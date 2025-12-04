Утро начнётся с завтрака (8:00–9:00). Затем предстоит поездка к урочищу Джилы-Су, расположенному на северном склоне Эльбруса. Здесь находятся тёплые нарзанные источники — глазной, печёночный, серебряный, а также водопады Султан-Су, Каракая-Су, Эмир, Султан и Кыхылкол-Су. Пейзаж дополняют горные реки и панорамы Кавказских вершин.

После обеда (13:30–14:00) маршрут продолжится к плато Бечасын на реке Худес. Это живописное место считается водоразделом рек Кубань и Малка. Его название переводится как «могила княжны» и связано с местной легендой о девушке, лишившей себя жизни из-за несчастной любви.

К вечеру лагерь устанавливается у озера Хурла-Кёль или у так называемых Царских (Волчьих) ворот в ущелье Худес. После ужина у костра — время отдыха и наблюдения за закатом, окрашивающим вершины Эльбруса.