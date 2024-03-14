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впечатления) К самой организации претензий нет, годы все знают своё дело) то есть помимо просто впечатления от гор и красот, я уехала почерпнув ещё и знаний) Спасибо, надеюсь у вас по всем направлениям на таком уровне организованы туры, планирую в будущем обращаться к вашей организации уже в новых путешествиях. А если о шероховатостях путешествия, то это по большей части касается самой группы и инфраструктуры.