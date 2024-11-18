Программа тура по дням
Встреча. Источник «Псыгупс»
- 09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале Краснодар-1 – трансфер в гостевой дом.
- 11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту – трансфер в гостевой дом.
13:00-13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
14:30-15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).
17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
После размещения в ГД, туристы прибывшие из Минеральных Вод отправляются на обед по прибытию и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
- Для туристов, прибывающих из Минеральных вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.
Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго (входные билеты оплачивается отдельно).
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Стоимость экскурсии 600 руб. /взрослый, 300 руб. /детский (до 14 лет).
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами (оплачивается отдельно).
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
Стоимость экскурсии 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский (до 14 лет). В стоимость входит две экскурсии.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Хаджохская теснина и кордон Гузерипль
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление, выезд на весь день.
Берём с собой ланч-боксы, термоса и отправляемся в путешествие.
В первой половине дня мы с Вами отправляемся на экскурсию в каньон реки Белой под названием Хаджохская теснина.
После непродолжительной экскурсии, которая займет у нас с Вами около полутора часов, мы выдвинемся дальше в направлении посёлка Гузерипль.
В котором находится одноименный кордон Кавказского Биосферного заповедника им. Х. Г. Шапошникова.
13:00 Обед (ланч боксы).
14:00По пути, мы остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км.
Посетим Кавказский Биосферный Заповедник, кордон Гузерипль.
Экскурсия по кордону Гузерипль никого не оставит равнодушным.
Музей природы, тропа леопарда, вольерный комплекс, дольмен, слияние реки Белой и Молчепа, пихтово-буковый лес и другие природные достопримечательности будут интересны и детям, и взрослым.
Стоимость входного билета в заповедник: 300 руб. /взрослый и 150 руб. /детский.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная прогулка по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.
Стоимость экскурсии в ущелье Мишоко — бесплатно.
Во время экскурсии по ущелью Мишоко, у Вас будет прекрасная возможность посетить экстрим парк Мишоко, где находится самый длинный зиплайн в Адыгее, протяженность полета над ущельем около 700 метров, глубина ущелья 180 метров.
Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров).
Стоимость данного аттракциона — от 2000-3000 руб. /чел. (все зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного). Так же вы можете покататься на Парящих качелях, которые находятся на обрыве ущелья, катание происходит со страховочной системой.
Стоимость качелей — 500 руб.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра - шаг.
Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
Конная прогулка 1,5 часа вдоль ущелья Мишоко. (Удобная обувь!!! Вес до 95 кг!) Стоимость конной прогулки — 2000 руб. /чел.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день.
Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры (предварительно до конца марта). С апреля повара гостевых домов собирают нам в путь ланч-боксы.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
После экскурсии на плато Лаго-Наки, туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).
19:00 Ужин в гостевом доме.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Скала Чертов палец
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец.
Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.
А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).
19:00 Ужин в гостевом доме.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:
|Гостевой дом
|Категория номера
|01.09.25 - 15.11.25
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|46500
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|42900
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|42900
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|42900
|Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|42900
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|42900
|Двухместный номер стандарт-мини
|46500
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|35300
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|16000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|44500
|Двухместный номер улучшенный
|46500
|Двухместный номер комфорт
|49200
|Трехместный номер студия
|52700
|Четырехместный семейный номер
|40700
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия
|37900
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт
|20000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный
|20000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|23000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|39900
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|32600
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|39900
|Двухместный номер стандарт (мини)
|39900
|Трехместный номер стандарт
|39900
|Четырехместный номер стандарт
|39900
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|32600
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|34000
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|8000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями
|37200
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
|37200
|Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы
|37200
|Семейный номер с видом на горы
|37200
|Доплата за одноместное размещение
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Дего
|Дего 2-х местный стандарт
|34300
|Дего 2-х местный комфорт
|37200
|Дего 4-х местный 2-х комн (можно 2-4 чел)
|34300
|Дего сем 4-х мест 2-х комн (можно 2-4 чел)
|34300
|Дего комфорт барнхаус 2-местный
|39000
|Доп место стандарт и комфорт
|31600
|Доп место комфорт барнхаус (2-местный)
|34300
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт (кресло-кровать)
|10000
|Доплата за одноместное размещение в номере комфорт (кресло-кровать)
|13000
|Доплата за одноместное размещение в номере комфорт барнхаус (диван-кровать)
|15000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
- Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы.
На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.
Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и на Аминовской питаются в ГД Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД Отдых у реки завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории своих гостевых домов.
Вай фай во всех гостевых домах, кроме «На Аминовской».
Наличие кондиционеров в номерах гостевых домов:
- «Рябиновые Бусы» / «Парк Хаджох» / «Отдых у реки» / «Дего ».
- «Горная Лаванда» / «Софья» / «На Аминовской».
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Софья»
Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.
В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.
Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.
Номерной фонд для размещения туристов представлен:
- Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
- Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Дего»
Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар / Минеральные Воды
- Проживание в гостевом доме в 2-3-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня
- Работа гида по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар/Минеральные Воды - Каменномостский - Краснодар/Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: канатка - 900 руб. /взр, 600 руб. /детский (7-13 лет) монастырь - 400 руб. /взр. 200 руб. /детский (до 14 лет). Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (7-13 лет) «Сад Камней» - 200 руб. /чел. водопады Руфабго - 600 руб. /взр, 300 руб. /детский (до 14 лет). Азишская пещера - 800 руб. /чел., 400 руб. /детский (до 14 лет) термальные источники (3 часа):взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. пещера Нежная - 500 руб. Кавказский заповедник - 300 руб. /взр, 150 руб. /детский (до 14 лет) конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) рафтинг - 2000 руб. экстрим-парк (по желанию) - 2000-3000 руб. (в зависимости от маршрута)
- Канатка - 900 руб. /взр, 600 руб. /детский (7-13 лет)
- Монастырь - 400 руб. /взр. 200 руб. /детский (до 14 лет)
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский (7-13 лет)
- «Сад Камней» - 200 руб. /чел
- Водопады Руфабго - 600 руб. /взр, 300 руб. /детский (до 14 лет)
- Азишская пещера - 800 руб. /чел., 400 руб. /детский (до 14 лет)
- Термальные источники (3 часа):взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб
- Взрослый и дети от 14 лет - 800 руб
- Детский 6-13 лет - 450 руб
- Пещера Нежная - 500 руб
- Кавказский заповедник - 300 руб. /взр, 150 руб. /детский (до 14 лет)
- Конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Рафтинг - 2000 руб
- Экстрим-парк (по желанию) - 2000-3000 руб. (в зависимости от маршрута)
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Питание, не указанное в программе тура
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки;
- фото- или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (можно купить на месте) (35х24х1.0 см);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- одежда по сезону;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты;
- треккинговые палки – при необходимости;
- крем от загара.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
- Если вы прибываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала.
Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
- Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.
- Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
- Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера
- от Минеральных Вод 4,5 часа;
- от Краснодара 2,5 часа.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет — 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 90 кг.
Может ли измениться программа?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
Как организовано питание?
Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).
ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.
Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.
На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох и «Софья» питаются на территории этого гостевого дома.
Гостевой дом «Дего» питание организовано в уютной столовой на территории
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Можно ли приезжать с животными?
Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с некрупными животными в индивидуальном порядке.
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?
Банкоматы есть;
Сетевые магазины «Пятёрочка», «Магнит»;
Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.
Где находятся гостевые дома?
«Рябиновые бусы» – пос. Каменномостский ул. Аминовская 8;
«Парк Хаджох» - пос. Каменномостский ул. Мира 40;
«На Аминовской» - пос. Каменномостский ул. Поселковая 37
«Горная Лаванда» - пос. Каменномостский ул. Аминовская 22
«Отдых у Реки» - пос. Каменномостский пер. Обрывной 1
ГД «Софья» - пос. Каменномостский ул. Хуторская, д. 1
Какую обувь лучше брать с собой?
В идеале, взять с собой ботинки или кроссовки для треккинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности. Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки(с гладким протектором), а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах. А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Красоты природы, замечательная погода.
Организация тура.
Все было на столько продумано, что остались только положительные впечатления.