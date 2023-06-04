Путешествие для тех, кто уже видел все популярные локации Приэльбрусья и хочет насладиться природой без толп туристов. Мы поселимся в гостинице и исследуем 3 живописнейших ущелья — Баксанское, Адыл-Су и Юсеньги. Притронемся к ледниковым озёрам после треккинга через хвойные леса и альпийские луга. Увидим водоём, площадь поверхности которого достигает 30 гектаров. Почти каждый день будем уходить подальше от цивилизации и поближе к хозяину мест — пику Джантуган. Поднимемся на канатной дороге на Эльбрус и сможем попробовать местные блюда в кафе. В июне застанем цветение рододендрона. Позже — жёлтых лилий, незабудок, горцев и голубых водосборов. Треккинг подходит для взрослых и детей от 14 лет в хорошей физической форме, либо с опытом горных походов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 14 лет с опытом горных треккингов. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять разношенные треккинговые ботинки, треккинговые палки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

Для похода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.

Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)