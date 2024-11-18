1 день

Встреча. Источник «Псыгупс»

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале Краснодар-1 – трансфер в гостевой дом.

11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту – трансфер в гостевой дом.

13:00-13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда (100 м по грунтовой дороге), и на Аминовской (400 м по грунтовой дороге) питаются в ГД Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД Отдых у реки (250 м по грунтовой дороге) завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории своих гостевых домов.

14:30-15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).

17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.

После размещения в ГД, туристы прибывшие из Минеральных Вод отправляются на обед по прибытию и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).