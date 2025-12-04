На джипах по Кавказу: Эльбрус, Домбай и другие знаковые локации региона в мини-группе
Полюбоваться водопадами и ущельями, посетить Туманлы-Кёль и заглянуть на плато Бечасын
Маршрут соединит ключевые природные достопримечательности Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии: от урочища Джилы-Су у подножия Эльбруса до Домбая и ледникового озера Туманлы-Кёль.
У вас будет возможность пройти по тропам Махарского и Гоначхирского ущелий, читать дальшеуменьшить
увидеть водопады Султан-Су и Алибек, подняться к плато Бечасын и заглянуть в сердце гор на высоте более 3000 метров — на вершине Мусса-Ачитара. Поездка пройдёт в мини-группе на внедорожниках, сочетая комфортные переезды и лёгкие треккинги.
В горах погода переменчива, рекомендуется тёплая одежда: куртка, лёгкая спортивная шапка и удобные вещи для путешествий.
Программа тура по дням
1 день
Путь к подножию Эльбруса
Встреча группы в аэропорту Минеральные Воды (прилёт до 11:30). После сбора — выезд в Кисловодск, далее маршрут направляется к урочищу Джилы-Су.
К вечеру участники прибывают на место стоянки. В 19:00 запланировано знакомство, общий ужин и инструктаж. После этого начинается установка лагеря и подготовка к вечернему отдыху. Костёр, приготовление ужина и закат над заснеженными склонами Эльбруса создадут особую атмосферу.
Программа дня зависит от погодных условий.
2 день
Урочище Джилы-Су и плато Бечасын
Утро начнётся с завтрака (8:00–9:00). Затем предстоит поездка к урочищу Джилы-Су, расположенному на северном склоне Эльбруса. Здесь находятся тёплые нарзанные источники — глазной, печёночный, серебряный, а также водопады Султан-Су, Каракая-Су, Эмир, Султан и Кыхылкол-Су. Пейзаж дополняют горные реки и панорамы Кавказских вершин.
После обеда (13:30–14:00) маршрут продолжится к плато Бечасын на реке Худес. Это живописное место считается водоразделом рек Кубань и Малка. Его название переводится как «могила княжны» и связано с местной легендой о девушке, лишившей себя жизни из-за несчастной любви.
К вечеру лагерь устанавливается у озера Хурла-Кёль или у так называемых Царских (Волчьих) ворот в ущелье Худес. После ужина у костра — время отдыха и наблюдения за закатом, окрашивающим вершины Эльбруса.
3 день
Ущелье Гондарай и Махарское ущелье
Подъём в 8:00, завтрак и сбор лагеря. Далее маршрут направляется в Махарское ущелье, расположенное на границе с Абхазией, в юго-западной части Карачаево-Черкесии. Природа здесь отличается разнообразием: скалы, густые леса, альпийские луга и водопады создают живописный контраст. Запланирована прогулка к нарзанным источникам, где можно освежиться холодной минеральной водой. Название «Махар» в переводе с тюркского означает «воин».
После обеда (13:30–14:30) путешествие продолжается по ущельям Махар и Гондарай.
Вечером — установка лагеря, приготовление ужина на костре и вечерние посиделки у огня.
4 день
Водопад Махар и переезд в Домбай
Подъём в 8:00, завтрак и сбор лагеря. После сборов — изучение ущелья Махар. Запланирована остановка у нарзанного источника и треккинг к водопаду Махар.
Пообедав (14:00–15:00), отправимся в сторону Домбая. По пути предусмотрены остановки в живописных местах для фотографий и отдыха.
К вечеру — прибытие и ужин.
5 день
Водопад Алибек и озеро Туманлы-Кёль
После завтрака (8:00–9:00) поедем в ущелье Алибек — одно из самых протяжённых в Домбае. Оно находится на юге Карачаево-Черкесии, на территории Тебердинского национального парка. Небольшой треккинг продолжительностью 40–50 минут приведёт к Алибекскому водопаду, расположенному среди горных склонов и хвойных лесов.
Далее запланирован переезд в Гоначхирское ущелье для осмотра бирюзового озера Туманлы-Кёль. Это место известно как часть древнего торгового пути, называемого «турецкой тропой», по которому проходили караваны купцов через Главный Кавказский хребет. Гоначхир в переводе означает «узкое место»; ущелье берёт начало у слияния рек Гоначхир и Аманауз. В этих местах когда-то проходил туристический маршрут №43, а на поляне Косыгина, куда сделан заезд, любил отдыхать председатель Совета Министров СССР.
После возвращения в Домбай — рыбалка, ужин и по желанию просмотр фильма в уличном кинотеатре.
6 день
Гора Мусса-Ачитара и возвращение домой
После завтрака (8:00–9:00) предусмотрено свободное время. Желающие смогут подняться по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара (3200 м), с вершины которой открывается один из самых живописных видов Кавказа.
В 12:00 — выезд в аэропорт Минеральные Воды. К 18:00 группа прибывает в аэропорт, где завершается путешествие.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Завтраки, обеды и ужины
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Входные билеты в заповедные зоны по маршруту
Что не входит в цену
Авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
Проживание
Обед в день вылета
Медицинская страховка
Дополнительные услуги в свободное время, не входящие в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 11:30
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Добрый день, меня зовут Мила! Я организую поездки по России и зарубежью и продумываю каждый путешествия. Моя задача — показать вам некую точку на карте так, как её вижу я, читать дальшеуменьшить
или в необычном ключе, найти что-то интересное и увлекательное и не забыть про комфорт. Объединить людей и создать тёплую и дружескую атмосферу, чтобы на протяжении отпуска мы жили одной семьёй.
Путешествия позволяют ощутить яркость и полноту жизни, познакомиться с разными людьми и культурами, а также лучше понять самого себя. Пусть ваши путешествия будут максимально приятными и запоминающимися!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Наталья
Мы с мужем решили сменить городской шум на горы и выбрали Домбай для отдыха. Всё было устроено очень удобно, мы просто кайфовали и не парились ни о чем. Переезжали между читать дальшеуменьшить
точками на внедорожнике с опытным гидом, который отлично знает местность и знает каждый закоулок. Катались на квадроциклах по бездорожью, под руководством веселого инструктора, виды и эмоции просто зашкаливают! Еще мы расслабились в банном чане с травами. За время тура сделали массу классных фото и видео. Провели время легко, со смехом, болтали, варили ароматный кофе в горах и при этом всегда чувствовали себя в безопасности. В общем, отлично! Советую и сама обязательно вернусь за новыми впечатлениями.
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Е
Елена
Красота Кавказа просто завораживает! Домбай меня удивил своим масштабом, живописными пейзажами и потрясающими видами на главный Кавказский хребет и Эльбрус. Было море эмоций и столько классных кадров! Всё было организовано читать дальшеуменьшить
лучше, чем я ожидала, очень советую. Маршрут продуман, жильё комфортное, а еда вкусная. Локации разные и совсем не скучные. Водители очень весёлые и с чувством юмора, что добавило позитива. Впечатлений хватит на очень долго. Огромное спасибо Миле за такой бодрый и насыщенный тур, теперь хочу ездить только с вами!
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