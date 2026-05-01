Мои заказы

Сокровища Южного Дагестана: путешествие «всё включено» по знаковым локациям с мастер-классами

Исследовать Дербент, погулять по Самурскому лесу и посетить ювелирный центр республики
Готовы погрузиться в самобытную атмосферу Дагестана? Едем любоваться южными красотами региона! Начнём путешествие с Дербента: осмотрим крепость Нарын-Кала и Джума-мечеть.

В горах предстоит увидеть Зрыхский водопад и искупаться в термальных Ахтынских
читать дальшеуменьшить

источниках, а в Самурском лесу пройти под сенью лиан и остановиться у восьмивекового платана.

На побережье Каспия можно будет отдохнуть на Чёрном пляже, а в горном селе Кубачи — познакомиться с искусством ювелиров.

Завершением маршрута станет Табасаран с легендарной Крепостью семи братьев и одной сестры, Ханагским водопадом и традиционными мастер-классами. Приготовим чуду и даже займёмся ковроткачеством.

Сокровища Южного Дагестана: путешествие «всё включено» по знаковым локациям с мастер-классами
Сокровища Южного Дагестана: путешествие «всё включено» по знаковым локациям с мастер-классами
Сокровища Южного Дагестана: путешествие «всё включено» по знаковым локациям с мастер-классами

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Удобную одежду для поездок в горы (джинсы, штаны, платья, футболки, кофты), не короткую и не обтягивающую.
Удобную обувь — кроссовки, кеды или спортивные сандалии.
Паспорт, зарядное устройство, личные лекарства, солнцезащитный крем, головной убор.
Купальник или плавки (желательно закрытый купальник), полотенце.
Дождевик на случай переменчивой погоды.
Наличные деньги, так как в сёлах отсутствует приём банковских карт.

Чемодан: можно брать чемодан любого размера, предпочтительно S. Возможен вариант ручной клади.

Ограничения по одежде: мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, в шортах выше колен или облегающих джинсах; девушкам — в мини-юбках, коротких футболках или просвечивающей одежде.

Программа тура по дням

1 день

Дербент: прикосновение к тысячелетней истории

Встреча в аэропорту Махачкалы до 11:00 и переезд в один из древнейших городов России — Дербент.

Первым пунктом путешествия станет Нарын-Кала — каменный страж истории и символ Дагестана. Мощные стены цитадели помнят смену эпох, народов и культур, сохраняя отпечаток тысячелетий.

Далее запланирован обед в этнодоме, где подадут блюда южной кухни, приготовленные по традиционным рецептам.

Продолжением маршрута станет прогулка по магалам — Старому городу. Узкие улицы и каменные дома, обвитые виноградными лозами, переносят в прошлое, где время будто остановилось.

Затем ожидает посещение Джума-мечети — одной из древнейших в России. В её стенах ощущается спокойствие и сила веры, веками объединяющей поколения жителей.

В завершение дня — отдых в семейном парке «Рыбка» на берегу Каспийского моря. Закат над водой, лёгкий бриз и ужин в отеле завершат насыщенный день.

Дербент: прикосновение к тысячелетней историиДербент: прикосновение к тысячелетней истории
2 день

Зрыхский водопад и Ахтынские источники

После завтрака запланирован выезд в горный район. Дорога приведёт к Зрыхскому водопаду, одному из самых живописных мест региона. Потоки воды стремительно падают с высоты, создавая облако мельчайших брызг.

Следующая остановка — Ахтынские термальные источники. Минеральные воды, насыщенные природными элементами, веками использовались для восстановления сил.

Планируется посещение Ахтынского музея, где собраны предметы быта, национальные костюмы и артефакты лезгинской культуры. Экспозиция даёт представление о богатстве истории и традиций этого края.

В течение дня организованы обед и ужин с блюдами местной кухни: ароматные специи, свежие овощи и рецепты, передающиеся из поколения в поколение.

Путешествие к водопаду и источникам позволит не только увидеть природные красоты, но и глубже понять культуру и уклад жизни жителей горного Дагестана.

Зрыхский водопад и Ахтынские источники
3 день

Самурский лес, древний платан и отдых на Чёрном пляже

После завтрака запланирован переезд к южным рубежам республики. Здесь начинается удивительное путешествие по Самурскому лесу, уникальной субтропической экосистеме, где густые лианы и редкие растения образуют настоящий природный лабиринт.

Одним из символов этого региона считается восьмивековой платан — живое свидетельство истории. Могучее дерево, ствол которого могут обхватить лишь несколько десятков человек, хранит память о смене поколений и эпох.

Далее предстоит прогулка по Самурским джунглям — самой северной субтропической зоне планеты. Здесь царит тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы и пением птиц.

Финальной частью дня станет отдых на Чёрном пляже у Каспийского моря. Вулканический песок придаёт берегу необычный оттенок и, по преданию, обладает целебными свойствами. Купание в морской воде и тёплое солнце станут приятным завершением насыщенного дня.

Предусмотрены обед и ужин из традиционных блюд дагестанской кухни.

Самурский лес, древний платан и отдых на Чёрном пляжеСамурский лес, древний платан и отдых на Чёрном пляже
4 день

Кубачи - серебряное сердце горного Дагестана

Этот день посвящён знакомству с одним из самых самобытных сёл региона — Кубачи, прославившимся своими ювелирами. Здесь на протяжении веков создаются изделия из серебра, поражающие изяществом и филигранной техникой.

Экскурсия начнётся с посещения ювелирного комбината, где мастера вручную изготавливают украшения по древним технологиям. Далее запланирован мастер-класс, на котором каждый участник сможет попробовать себя в ремесле и создать собственный сувенир.

В полдень состоится обед в доме местных жителей. Это уникальная возможность пообщаться с кубачинцами, узнать о быте и традициях горного села, попробовать национальные блюда, приготовленные по домашним рецептам.

После обеда — прогулка по старому Кубачи, где узкие улочки, каменные дома и башни напоминают средневековую крепость. В музее села представлены уникальные экспонаты, рассказывающие об истории, культуре и ремёслах кубачинцев.

Завершением дня станет подъём на древнюю башню Кубачи, откуда открывается панорама гор и домов, словно прилепленных к склонам. Вид с высоты передаёт атмосферу древнего поселения, где каждая деталь хранит частицу прошлого.

Кубачи - серебряное сердце горного ДагестанаКубачи - серебряное сердце горного ДагестанаКубачи - серебряное сердце горного ДагестанаКубачи - серебряное сердце горного ДагестанаКубачи - серебряное сердце горного ДагестанаКубачи - серебряное сердце горного Дагестана
5 день

Табасаран

После завтрака и освобождения номеров маршрут продолжится в сторону Табасарана. Первым пунктом станет Крепость семи братьев и одной сестры, возвышающаяся над долиной. Легенда, связанная с этим местом, рассказывает о доблести и самопожертвовании, ставших символом табасаранского народа.

Далее запланировано посещение Ханагского водопада, расположенного в живописном ущелье. Потоки воды спускаются по склону скал, создавая прохладный оазис среди гор.

Обед состоится в этнокомплексе, где подают традиционные блюда табасаранской кухни. После трапезы — участие в мастер-классе по приготовлению чуду, национального пирога с начинкой, и занятие по ковроткачеству, на котором можно будет увидеть, как создаются орнаменты, передающиеся из поколения в поколение.

В завершение тура организован групповой трансфер в аэропорт и на железнодорожный вокзал Махачкалы. Рекомендуемое время вылета — после 19:00.

ТабасаранТабасаранТабасаран

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник43 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Махачкалы и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 16 000 ₽
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курбан
Курбан — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 1200 туристов
Много лет я знакомлю мир с красотами Дагестана. Люблю свой край, а ещё больше — показывать и рассказывать про него! Миссия нашей команды: рассказать и показать так, чтобы каждый гость
читать дальшеуменьшить

вернулся снова. В 2016 году я купил недорогую машину и впервые отвёз людей в горы. Сегодня у меня команда профессионалов: лучшие гиды и опытные водители. Наши программы посетили более 40 000 гостей. В моём портфеле более 20 программ и множество индивидуальных направлений: туры в горы, пляжные, молодёжные, в заброшенные аулы, гастрономические, джип-туры, а также на багги, сапах, катерах и лошадях. Мы первыми внедряем активности: рафтинг, багги, сапы, катера. Знаем тайные локации на природе и проводим время с гостями до последнего — у костра, после ужина. Я и моя команда из Дагестана встретим вас с мощной энергетикой и тёплой улыбкой. Научим танцевать лезгинку, готовить хинкали и чуду. С нами яркие впечатления и море эмоций ждут каждого!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры на «Сокровища Южного Дагестана: путешествие «всё включено» по знаковым локациям с мастер-классами»

Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и аулы-призраки
На машине
5 дней
5 отзывов
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и аулы-призраки
Погулять по улочкам Дербента, исследовать заброшенные селения и подняться на священную гору
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше (точно...
15 мая в 08:00
25 мая в 08:00
26 000 ₽ за человека
В Дербент и Южный Дагестан: экскурсии, невероятные виды и дегустация коньяка
На машине
3 дня
-
10%
4 отзыва
В Дербент и Южный Дагестан: экскурсии, невероятные виды и дегустация коньяка
Побывать в высокогорном селе, увидеть Дербентский маяк и отведать несколько коньячных сортов
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости, завис...
12 мая в 08:00
16 мая в 08:00
30 600 ₽34 000 ₽ за человека
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
На машине
Конные прогулки
На катере
5 дней
3 отзыва
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
31 мая в 08:00
7 июн в 08:00
49 990 ₽ за человека
Едем в горы: топ-локаций Дагестана в формате «все включено»
3 дня
-
9%
12 отзывов
Едем в горы: топ-локаций Дагестана в формате «все включено»
Начало: По адресу вашего проживания или в аэропорту
Расписание: По договоренности.
23 660 ₽26 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
43 000 ₽ за человека