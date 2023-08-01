Республика Карачаево-Черкесия

Располагается в предгорьях Северо-западного Кавказа. На западе территорияьреспублики граничит с Краснодарским краем, на севере и северо-востоке со Ставропольским краем, на востоке – с Кабардино-Балкарской Республикой. На юге граница проходит по Главному Кавказскому хребту с Грузией и Абхазией. Столицей республики является город Черкесск. На территории Карачаево-Черкесии расположены такие популярные горнолыжные и альпинистские центры, как Домбай, Архыз, Теберда. Славится республика также Тебердинским заповедником с его природными достопримечательностями: водопадами Софруджинским, Алибекским, Чучхурским, озерами Бадукскими, Муруджинскими и др. Большая часть территории республики занята горами (около 60%). На юге, от верховьев р. Малой Лабы тянутся Главный и Боковой хребты Большого Кавказа, достигающие высоты до 4000 м. На границе с Кабардино-Балкарией расположена самая высокая вершина Кавказа - Эльбрус. Через Главный Кавказский хребет к побережью Черного моря ведут перевалы – Марухский, Клухорский, перевал Наур и другие. Севернее тянутся Скалистый, Пастбищный и Лесистый хребты.

Домбай – курортный поселок в Карачаево-Черкесии, расположенный на высоте 1630 метров над уровнем моря при слиянии трех рек: Аманауза, Домбай-Ульгена и Алибека. Немного в мире найдется мест с таким разнообразием и богатством природы. В окрестностях Домбая имеются широко известные панорамные пункты, откуда открываются исключительные по красоте виды. Благодаря благоприятным климатическим условиям, разнообразию рельефа, обилию снега зимой, Домбайская поляна является популярным местом для занятий горнолыжным спортом. Живописная природа, кристально чистый воздух, теплая, без резких температурных колебаний, солнечная тихая погода - все это создает прекрасные условия для полноценного отдыха.

Теберда в переводе с карачаевского означает «Божий дар». Это курорт в Карачаево-Черкесии с уникальным микроклиматом, расположенный на берегу одноименной реки, на территории Тебердинского заповедника. Окружен горами (высотой до 3300 м) Кёльбаши, Кашкая (на востоке), Лысая, Уллу-Хатипара и Гитче-Хатипара (на западе). Долина р. Теберда и склоны гор покрыты хвойными и лиственными лесами (сосна, пихта, ель, тис, клён, граб, бук). У истоков р. Теберда и её притоков – высокогорные озёра и многочисленные ледники.

Республика Кабардино-Балкария

Республика расположена в основном в горах Северного Кавказа, северная часть – на равнине. Граничит со Ставропольским краем на севере, с Северной Осетией на востоке, с Грузией на юге и Карачаево-Черкесией на западе. На юге параллельно друг другу тянутся 5 хребтов Большого Кавказа: Лесистый, Пастбищный (Меловой), Скалистый, Боковой и Главный (или Водораздельный). В республике находится самая высокая точка России, Кавказа и Европы - гора Эльбрус (5642 м). На территории Кабардино-Балкарии расположены национальный парк «Приэльбрусье», Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник. Численность населения 860 тыс. человек. Столица республики – город Нальчик.

Приэльбрусье – туристское название части Большого Кавказа от западных подходов к Эльбрусу до бассейна реки Чегем на востоке. Южная его граница проходит по Главному Кавказскому хребту. Это удивительный край с величественными, покрытыми ледяными шапками вершинами, живописными ущельями, многочисленными водопадами, мягким горным климатом. Именно здесь, в Боковом хребте, и находится высочайший горный массив Большого Кавказа, его жемчужина-Эльбрус, представляющий собой двуглавый конус потухшего вулкана. Его горный массив сложен из глубинных кристаллических пород - гранитов, гнейсов, а также пород вулканического происхождения - туфов и диабазов. Высота западной вершины - 5642 м, восточной - 5621 м. С Главным Кавказским хребтом Эльбрус соединен хребтом Хотютау. Приэльбрусье славится живописными ущельями, расположенными на высоте 2000м над уровнем моря и более. Самое крупное из них - Баксанская долина. С северо-востока она имеет открытый, постепенно расширяющийся выход. Быстрые потоки горных рек несут в долину большое количество камней, устилающих пойменные участки реки Баксан и ее притоков. На полянах Азау и Чегет работают канатно-кресельные дороги, многочисленные кафе, сувенирные рынки, пункты проката снаряжения. В посёлке Терскол есть магазины и кафе, рядом с посёлком бьёт минеральный источник «Малые нарзаны Ачи-Су», а тремя километрами ниже Терскола расположена «поляна нарзанов». В посёлке Эльбрус открыт Музей альпинизма имени В. В. Высоцкого.

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