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На джипах по Кавказу: Эльбрус, Домбай и другие знаковые локации региона в мини-группе

Полюбоваться водопадами и ущельями, посетить Туманлы-Кёль и заглянуть на плато Бечасын
Маршрут соединит ключевые природные достопримечательности Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии: от урочища Джилы-Су у подножия Эльбруса до Домбая и ледникового озера Туманлы-Кёль.

У вас будет возможность пройти по тропам Махарского и Гоначхирского ущелий,
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увидеть водопады Султан-Су и Алибек, подняться к плато Бечасын и заглянуть в сердце гор на высоте более 3000 метров — на вершине Мусса-Ачитара. Поездка пройдёт в мини-группе на внедорожниках, сочетая комфортные переезды и лёгкие треккинги.

5
2 отзыва
На джипах по Кавказу: Эльбрус, Домбай и другие знаковые локации региона в мини-группе
На джипах по Кавказу: Эльбрус, Домбай и другие знаковые локации региона в мини-группе
На джипах по Кавказу: Эльбрус, Домбай и другие знаковые локации региона в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

В горах погода переменчива, рекомендуется тёплая одежда: куртка, лёгкая спортивная шапка и удобные вещи для путешествий.

Программа тура по дням

1 день

Путь к подножию Эльбруса

Встреча группы в аэропорту Минеральные Воды (прилёт до 11:30). После сбора — выезд в Кисловодск, далее маршрут направляется к урочищу Джилы-Су.

К вечеру участники прибывают на место стоянки. В 19:00 запланировано знакомство, общий ужин и инструктаж. После этого начинается установка лагеря и подготовка к вечернему отдыху. Костёр, приготовление ужина и закат над заснеженными склонами Эльбруса создадут особую атмосферу.

Программа дня зависит от погодных условий.

Путь к подножию ЭльбрусаПуть к подножию ЭльбрусаПуть к подножию Эльбруса
2 день

Урочище Джилы-Су и плато Бечасын

Утро начнётся с завтрака (8:00–9:00). Затем предстоит поездка к урочищу Джилы-Су, расположенному на северном склоне Эльбруса. Здесь находятся тёплые нарзанные источники — глазной, печёночный, серебряный, а также водопады Султан-Су, Каракая-Су, Эмир, Султан и Кыхылкол-Су. Пейзаж дополняют горные реки и панорамы Кавказских вершин.

После обеда (13:30–14:00) маршрут продолжится к плато Бечасын на реке Худес. Это живописное место считается водоразделом рек Кубань и Малка. Его название переводится как «могила княжны» и связано с местной легендой о девушке, лишившей себя жизни из-за несчастной любви.

К вечеру лагерь устанавливается у озера Хурла-Кёль или у так называемых Царских (Волчьих) ворот в ущелье Худес. После ужина у костра — время отдыха и наблюдения за закатом, окрашивающим вершины Эльбруса.

Урочище Джилы-Су и плато БечасынУрочище Джилы-Су и плато БечасынУрочище Джилы-Су и плато Бечасын
3 день

Ущелье Гондарай и Махарское ущелье

Подъём в 8:00, завтрак и сбор лагеря. Далее маршрут направляется в Махарское ущелье, расположенное на границе с Абхазией, в юго-западной части Карачаево-Черкесии. Природа здесь отличается разнообразием: скалы, густые леса, альпийские луга и водопады создают живописный контраст. Запланирована прогулка к нарзанным источникам, где можно освежиться холодной минеральной водой. Название «Махар» в переводе с тюркского означает «воин».

После обеда (13:30–14:30) путешествие продолжается по ущельям Махар и Гондарай.

Вечером — установка лагеря, приготовление ужина на костре и вечерние посиделки у огня.

Ущелье Гондарай и Махарское ущельеУщелье Гондарай и Махарское ущельеУщелье Гондарай и Махарское ущельеУщелье Гондарай и Махарское ущельеУщелье Гондарай и Махарское ущелье
4 день

Водопад Махар и переезд в Домбай

Подъём в 8:00, завтрак и сбор лагеря. После сборов — изучение ущелья Махар. Запланирована остановка у нарзанного источника и треккинг к водопаду Махар.

Пообедав (14:00–15:00), отправимся в сторону Домбая. По пути предусмотрены остановки в живописных местах для фотографий и отдыха.

К вечеру — прибытие и ужин.

Водопад Махар и переезд в Домбай
5 день

Водопад Алибек и озеро Туманлы-Кёль

После завтрака (8:00–9:00) поедем в ущелье Алибек — одно из самых протяжённых в Домбае. Оно находится на юге Карачаево-Черкесии, на территории Тебердинского национального парка. Небольшой треккинг продолжительностью 40–50 минут приведёт к Алибекскому водопаду, расположенному среди горных склонов и хвойных лесов.

Далее запланирован переезд в Гоначхирское ущелье для осмотра бирюзового озера Туманлы-Кёль. Это место известно как часть древнего торгового пути, называемого «турецкой тропой», по которому проходили караваны купцов через Главный Кавказский хребет. Гоначхир в переводе означает «узкое место»; ущелье берёт начало у слияния рек Гоначхир и Аманауз. В этих местах когда-то проходил туристический маршрут №43, а на поляне Косыгина, куда сделан заезд, любил отдыхать председатель Совета Министров СССР.

После возвращения в Домбай — рыбалка, ужин и по желанию просмотр фильма в уличном кинотеатре.

Водопад Алибек и озеро Туманлы-КёльВодопад Алибек и озеро Туманлы-КёльВодопад Алибек и озеро Туманлы-КёльВодопад Алибек и озеро Туманлы-КёльВодопад Алибек и озеро Туманлы-Кёль
6 день

Гора Мусса-Ачитара и возвращение домой

После завтрака (8:00–9:00) предусмотрено свободное время. Желающие смогут подняться по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара (3200 м), с вершины которой открывается один из самых живописных видов Кавказа.

В 12:00 — выезд в аэропорт Минеральные Воды. К 18:00 группа прибывает в аэропорт, где завершается путешествие.

Гора Мусса-Ачитара и возвращение домойГора Мусса-Ачитара и возвращение домойГора Мусса-Ачитара и возвращение домой

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты в заповедные зоны по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
  • Проживание
  • Обед в день вылета
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные услуги в свободное время, не входящие в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 11:30
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Добрый день, меня зовут Мила! Я организую поездки по России и зарубежью и продумываю каждый путешествия. Моя задача — показать вам некую точку на карте так, как её вижу я,
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или в необычном ключе, найти что-то интересное и увлекательное и не забыть про комфорт. Объединить людей и создать тёплую и дружескую атмосферу, чтобы на протяжении отпуска мы жили одной семьёй. Путешествия позволяют ощутить яркость и полноту жизни, познакомиться с разными людьми и культурами, а также лучше понять самого себя. Пусть ваши путешествия будут максимально приятными и запоминающимися!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Мы с мужем решили сменить городской шум на горы и выбрали Домбай для отдыха. Всё было устроено очень удобно, мы просто кайфовали и не парились ни о чем. Переезжали между
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точками на внедорожнике с опытным гидом, который отлично знает местность и знает каждый закоулок. Катались на квадроциклах по бездорожью, под руководством веселого инструктора, виды и эмоции просто зашкаливают! Еще мы расслабились в банном чане с травами. За время тура сделали массу классных фото и видео. Провели время легко, со смехом, болтали, варили ароматный кофе в горах и при этом всегда чувствовали себя в безопасности. В общем, отлично! Советую и сама обязательно вернусь за новыми впечатлениями.

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Е
Красота Кавказа просто завораживает! Домбай меня удивил своим масштабом, живописными пейзажами и потрясающими видами на главный Кавказский хребет и Эльбрус. Было море эмоций и столько классных кадров! Всё было организовано
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лучше, чем я ожидала, очень советую.
Маршрут продуман, жильё комфортное, а еда вкусная. Локации разные и совсем не скучные. Водители очень весёлые и с чувством юмора, что добавило позитива. Впечатлений хватит на очень долго.
Огромное спасибо Миле за такой бодрый и насыщенный тур, теперь хочу ездить только с вами!

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