Вулканический песок придаёт берегу необычный оттенок и, по преданию, обладает целебными свойствами. Купание в морской воде и тёплое солнце станут приятным завершением насыщенного дня.
Предусмотрены обед и ужин из традиционных блюд дагестанской кухни.
Кубачи - серебряное сердце горного Дагестана
Этот день посвящён знакомству с одним из самых самобытных сёл региона — Кубачи, прославившимся своими ювелирами. Здесь на протяжении веков создаются изделия из серебра, поражающие изяществом и филигранной техникой.
Экскурсия начнётся с посещения ювелирного комбината, где мастера вручную изготавливают украшения по древним технологиям. Далее запланирован мастер-класс, на котором каждый участник сможет попробовать себя в ремесле и создать собственный сувенир.
В полдень состоится обед в доме местных жителей. Это уникальная возможность пообщаться с кубачинцами, узнать о быте и традициях горного села, попробовать национальные блюда, приготовленные по домашним рецептам.
После обеда — прогулка по старому Кубачи, где узкие улочки, каменные дома и башни напоминают средневековую крепость. В музее села представлены уникальные экспонаты, рассказывающие об истории, культуре и ремёслах кубачинцев.
Завершением дня станет подъём на древнюю башню Кубачи, откуда открывается панорама гор и домов, словно прилепленных к склонам. Вид с высоты передаёт атмосферу древнего поселения, где каждая деталь хранит частицу прошлого.
Табасаран
После завтрака и освобождения номеров маршрут продолжится в сторону Табасарана. Первым пунктом станет Крепость семи братьев и одной сестры, возвышающаяся над долиной. Легенда, связанная с этим местом, рассказывает о доблести и самопожертвовании, ставших символом табасаранского народа.
Далее запланировано посещение Ханагского водопада, расположенного в живописном ущелье. Потоки воды спускаются по склону скал, создавая прохладный оазис среди гор.
Обед состоится в этнокомплексе, где подают традиционные блюда табасаранской кухни. После трапезы — участие в мастер-классе по приготовлению чуду, национального пирога с начинкой, и занятие по ковроткачеству, на котором можно будет увидеть, как создаются орнаменты, передающиеся из поколения в поколение.
В завершение тура организован групповой трансфер в аэропорт и на железнодорожный вокзал Махачкалы. Рекомендуемое время вылета — после 19:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|43 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужины
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Перелёт до Махачкалы и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 16 000 ₽
- Медицинская страховка