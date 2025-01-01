-
15%
Джип-тур по-кавказски: Домбай, Приэльбрусье, Безенги в мини-группе
Отдохнуть в Кисловодске, съездить к Медовым водопадам, увидеть храм 10 века и Язык тролля
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
49 895 ₽
58 700 ₽ за человека
Природные жемчужины Домбая: в мини-группе по горам, озёрам и ущелью
Полюбоваться отражениями вершин, осмотреть Шоанинский храм и проехать по живописному перевалу
Начало: Пятигорск / Минеральные Воды, 7:00
5 янв в 07:00
7 янв в 07:00
22 500 ₽ за человека
По Домбаю в мини-группе: горы, озеро Кара-Кёль и Тебердинский заповедник
Осмотреть Сырные пещеры и древний храм, подняться на Мусса-Ачитара и насладиться нетронутой природой
Начало: Пятигорск / Минеральные Воды, 7:00 (возможна корре...
5 янв в 07:00
7 янв в 07:00
22 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Сырные скалы»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в декабре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Сырные скалы" можно забронировать 3 тура от 22 000 до 49 895 со скидкой до 15%.
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Сырные скалы», цены от 22000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль