Домбай. Горный лагерь в палатках
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
10 июн в 10:00
16 июн в 10:00
35 900 ₽ за человека
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
19 мая в 08:00
2 июн в 08:00
44 000 ₽ за человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
1 июн в 08:00
8 июл в 08:00
45 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда10 января 2025Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
- ВВолкова6 января 2025Всё до мелочей было отлично!
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Гора Мусса-Ачитара»
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