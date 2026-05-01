Встреча в аэропорту Махачкалы до 11:00 и переезд в один из древнейших городов России — Дербент.

Первым пунктом путешествия станет Нарын-Кала — каменный страж истории и символ Дагестана. Мощные стены цитадели помнят смену эпох, народов и культур, сохраняя отпечаток тысячелетий.

Далее запланирован обед в этнодоме, где подадут блюда южной кухни, приготовленные по традиционным рецептам.

Продолжением маршрута станет прогулка по магалам — Старому городу. Узкие улицы и каменные дома, обвитые виноградными лозами, переносят в прошлое, где время будто остановилось.

Затем ожидает посещение Джума-мечети — одной из древнейших в России. В её стенах ощущается спокойствие и сила веры, веками объединяющей поколения жителей.

В завершение дня — отдых в семейном парке «Рыбка» на берегу Каспийского моря. Закат над водой, лёгкий бриз и ужин в отеле завершат насыщенный день.