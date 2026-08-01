Термальные источники в Адыгее летом. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
50 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее весной. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Термальные источники осенью и зимой в Адыгее. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
50 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Экскурсия по монастырю и посещение палеонтологической коллекции «Сад камней»»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Цветы и сады»
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