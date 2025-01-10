Гора Мусса-Ачитара – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Гора Мусса-Ачитара» в Минеральных Водах, цены от 35 900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Домбай. Горный лагерь в палатках
Пешая
5 дней
3 отзыва
Домбай. Горный лагерь в палатках
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
10 июн в 10:00
16 июн в 10:00
35 900 ₽ за человека
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
На машине
7 дней
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
19 мая в 08:00
2 июн в 08:00
44 000 ₽ за человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
На машине
Джиппинг
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
1 июн в 08:00
8 июл в 08:00
45 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    10 января 2025
    Домбай. Горный лагерь в палатках
    Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
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    нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита) смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

  • В
    Волкова
    6 января 2025
    Домбай. Горный лагерь в палатках
    Всё до мелочей было отлично!
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Домбай. Горный лагерь в палатках
    Организация отличная.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Гора Мусса-Ачитара»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Домбай. Горный лагерь в палатках
  2. Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
  3. На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемское ущелье
  6. Чегемские водопады
  7. Кисловодский парк
  8. Машук
  9. Уллу-Тау
  10. Водопад Абай-Су
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в мае 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Гора Мусса-Ачитара" можно забронировать 3 тура от 35 900 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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