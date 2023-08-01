Вы почувствуете чистоту высокогорных рек, озёр и водопадов, прогуляетесь в бушующей зелени лесов и альпийских лугов, познакомитесь с мифами и легендами, издревле живущими в этой местности, а также посетите несколько горных вершин — какое путешествие по Кавказу может обойтись без этого?
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Трансфер на курорт Домбай. Суворовские термальные источники
Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.
Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00.
Сбор группы.
12:30 Групповой трансфер без гида в Домбай (в пути 5,5 час., с остановками).
Остановка на обед за доп. плату.
По пути — поездка на Суворовские термальные источники (дополнительно оплачивается входной билет от 500 рублей с человека (оплата на месте)).
Купание проходит в специально оборудованных бассейнах на улице с разной температурой, водными струями и с гидромассажем, закрытый бассейн, детские секции, имеются раздевалки, душевые кабинки, фен.
Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки.
Продолжительность купания 1 час 30 минут.
18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.
Размещение в отелях (на выбор).
Ужин — самостоятельно.
19:00 Для гостей отеля “Gold Star” ужин включен.
Рекомендуемые кафе: «У Зули», «Кристалл», “Шумка”.
Треккинг на Русскую поляну и к Чучхурским водопадам (или треккинг в ущелье Птыш)
Продолжительность: 5 часов.
Перепад высот: 500 метров.
Завтрак в отеле.
09:00 Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Главными спутниками сегодняшнего путешествия станут хвойные леса, субальпийские луга, чистейшие горные родники.
С Русской поляны открывается вид на величественные горы, покрытые снегом и льдом.
Популярность Домбая среди горнолыжников началась именно в этой точке: первые любители данного вида спорта катались только на Русской поляне, о чём напоминают остатки прежних бугельных подъемников.
Путь через ущелье Домбай-Ульген, по высокогорному лугу среди горных массивов — к Чучхурским водопадам: они состоят из трёх каскадов, что обрушиваются к земле с высоты 12 м.
Вы услышите песнь бушующей стихии и попробуете настоящую ледниковую воду.
Обед (сух. паёк).
- Альтернативный маршрут — треккинг — ущелье Птыш.
Продолжительность: 5-6 часов.
Перепад высот: 1300 метров.
Птышский ледник — третий по величине среди многочисленных ледников Тебердинского заповедника.
Дорога к леднику поначалу повторяет пешеходный маршрут по ущелью Домбай-Ульген, но Вас совершенно не должно это расстраивать, ведь вы снова сможете насладиться видами альпийских лугов и главными горными вершинами Домбая.
После перехода реки мы попадаем в ущелье Птыш, которое также богато красивыми альпийскими лугами с редкими видами цветов.
Обед — сух. паек.
Прогулка к Птышским водопадам или как их еще называют “Девичьи косы”, где несколько потоков спадают с высоты около 15 метров.
Возвращение в гостиницу.
Ужин — самостоятельно.
19:00 Для гостей отеля “Gold Star” ужин включен.
Ущелье Алибек, треккинг
Продолжительность: 6-7 часов.
Перепад высот: 300 метров.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к Алибекскому ущелью, пешая прогулка-трекинг.
Вы увидите Алибекский водопад, а также одноименный ледник (проход к леднику ограничен – о возможности подойти к леднику будет известно только по факту, в день программы, так как решение принимают пограничные органы и управление Национального Парка) и выйдете к берегу Турьего озера (2 200 м).
Вам откроется панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Эрцог, Белала-Кая и Сулахат.
Обед (сух. паёк).
Возвращение в гостиницу.
Ужин — самостоятельно.
19:00 Для гостей отеля “Gold Star” ужин включен.
Треккинг к Бадукским озерам
Продолжительность: 5-6 часов.
Перепад высот: 600 метров.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к началу маршрута.
Переправа через реку Теберда по подвесному мосту.
Маркированная тропа (также её называют «королевской дорогой») проведет вас через заросли пихтовых и лиственных деревьев.
Путь непрост, но каждый путешественник способен преодолеть его.
По его завершении, на вершине горы, вы сможете почувствовать себя «королём» или «королевой», которому покорились дикие горные пространства.
Далее вы посетите одно из Бадуксих озёр (всего их три; они спускаются каскадами и образованы рекой Бадук) — первое, самому маленькое: его диметр составляет 80 м., а глубина не превышает 5 м.
Каскадом озёра поднимаются в гору: второе находится на 260 м. выше, и диаметр его составляет 200 м.
Но самое большое озеро — третье: его площадь составляет 3,5 гектара, а глубина достигает 9 м. Чистота озера и его размеры способствуют фауне: в его водах водится форель.
Обед (сух. паёк) на берегуозера, во время которого вы услышите легенды, связанные с Озёрами.
Возвращение в гостиницу.
Вечером — совместная встреча на ужин, во время которого вы поделитесь впечатлениями от путешествия на Домбае.
Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Трансфер в Приэльбрусье
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Освобождение номеров. Вещи можно сдать в камеру хранения отеля.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Подъём на гору Мусса-Ачитара (3 000 м.) (с доплатой за билет) на канатной дороге.
С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады.
А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.
Дополнительная плата — 2 000 руб. /чел. на месте.
Обед — самостоятельно на курорте.
13:30 Групповой трансфер без гида в Кабардино-Балкарию, на курорт Эльбрус (в пути 6-6,5 часов) черезБаксанское ущелье.
19:00 Ориентировочное прибытие в поселок Терскол.
Заселение в отель выбранной категории.
Ужин — самостоятельно.
19:00 Ужин в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.
Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль
Продолжительность: 5-6 часов.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) (осуществляется за дополнительную плату — 1 000 руб. /чел.), откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.
Прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников.
После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки — они не оставят вас равнодушными!
Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.
Возвращение в отель.
В свободное время рекомендуем совершить самостоятельную прогулку по эко-тропе на Поляну Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан.
Свободное время на курорте.
Ужин — самостоятельно.
19:00 Ужин в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.
Треккинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол
Продолжительность: 5 часов.
Перепад высот: 700 метров.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Каждая тропинка, по которой вы пройдёте во время треккинга к Терскольскму ущелью, откроет вам обворожительные пейзажи дикой горной местности; во время подъёма вы сможете отдохнуть у «чайного домика» и испить горной воды из «волшебного источника».
После переправы через реку по узкому мосту вы приблизитесь к цели путешествия — водопаду Терскол, который возвышается над землёй на 10 метров, но ещё более велик в ширину — его протяжённость составляет 12 метров!
Обед на горных склонах у водопада (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
19:00 Ужин в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.
Треккинг в ущелье Ирикчат
Продолжительность: 7-8 часов.
Перепад высот: 500 метров.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер в ущелье Ирикчат к началу пешеходного маршрута.
Река Ирик вытекает из одноименного ледника, скрывается в глубоком каньоне и впадает в Баксан около поселка Эльбрус.
Маршрут проходит по теснине ущелья, вдоль отвесных скал, в самом сердце горного пейзажа Главного Кавказского Хребта.
Обед в пути (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
По желанию за дополнительную оплату вы можете посетить оздоровительный центр, сходить в баню.
19:00 Ужины в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.
Высокогорная экскурсия на Эльбрус
Не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Продолжительность: 5-6 часов.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер на поляну Азау, подъём на канатной дороге на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3 800 м. (осуществляется за доп. плату)..
Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе — самостоятельно.
Дополнительная плата — 1 800 руб. /чел. на месте.
В случае хорошей погоды после обеда очень полезной окажется прогулка по пятикилометровой эко-тропе «Азау-Чегет» через сосновый лес вдоль реки Баксан, во время которой вы сделаете отличные фото горных пейзажей, а с конца августа-в сентябре полакомитесь горной черникой, малиной и брусникой.
Вечером — совместная встреча на заключительном ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от путешествия на Приэльбрусье.
Окончание программы. Выезд из Приэльбрусья
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время на курорте.
- Предлагаем: полетать на параплане, уточнять на месте у гида — от 7 000 рублей.
- Катание на лошадях — от 1500 рублей.
13:30-14:00 Групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам / поездам, отправляющимся после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Скидка на основные места для детей с 12 лет до 14 лет – 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Размещение в отелях
Домбай / поляна Чегет
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Взрослый или ребенок с размещением на дополнительном месте (с 12 лет)
Домбай:
«Снежный Барс»3*
Без завтрака
/
Чегет:
«Снежный Барс»3*
Без завтрака
77000
96000
72000
Домбай:
«Снежный Барс»3*/ «Снежинка» 3* завтрак
/
Чегет:
«Снежный Барс»3* завтрак
85000
103000
77000
Домбай:
«Gold Star»3* завтрак +ужин
/
Чегет:
«Снежный Барс»3*, завтрак
|87000
107000
|79000
Домбай:
«Таурух» 3+* завтрак
/
Чегет:
«Кристалл 139» 4*
завтрак + ужин
103000 стандарт
105000 делюкс
130000
99000 только в номере делюкс
Домбай:
«Gold Star»3* завтрак +ужин
/
Чегет: «Кристалл 139» 4*
завтрак + ужин
|102000
|117000
|93000
Домбай:
«Таурух» 3+* стандарт, завтрак
/
Чегет:
«Кристалл 139» 4*, завтрак
|101000
|107500
|Под запрос
Варианты проживания
Отель «Снежный Барс - Чегет»
Отель «Снежный Барс – Чегет» расположен среди гор, всего в 300 метрах от горнолыжных подъемников и гор курорта Чегет. Гостям предлагается размещение в просторных номерах. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ в интернет через модем. Для комфортного отдыха гостей в отеле есть автономный источник воды. Расстояние до горнолыжных подъемников района Азау составляет 4,5 км.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, мебель, ванная комната, телевизор с плоским экраном, транслирующий спутниковые каналы, и балкон, с которого открывается потрясающий вид на горы и район Эльбруса.
Отель «Кристалл 139»
Отель «Кристалл 139» расположен на поляне Чегет.
Размещение в номере стандарт.
Комфортабельный номер площадью 18 кв. м. Максимальное количество гостей – 2 человека.
В номере: 1 двуспальная кровать, душевая кабина, фен, Wi-Fi (бесплатно), кабельное телевидение (20 каналов), набор личной гигиены, тапочки, халаты.
Отель «Снежный Барс - Домбай»
Гостиничный комплекс «Снежный Барс – Домбай» был открыт в феврале 2008 года и зарекомендовал себя как отель европейского уровня и позиционируется не только как горнолыжный отель, но и как идеальное место для семейного отдыха с детьми, для которых здесь есть все необходимые условия – детская комната, услуги няни, а так же как место для летнего отдыха. На территории отеля есть мангалы, так что Вы можете провести время в кругу друзей у огня. В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, мебель, ванная комната, телевизор с плоским экраном, транслирующий спутниковые каналы, мини-бар и балкон.
Отель «ТауРух»
Отель «ТауРух» – это прекрасный живописный уголок, который предлагает первоклассный отдых в атмосфере домашнего тепла и уюта. Расположился отель в окружении величественных сосен курорта Домбай и утопает в облаке невероятно чистого воздуха. Гостей ждет радушный прием, качественный сервис и индивидуальный подход к каждому гостю. В ресторане отеля предлагаются блюда местной кухни. По утрам подается континентальный завтрак.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, шкаф, стол, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, холодильник, электрический чайник, собственная ванная комн ата, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, халат, полтенца, тапочки, фен.
Отель «Gold Star»
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы «аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды - Домбай - аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды»
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
- Трансфер к началу пеших маршрутов осуществляется на УАЗ Патриот или УАЗ Буханка в зависимости от состава группы
- Плата за посещение национального парка
- Услуги горного гида
- Размещение в гостинице 3* / 3+ на выбор (4 ночи) в поселке Домбай
- Размещение в гостинице 3*/4* на выбор (5 ночей) на поляне Чегет
- Питание по программе тура (подробнее в разделе "Проживание"): 5 обедов (сух. паёк стандарт) по программе туразавтраки в отелях - шведский стол на Домбае и на поляне Чегет согласно бронированиюужины в отеле "Gold Star" п. Домбай (ужин - комплекс из 3 блюд) ужины в отеле "Кристалл 139" п. Чегет (ужин - по меню из 3 блюд) согласно вашему бронированиюпраздничный ужин на Домбае, праздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитков
- 5 обедов (сух. паёк стандарт) по программе тура
- Завтраки в отелях - шведский стол на Домбае и на поляне Чегет согласно бронированию
- Ужины в отеле «Gold Star» п. Домбай (ужин - комплекс из 3 блюд)
- Ужины в отеле «Кристалл 139» п. Чегет (ужин - по меню из 3 блюд) согласно вашему бронированию
- Праздничный ужин на Домбае, праздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
- Проживание в отелях г. Пятигорск (от 4 500 руб. - двухместный номер с завтраком, от 4 000 руб. - одноместный с завтраком), уточнять при бронировании
- Доплата за сух. пайки веган - 150 руб. /чел
- Питание, не включенное в программу тура: завтраки в отелях - шведский стол от 600 руб. /чел., оплата и бронирование на местезавтраки в столовых на курорте - от 350 руб. /чел. завтрак по меню в кафе на поляне Чегет - 650 руб. /чел., оплата и бронирование при покупке тура
- Завтраки в отелях - шведский стол от 600 руб. /чел., оплата и бронирование на месте
- Завтраки в столовых на курорте - от 350 руб. /чел
- Завтрак по меню в кафе на поляне Чегет - 650 руб. /чел., оплата и бронирование при покупке тура
- Индивидуальные трансферы - от 6 000 руб
- Входные билеты в «Суворовские термальные источники» - от 600 руб
- Аренда треккинговых палок - от 350 руб. /сутки, оплата на месте
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Аренда личного туристического снаряжения
- Билеты на канатную дорогу (Домбай - от 2 000 руб., Чегет - от 1 000 руб., Эльбрус - от 1 800 руб.)
- Катание на ратраке - от 6 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная куртка;
- треккинговые брюки;
- треккинговые ботинки;
- термобелье;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для себя и для рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- термос;
- треккинговые палки (можно взять в прокат, стоимость аренды – 1300 рублей за всю программу);
Для посещения термального комплекса:
- купальник;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
В прокат в Приэльбрусье можно взять (бронирование при покупке тура): ветрозащитную куртку, ветрозащитные брюки, трекинговые палки, трекинговые ботинки.
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении. Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча:
Групповой трансфер из аэропорта / ж / д вокзала г. Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Мультиактив на Эльбрусе». От ж / д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 12:00 утра.
Проводы:
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж / д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов по местному времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату — от 6000 рублей.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли пограничный пропуск?
Часть маршрута проходит в пограничной зоне. Для иностранных граждан, в том числе для граждан стран СНГ, необходимо оформить пропуск в пограничную зону, подача документов – за 45 дней, для граждан РФ – погран. пропуск оформляется на месте.
Для вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).
В каких регионах проходит тур?
Республика Карачаево-Черкесия
Располагается в предгорьях Северо-западного Кавказа. На западе территорияьреспублики граничит с Краснодарским краем, на севере и северо-востоке со Ставропольским краем, на востоке – с Кабардино-Балкарской Республикой. На юге граница проходит по Главному Кавказскому хребту с Грузией и Абхазией. Столицей республики является город Черкесск. На территории Карачаево-Черкесии расположены такие популярные горнолыжные и альпинистские центры, как Домбай, Архыз, Теберда. Славится республика также Тебердинским заповедником с его природными достопримечательностями: водопадами Софруджинским, Алибекским, Чучхурским, озерами Бадукскими, Муруджинскими и др. Большая часть территории республики занята горами (около 60%). На юге, от верховьев р. Малой Лабы тянутся Главный и Боковой хребты Большого Кавказа, достигающие высоты до 4000 м. На границе с Кабардино-Балкарией расположена самая высокая вершина Кавказа - Эльбрус. Через Главный Кавказский хребет к побережью Черного моря ведут перевалы – Марухский, Клухорский, перевал Наур и другие. Севернее тянутся Скалистый, Пастбищный и Лесистый хребты.
Домбай – курортный поселок в Карачаево-Черкесии, расположенный на высоте 1630 метров над уровнем моря при слиянии трех рек: Аманауза, Домбай-Ульгена и Алибека. Немного в мире найдется мест с таким разнообразием и богатством природы. В окрестностях Домбая имеются широко известные панорамные пункты, откуда открываются исключительные по красоте виды. Благодаря благоприятным климатическим условиям, разнообразию рельефа, обилию снега зимой, Домбайская поляна является популярным местом для занятий горнолыжным спортом. Живописная природа, кристально чистый воздух, теплая, без резких температурных колебаний, солнечная тихая погода - все это создает прекрасные условия для полноценного отдыха.
Теберда в переводе с карачаевского означает «Божий дар». Это курорт в Карачаево-Черкесии с уникальным микроклиматом, расположенный на берегу одноименной реки, на территории Тебердинского заповедника. Окружен горами (высотой до 3300 м) Кёльбаши, Кашкая (на востоке), Лысая, Уллу-Хатипара и Гитче-Хатипара (на западе). Долина р. Теберда и склоны гор покрыты хвойными и лиственными лесами (сосна, пихта, ель, тис, клён, граб, бук). У истоков р. Теберда и её притоков – высокогорные озёра и многочисленные ледники.
Республика Кабардино-Балкария
Республика расположена в основном в горах Северного Кавказа, северная часть – на равнине. Граничит со Ставропольским краем на севере, с Северной Осетией на востоке, с Грузией на юге и Карачаево-Черкесией на западе. На юге параллельно друг другу тянутся 5 хребтов Большого Кавказа: Лесистый, Пастбищный (Меловой), Скалистый, Боковой и Главный (или Водораздельный). В республике находится самая высокая точка России, Кавказа и Европы - гора Эльбрус (5642 м). На территории Кабардино-Балкарии расположены национальный парк «Приэльбрусье», Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник. Численность населения 860 тыс. человек. Столица республики – город Нальчик.
Приэльбрусье – туристское название части Большого Кавказа от западных подходов к Эльбрусу до бассейна реки Чегем на востоке. Южная его граница проходит по Главному Кавказскому хребту. Это удивительный край с величественными, покрытыми ледяными шапками вершинами, живописными ущельями, многочисленными водопадами, мягким горным климатом. Именно здесь, в Боковом хребте, и находится высочайший горный массив Большого Кавказа, его жемчужина-Эльбрус, представляющий собой двуглавый конус потухшего вулкана. Его горный массив сложен из глубинных кристаллических пород - гранитов, гнейсов, а также пород вулканического происхождения - туфов и диабазов. Высота западной вершины - 5642 м, восточной - 5621 м. С Главным Кавказским хребтом Эльбрус соединен хребтом Хотютау. Приэльбрусье славится живописными ущельями, расположенными на высоте 2000м над уровнем моря и более. Самое крупное из них - Баксанская долина. С северо-востока она имеет открытый, постепенно расширяющийся выход. Быстрые потоки горных рек несут в долину большое количество камней, устилающих пойменные участки реки Баксан и ее притоков. На полянах Азау и Чегет работают канатно-кресельные дороги, многочисленные кафе, сувенирные рынки, пункты проката снаряжения. В посёлке Терскол есть магазины и кафе, рядом с посёлком бьёт минеральный источник «Малые нарзаны Ачи-Су», а тремя километрами ниже Терскола расположена «поляна нарзанов». В посёлке Эльбрус открыт Музей альпинизма имени В. В. Высоцкого.
Часовой пояс соответствует московскому.
Какая будет погода?
Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней. Зима мягкая; средняя температура января около -3°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15, осенью– от -5 до +10. Летом выпадает максимальное количество осадков.
Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.
Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно.
Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона.
Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.
В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице.
На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.
Какие условия автоперевозок?
Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах, джипах, УАЗ, в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.
Какие особенности высокогорья?
В рамках программы мы будем находиться на высоте 800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге ст. Чегет или Азау до высоты 3500 метров над уровнем моря. При желании и физических возможностях вы можете подняться на высоту до 4100 м. Проживание по программе – на высоте от 1600-2200 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.
Меры предосторожности и правила поведения в активном туре
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Правила поведения во время треккинга
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
- Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
- В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им трекинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
- Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
- При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
- На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Как будет организовано питание?
Мы учтём ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно сообщите об этом нам при бронировании тура.
При отсутствии уточнений по данному вопросу, в туре вам будет предложено стандартное меню.
- Примерный состав сух. пайка стандарт: вода, сок, 2-3 батончика (в т. ч. злаковые), фрукты по сезону, орехи/сухофрукты, леденцы, печенье, сэндвич (булка или хлеб, листовой салат, мясо, сыр), огурец/помидор, вареное яйцо;
- Примерный состав веган сух. пайка по согласованию: сэндвич с хумусом, сыр тофу возможно авокадо, огурец/помидор, батончки, хлеб или зерновые хлебцы, орехи/сухофрукты;